Six Kings Slam: Το αστρονομικό ποσό που κέρδισε ο Τσιτσιπάς παρά τον πρόωρο αποκλεισμό του
Έστω και αν δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε ένα σετ απέναντι στον Σίνερ, ο Στέφανος Τσιτσιπας εξασφάλισε το απίστευτο ποσό του 1.5 εκατομμύριο δολαρίων μόνο από τη συμμετοχή του στο Six Kings Slam!
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα του στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam, όπου αντιμετώπισε τον Γιανίκ Σίνερ, Νο2 στον κόσμο. Παρά την ήττα με 2-0 σετ, όμως, η συμμετοχή του στο Ριάντ του εξασφάλισε ένα εξωφρενικό ποσό.
Οι διοργανωτές είχαν εξασφαλίσει ένα πριμ συμμετοχής 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων για όσους αποκλείστηκαν στα προημιτελικά, που μεταφράζεται σε περίπου 1.287.112 ευρώ! Ο αγώνας του Τσιτσιπά διήρκεσε μόλις 1 ώρα και 16 λεπτά, κάτι που σημαίνει ότι, αναλογικά, κέρδισε περίπου 16.935 ευρώ ανά λεπτό και 282 ευρώ ανά δευτερόλεπτο αγώνα.
Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που επίσης ηττήθηκε 2-0 σετ στα προημιτελικά, κέρδισε σε 59 λεπτά περίπου 21.815 ευρώ ανά λεπτό και 363 ευρώ ανά δευτερόλεπτο, χωρίς να πάρει ούτε ένα σετ.
Αν συγκρίνει κανείς αυτά τα ποσά με τον μέσο μισθό ενός εργαζόμενου, γίνεται αντιληπτό πόσο απρόσιτα είναι τα χρηματικά έπαθλα στο επαγγελματικό τένις. Ακόμα και μετά τις κρατήσεις για φόρους, οι τενίστες βγάζουν μέσα σε ένα παιχνίδι όσα πολλοί άνθρωποι δεν βλέπουν σε ολόκληρη τη ζωή τους.
Stefanos Tsitsipas and Alexander Zverev each made $1.5 million just for showing up at the Six Kings Slam.
Neither of them won a single set at the event. pic.twitter.com/aIgXzeuULN
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 15, 2025
