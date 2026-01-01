sports betsson
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσιτσιπάς: «Μετά το US Open δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες – Σκέφτηκα να σταματήσω»
Άλλα Αθλήματα 01 Ιανουαρίου 2026 | 18:20

Τσιτσιπάς: «Μετά το US Open δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες – Σκέφτηκα να σταματήσω»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο τέλος της περσινής σεζόν.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Μια μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε στο εξωτερικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Ελληνα τενίστα να αναφέρεται στον σοβαρό τραυματισμό που είχε στη μέση και στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο τέλος της περσινής σεζόν.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου, ήταν αν μπορούσα να τελειώσω έναν αγώνα. Σκεφτόμουν συνεχώς: αν κερδίσω έναν αγώνα, θα μπορώ να επιστρέψω την επόμενη μέρα και να παίξω έναν ακόμη χωρίς πόνο;

Φοβήθηκα πραγματικά μετά την ήττα μου στο US Open, λόγω της πλάτης μου, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αρχίζεις να ξανασκέφτεσαι το μέλλον της καριέρας σου. Απλώς ελπίζω το 2026 να μη φέρει τίποτα από αυτά. Πήγα και επισκέφθηκα έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς γιατρούς στον κόσμο και, μέχρι στιγμής, μου δίνει ελπίδα ότι θα με θεραπεύσει. Εύχομαι αυτό να ισχύσει και μέσα στο 2026. Η μεγαλύτερη ευχή μου για το 2026 είναι να μπορώ να τελειώνω τους αγώνες μου και να μη χρειάζεται να σκέφτομαι κανένα πρόβλημα που αφορά τη μέση μου», ανέφερε ο Τσιτσιπάς.

Για τις άσχημες σκέψεις που γύριζαν στο μυαλό του, λόγω του τραυματισμού: «Όταν δεν είσαι υγιής και βρίσκεσαι σε μια τόσο σκοτεινή, κακή κατάσταση – συνεχώς και όχι μόνο για μία ή δύο εβδομάδες – πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό σου. Όλο σου το μέλλον περνά μπροστά από τα μάτια σου, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε μερικούς μήνες από τώρα. Αυτές οι σκέψεις όντως υπήρξαν. Υπήρχαν φάσεις μέσα στη χρονιά που αναρωτιόμουν γιατί το κάνω αυτό και γιατί υποβάλλω τον εαυτό μου σε τόσο πολύ πόνο.

Ο πόνος δεν είναι κάτι ευχάριστο όταν είσαι αθλητής, και ειδικά όταν επιστρέφει συνεχώς και επανέρχεται ξανά και ξανά. Είναι από εκείνα τα πράγματα που, στο τέλος, για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαι χαρούμενος και χωρίς πόνο, παρά να συνεχίζω να παλεύω μέσα στο άθλημα που αγαπώ με πόνο. Θα προτιμούσα να βάλω ένα τέλος, αν τα πράγματα πάρουν αυτή την κατεύθυνση, παρά να υποφέρω συνεχώς. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι χαρούμενος στον τρόπο που ζω τη ζωή μου.

Αν κάποια μέρα δεν μπορώ να αγωνιστώ, τότε υποθέτω πως θα πρέπει να σταματήσω. Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Θέλω να συνεχίσω, ιδανικά, για άλλα δέκα χρόνια. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Θα ήταν ένα όνειρό μου. Ναι, το τένις μού έχει δώσει τόσα πολλά. Είναι, όμως, δύσκολο και να του βάλεις τέλος. Σε μπερδεύει πολύ ψυχολογικά», πρόσθεσε ο Τσιτσιπάς.

Όμως, τα πράγματα, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχουν καλυτερεύσει και έκανε προετοιμασία χωρίς πόνους. «Έλειπα από τα γήπεδα για πολύ καιρό. Στα τελευταία τρία ή τέσσερα τουρνουά της σεζόν μόλις και μετά βίας άντεχα. Οπότε ήταν σημαντικό να βρω κάτι που θα με φέρει ξανά υγιή. Έκανα όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πήρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αναρρώσω και να επιστρέψω σε αυτό που θυμάμαι τον εαυτό μου να ήταν. Μέχρι στιγμής λοιπόν, ξέρετε, θεωρώ ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό να ξέρεις ότι ολοκλήρωσα όλη την προετοιμασία μου χωρίς πόνο, χωρίς καμία ενόχληση. Απλώς ελπίζω να παραμείνει έτσι και να μπορέσω να αποδώσω, ξεκινώντας από το United Cup και, ελπίζω, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Για τη συνεργασία του με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά: «Μέχρι στιγμής, όλα πάνε εξαιρετικά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι πολύ καλύτερος στην επικοινωνία – αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο στη συνεργασία μας. Η συνεργασία με την οικογένεια δεν είναι ποτέ εύκολη και είναι μία από εκείνες τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζεις καθημερινά, ώστε να ξεχωρίζεις τον ρόλο του πατέρα από τον ρόλο του προπονητή.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κάθεσαι και να έχεις ένα άτομο μέσα στην ομάδα που μπορεί να βοηθά στο να φιλτράρονται οι συζητήσεις και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ σας. Κάτι τέτοιο το έχω πλέον εντάξει και στην ομάδα μου. Είναι πολύ σημαντικό να παραμένεις ειλικρινής και αληθινός με τον εαυτό σου ως προς το τι πιστεύεις και τι θεωρείς ότι χρειάζεται βελτίωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο παρελθόν ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου είναι προφανώς ότι είμαστε δύο δυνατές προσωπικότητες και θέλουμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας.

Κάποιες φορές αυτές δεν ευθυγραμμίζονται. Είναι σημαντικό να ξέρεις πού βάζεις ένα τέλος και ένα όριο, να αποδέχεσαι και να συζητάς πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν τριβές. Πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι στιγμής το διαχειριζόμαστε καλύτερα. Στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις. Έκανα και κάποια ανόητα πράγματα που δεν έπρεπε να είχα κάνει. Αλλά ναι, είναι μια ελληνική τραγωδία (χαμόγελο)».

Υπενθυμίζουμε ότι η νέα σεζόν ξεκινάει από το United Cup, όπου η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα απέναντι στην Ιαπωνία. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Σχιντάρο Μοτσιζούκι στο πρωί της Παρασκευής (02/01), ενώ η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με την Ναόμι Οσάκα.

Headlines:
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

World
Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
Euroleague 01.01.26

Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)
NBA 01.01.26

Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)

Η χρονιά δεν μπαίνει καλά στο Ντένβερ αφού λίγα 24ωρα μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, οι Νάγκετς είδαν και τον έτερο ψηλό τους, Γιόνας Βαλαντσιούνας να αποχωρεί κουτσαίνοντας από το παρκέ...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Νέοι καιροί και ήθη 01.01.26

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Σύνταξη
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Ελλάδα 01.01.26

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού
Κρίση 01.01.26

Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν έχουν πάρει χαρακτήρα αντίδρασης στον θεοκρατικό καθεστώς, εξελισσόμενες στη σοβαρότερη διαμαρτυρία έπειτα από χρόνια. Ακόμη δύο νεκροί στις διαδηλώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο