«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του Έλληνα τενίστα

Διαφορετική τροπή στα γεγονότα που συνέβησαν στην Αττική Οδό, όπου βεβαιώθηκε η παράβαση του ορίου ταχύτητας στο όχημα του Στέφανου Τσιτσιπά έδωσε ο δικηγόρος του.

Όπως υποστήριξε ο Θανάσης Παπαθανασίου στο τιμόνι της πολυτελούς Lotus δεν καθόταν ο Έλληνας πρωταθλητής, αλλά τρίτο πρόσωπο.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο» δήλωσε στο tennisnews ο συνήγορός του.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Παπαθανασίου, το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και «το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί».

Υπενθυμίζεται ότι η βεβαίωση της παράβασης έγινε με ψηφιακά μέσα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέλαβε ψηφιακή κλήση από το gov.gr.

Το πρόστιμο που κλήθηκε να πληρώσει ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα χρόνο.