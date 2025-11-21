Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει
Οι έξυπνες κάμερες που εγκατασταθεί στην Αττική Οδό, δεν κάνουν διακρίσεις και έτσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, έλαβε μέσω του gov.gr την κλήση για την παράβασή του.
Ο Έλληνας τενίστας, καταγράφηκε να τρέχει με 210 χιλιόμετρα, οδηγώντας ένα πολυτελές αυτοκίνητο και έτσι έγινε ένας από τους πρώτους δέχθηκε την κλήση της Τροχαίας ηλεκτρονικά με πρόστιμο 2000 ευρώ, αλλά και να στερηθεί το δίπλωμά του για έναν χρόνο.
Πλήρωσε την κλήση χωρίς να κάνει ένσταση
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του, αν και χθες ο δικηγόρος του ισχυριζόταν ότι το όχημα δεν το οδηγούσε ο ίδιος Ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο γνωστός τενίστας είχε χρονικό περιθώριο επτά ημερών ώστε να ενημερώσει την αστυνομία για το ποιος οδηγούσε, ωστόσο δεν το έκανε.
Επίσης, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως από τις 10 Νοεμβρίου έχουν σταλεί 350 κλήσεις για αυξημένη ταχύτητα στην Αττική Οδό.
Τουλάχιστον πέντε από αυτές αφορούν κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα πάνω από 200 χλμ/ωρα με τη μεγαλύτερη να έχει καταγραφεί στα 234 χλμ/ωρα.
