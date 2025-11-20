newspaper
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του Έλληνα τενίστα
Ελλάδα 20 Νοεμβρίου 2025 | 17:31

«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του Έλληνα τενίστα

Ο δικηγόρος του Έλληνα πρωταθλητή υποστήριξε ότι το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί.

Σύνταξη
Διαφορετική τροπή στα γεγονότα που συνέβησαν στην Αττική Οδό, όπου βεβαιώθηκε η παράβαση του ορίου ταχύτητας στο όχημα του Στέφανου Τσιτσιπά έδωσε ο δικηγόρος του.

Όπως υποστήριξε ο Θανάσης Παπαθανασίου στο τιμόνι της πολυτελούς Lotus δεν καθόταν ο Έλληνας πρωταθλητής, αλλά τρίτο πρόσωπο.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο» δήλωσε στο tennisnews ο συνήγορός του.

Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Παπαθανασίου, το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου και «το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί».

Υπενθυμίζεται ότι η βεβαίωση της παράβασης έγινε με ψηφιακά μέσα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέλαβε ψηφιακή κλήση από το gov.gr.

Το πρόστιμο που κλήθηκε να πληρώσει ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για ένα χρόνο.

Ο 29χρονος με τα αμέτρητα περιστατικά βίας κυκλοφορούσε ελεύθερος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου έναν οδηγό επειδή του έκλεισε τον δρόμο.

Σύνταξη
Καστοριά: Σε συναγερμό οι Αρχές – Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας
Καταστράφηκε γέφυρα 20.11.25

Σε συναγερμό οι Αρχές στην Καστοριά - Εγκλωβίστηκαν πέντε κτηνοτρόφοι εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας

Γέφυρα της περιοχής κόπηκε από την ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Καστοριά, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να μείνουν αποκομμένοι ενώ αναφέρονται πνιγμοί βοοειδών

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο
Ελλάδα 20.11.25

Αποκάλυψη in: Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ συνομιλίες συλληφθέντα για τη δολοφονία στην Αράχωβα με τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Μίλησαν για το 42χρονο θύμα της δολοφονίας, λίγες ημέρες πριν την ανθρωποκτονία. Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για το ΙΧ του Μανώλη Πετσίτη.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Αγωνιστής από τα μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια» το μήνυμα του Παύλου Κλαυδιανού

Ο Παύλος Κλαυδιανός, πολιτικός συνοδοιπόρος του Αλέκου Φλαμπουράρη, νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και εκδότης της εφημερίδας Εποχή, αναφέρθηκε κατά τον επικήδειό του σε διάφορες στιγμές του.

Σύνταξη
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε νωρίς στο πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ) όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική του κηδεία.

Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Συγκίνηση 20.11.25

«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» - Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

«Επέλεξες την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Πολιτική 20.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη

«Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά» τόνισε στον επικήδειό του για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Σύνταξη
Κρήτη: Από τον ανιψιό του πυροβολήθηκε ο 60χρονος στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν
Στην Κρήτη 20.11.25

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που πυροβόλησε τον 60χρονο στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν

Ο έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές στην Κρήτη προσπαθούν να διακριβώσουν τους λόγους που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού του θύματος, που δέχτηκε σκάγια ενώ κοιμόταν

Σύνταξη
Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: «Μετά τις δύο απειλές το 2021 ήταν κατατρομοκρατημένος» κατέθεσε η χήρα
Συνεχίζεται η δίκη 20.11.25

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό - «Μετά τις δύο απειλές το 2021 ήταν κατατρομοκρατημένος» κατέθεσε η χήρα

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας η δίκη για την εκτέλεση του τοπογράφου στο Ψυχικό και η μεταγωγή των κατηγορουμένων στο δικαστήριο - Η χήρα, τα παιδιά και γονείς του ζητούν την τιμωρία των δραστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νίκος Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Μύδροι Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης: Οργανώσατε και σκηνοθετήσατε την απόδραση «Φραπέ»

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση. «Όταν φτάνουν τα σκάνδαλα στην αυλή σας επινοείτε και ένα νέο κεφάλαιο συγκάλυψης. Κουράσατε. Είστε επικίνδυνοι τυχοδιώκτες και πρέπει να φύγετε», είπε.

Σύνταξη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»
Πολεμοκαπηλία; 20.11.25

Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία ομιλία του Αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, που κάλεσε τους Γάλλους να είναι έτοιμοι για πόλεμο. Σύγκρουση έως το 2030 προβλέπει έκθεση του στρατού.

Σύνταξη
«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία
2026 20.11.25

«The Moment»: Η Charli xcx ξεκινά μια brat περιοδεία στην νέα της ταινία – Η επίπονη φήμη και η βάναυση βιομηχανία

Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli xcx, το «The Moment» ακολουθεί μια ανερχόμενη ποπ σταρ που έρχεται αντιμέτωπη με «τις δύσκολες καταστάσεις που συνεπάγεται η φήμη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σύνταξη
Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας
Μπάσκετ 20.11.25

Ο γιος του Στογιάκοβιτς για το αν τελικά θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας ή Σερβίας

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς, Αντρέι αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις με το κολέγιο του Ιλινόις και για μία ακόμη φορά ρωτήθηκε για το αν τελικά θα ενισχύσει την ελληνική Εθνική ομάδα ή τ Σέρβικη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο
Πιέσεις 20.11.25

Ουκρανία: Ευρωπαϊκές αντιδράσεις στο σχέδιο Τραμπ-Πούτιν – Διαψεύδει την ύπαρξή του το Κρεμλίνο

Την πλήρη αντίθεσή τους με το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία εκφράζουν Γαλλία και Βρετανία, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστή η κυριαρχία της. Διαψεύδει το Κρεμλίνο διαβουλεύσεις με ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει
Δεν τον άκουσε... 20.11.25

Μοιραία επιλογή Ζελένσκι ανάμεσα σε δύο φίλους: κράτησε τον διεφθαρμένο, έδιωξε τον ειρηνιστή και τώρα το πληρώνει

Τον έναν τον κυνήγησαν οι νεοναζί επειδή σκεφτόταν όλους τους Ουκρανούς, τον άλλον τον κυνηγάνε σήμερα οι αρχές για την εμπλοκή του στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που συγκλόνισε την Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση
Ντόμινο καταγγελιών 20.11.25

Άνδρες και γυναίκες πρώην υπάλληλοι του Σμόκι Ρόμπινσον τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση

Νέες καταγγελίες προστίθενται στην αγωγή κατά του 85χρονου Σμόκι Ρόμπινσον, με πρώην υπαλλήλους να τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του κάνουν λόγο για «εκβιασμό»

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Είμαι πολύ χαρούμενος στον Ολυμπιακό και θέλω να μείνω»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό τόνισε πόσο χαρούμενος είναι και εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει κι άλλα χρόνια.

Σύνταξη
Τσίπρας σε κηδεία Φλαμπουράρη: Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

«Ο Φλαμπουράρης ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής όταν επιχειρούσαμε την έφοδο στον ουρανό» - Ο επικήδειος Τσίπρα

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας» είπε φανερά συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειό του

Σύνταξη
Σύνταξη
Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ – Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο
88 ετών 20.11.25

Η σπαρακτική πολυχρωμία του Ντέιβιντ Χόκνεϊ - Μερικά πολύ, πολύ, πολύ νέα έργα του, στο Λονδίνο

Με αυτή τη νέα συλλογή από φωτεινά χρώματα και τολμηρή νεκρή φύση, πειράματα με iPad και πορτρέτα με κηλίδες, ο γίγαντας του κόσμου της τέχνης αρχίζει να δείχνει την ηλικία του με ενδιαφέροντες, ασταθείς τρόπους που παραμένουν απαράμιλλα Χόκνεϊ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Σύνταξη
Σύνταξη
Σύνταξη
