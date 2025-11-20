sports betsson
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει κακό στον εαυτό του
Άλλα Αθλήματα 20 Νοεμβρίου 2025 | 20:12

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει κακό στον εαυτό του

Μία ακόμη είδηση που αμαυρώνει την εικόνα του σπουδαίου τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος τον τελευταίο καιρό σίγουρα δεν είναι στα καλύτερα του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το γύρο της Ελλάδας κάνει η είδηση ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς πιάστηκε από τις κάμερες να τρέχει με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό οδηγώντας το πολυτελές αυτοκίνητο του, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο της ταχύτητας.

Παρέλαβε ψηφιακή κλήση από το gov.gr για να πληρώσει 2.000 ευρώ πρέπει να του αφαιρεθεί και η άδεια οδήγησης για ένα χρόνο. Ο δικηγόρος του διέψευσε ότι οδηγούσε ο ίδιος χωρίς, όμως, να αποκαλύψει ποιος ήταν πραγματικά ο οδηγός.

Σε κάθε περίπτωση, είναι μία ακόμη είδηση που αμαυρώνει την εικόνα του σπουδαίου τενίστα ο οποίος τον τελευταίο καιρό σίγουρα δεν είναι στα καλύτερα του. Εκλεισε τη σεζόν στο Νο.34 του κόσμου, μένοντας εκτός Top 30 μετά από επτά χρόνια, στο τέλος μίας δύσκολης χρονιάς με αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του και με πρόβλημα τραυματισμού στη μέση.

Και μπορεί να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του αλλά στην προσωπική του ζωή, έχει πάρει την κάτω βόλτα με όσα κάνει εκτός κορτ και τα οποία προκαλούν ποικίλα αρνητικά σχόλια για τον ίδιο.

Οι καυγάδες με τους γονείς του

Ηταν Ιούνιος του 2022 όταν κατά την διάρκεια της προπόνησης μαζί με τον αδερφό του Πέτρο, είχε μία έντονη διαφωνία με τον πατέρα του και έχει καταγραφεί σε video να του μιλάει άσχημα.

Οι καυγάδες σε δημόσια θέα συνεχίστηκαν, με αποκορύφωμα το τουρνουά του Μόντρεαλ το 2024 όπου αποκλείστηκε από τον Νισικόρι, να εμφανίζεται πάλι σε video να εξυβρίζει τον πατέρα του και στη συνέχεια να τον διώχνει από το “box” της ομάδας του.

Λίγο αργότερα ο Τσιτσιπάς έβαζε τέλος στη συνεργασία που είχε με τον Απόστολο τονίζοντας σε μακροσκελή ανακοίνωσή ότι η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη αλλά έχασε τον έλεγχο της κατάστασης μέσα από αυτή τη συνεργασία.

Τον Δεκέμβριο του 2024 σε ποστάρισμα του υπάρχει video για το «παιδί ενός ναρκισσιστή γονέα», το οποίο φαίνεται πως ήταν ένα μήνυμα που ήθελε να στείλει στη μητέρα και στον πατέρα του.

Tη θέση του πατέρα του πήρε ο ομοσπονδιακός προπονητής Δημήτρης Χατζηνικολάου για 10 μήνες τη θέση μέχρι να ακολουθήσει ο Γκόραν Ίβανισεβιτς που είχε οδηγήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε εννέα από τους 24 Grand Slam τίτλους του.

Ωστόσο η συνεργασία τους δεν ευδοκίμησε, καθώς μετά την αποχώρηση του Στέφανου από τον πρώτο γύρο του Γουϊμπλεντον λόγω τραυματισμού, ο Κροάτης κόουτς είχε ασκήσει δριμεία κριτική τονίζοντας πως «δεν έχω ξαναδεί πιο απροετοίμαστο παίκτη στη ζωή μου.» Λίγες ημέρες αργότερα έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία τους, με τον πατέρα του Απόστολο, να ξαναγίνεται ο προπονητής του και να ξεσπούν ξανά πολλά επικριτικά σχόλια για τον Έλληνα τενίστα.

Το «κράξιμο» για τα ποσταρίσματα του και η Μπαντόσα

Πολλά λάθη έχει κάνει και με ποσταρίσματα του, με πιο πρόσφατο αυτό στην 28η Οκτωβρίου όπου ανέβασε φωτογραφία με τον Ιωάννη Μεταξά προκαλώντας πλήθος αρνητικών σχολίων. Και δεν είναι μόνο τα ποσταρίσματα, καθώς λαβή για πολλά σχόλια έδωσε και η σχέση του με την Ισπανία τενίστρια Μπαντόσα. Η σχέση τους ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, οι δυο τους χώρισαν έναν χρόνο μετά, ωστόσο τα ξαναβρήκαν μετά από μόλις 3 εβδομάδες. Τελικά τον περασμένο Ιούλιο χώρισαν οριστικά μετά από αναρίθμητα post που και πάλι ξεσήκωναν έντονη κριτική στο διαδίκτυο.  Και οι δύο διέγραψαν όλες τις κοινές τους φωτογραφίες στα social media, ενώ σταμάτησε να ακολουθεί και ο ένα τον άλλον στο Instagram. Και πριν από δύο ημέρες η Μπαντόσα έριξε τη μπηχτή της, αφιερώνοντας ένα τραγούδι στον Στέφανο που μεταξύ άλλων λέει: «Είναι τόσο γοητευτικός, ένα αστέρι της ανοσίας, μια οφθαλμαπάτη, χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα».

Είναι προφανές ο Ελληνας τενίστας που τον Αύγουστο του 2021 έφτασε στο Νο3 του κόσμου, έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Μοιάζει με ένα ανώριμο παιδί που δεν υπολογίζει τις πράξεις του και δεν του καίγεται καρφί για την καριέρα του.

Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να βρεθεί κάποιος, να του… τραβήξει το αυτί και να τον επαναφέρει στο σωστό δρόμο. Είναι ακόμα 27 και έχει πολλά σπουδαία τενιστικά χρόνια μπροστά του, ενώ οι φίλαθλοι εξακολουθούν να τον αγαπούν, όπως φαίνεται σε κάθε δημόσια εμφάνιση του.

Ωστόσο, κυριολεκτικά βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού και κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει πριν να είναι αργά…

