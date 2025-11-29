Πατέρας Τσιτσιπά: «Εγώ οδηγούσα με 213 χλμ» – Η απάντηση της Τροχαίας μετά το πρόστιμο

O πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος, υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του όταν οι κάμερες το εντόπισαν να κινείται με 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής Οδού με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2.000 ευρώ και είπε ότι αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που εντοπίστηκε από τις κάμερες στα τέλη Σεπτεμβρίου και παρέδωσε το δίπλωμά του.

Δεν έχει παραδώσει το δίπλωμα;

Ωστόσο, αυτό δεν έγινε αποδεκτό, διότι το αδίκημα βεβαιώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου. Μέχρι το περασμένο Σάββατο ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε εμφανιστεί στις αρχές αλλά ούτε και στο gov.gr που είχε πάει η βεβαίωση του προστίμου και της παράβασης και ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο 7 ημερών για ένσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι αρχικές πληροφορίες, τον ήθελαν, λίγες μέρες μετά το περιστατικό, να έχει πληρώσει το πρόστιμο όπως και να έχει παραδώσει το δίπλωμα.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα που έχει προκύψει με την κλήση της Τροχαίας, μετά την καταγραφή αυτοκινήτου που ανήκει στον τενίστα να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό. Η Γιουλία Σαλνίκοβα εξήγησε ότι ο γιος της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική για διακοπές και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό.