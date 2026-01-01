Τσιτσιπάς: «Μετά το US Open δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες – Σκέφτηκα να σταματήσω»

Μια μεγάλη συνέντευξη παραχώρησε στο εξωτερικό ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Ελληνα τενίστα να αναφέρεται στον σοβαρό τραυματισμό που είχε στη μέση και στις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο τέλος της περσινής σεζόν.

«Η μεγαλύτερη ανησυχία μου, ήταν αν μπορούσα να τελειώσω έναν αγώνα. Σκεφτόμουν συνεχώς: αν κερδίσω έναν αγώνα, θα μπορώ να επιστρέψω την επόμενη μέρα και να παίξω έναν ακόμη χωρίς πόνο;

Φοβήθηκα πραγματικά μετά την ήττα μου στο US Open, λόγω της πλάτης μου, γιατί δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο ημέρες. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αρχίζεις να ξανασκέφτεσαι το μέλλον της καριέρας σου. Απλώς ελπίζω το 2026 να μη φέρει τίποτα από αυτά. Πήγα και επισκέφθηκα έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς γιατρούς στον κόσμο και, μέχρι στιγμής, μου δίνει ελπίδα ότι θα με θεραπεύσει. Εύχομαι αυτό να ισχύσει και μέσα στο 2026. Η μεγαλύτερη ευχή μου για το 2026 είναι να μπορώ να τελειώνω τους αγώνες μου και να μη χρειάζεται να σκέφτομαι κανένα πρόβλημα που αφορά τη μέση μου», ανέφερε ο Τσιτσιπάς.

Για τις άσχημες σκέψεις που γύριζαν στο μυαλό του, λόγω του τραυματισμού: «Όταν δεν είσαι υγιής και βρίσκεσαι σε μια τόσο σκοτεινή, κακή κατάσταση – συνεχώς και όχι μόνο για μία ή δύο εβδομάδες – πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό σου. Όλο σου το μέλλον περνά μπροστά από τα μάτια σου, πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε μερικούς μήνες από τώρα. Αυτές οι σκέψεις όντως υπήρξαν. Υπήρχαν φάσεις μέσα στη χρονιά που αναρωτιόμουν γιατί το κάνω αυτό και γιατί υποβάλλω τον εαυτό μου σε τόσο πολύ πόνο.

Ο πόνος δεν είναι κάτι ευχάριστο όταν είσαι αθλητής, και ειδικά όταν επιστρέφει συνεχώς και επανέρχεται ξανά και ξανά. Είναι από εκείνα τα πράγματα που, στο τέλος, για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαι χαρούμενος και χωρίς πόνο, παρά να συνεχίζω να παλεύω μέσα στο άθλημα που αγαπώ με πόνο. Θα προτιμούσα να βάλω ένα τέλος, αν τα πράγματα πάρουν αυτή την κατεύθυνση, παρά να υποφέρω συνεχώς. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι χαρούμενος στον τρόπο που ζω τη ζωή μου.

Αν κάποια μέρα δεν μπορώ να αγωνιστώ, τότε υποθέτω πως θα πρέπει να σταματήσω. Δεν θέλω να συμβεί αυτό. Θέλω να συνεχίσω, ιδανικά, για άλλα δέκα χρόνια. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Θα ήταν ένα όνειρό μου. Ναι, το τένις μού έχει δώσει τόσα πολλά. Είναι, όμως, δύσκολο και να του βάλεις τέλος. Σε μπερδεύει πολύ ψυχολογικά», πρόσθεσε ο Τσιτσιπάς.

Όμως, τα πράγματα, όπως αναφέρει ο ίδιος, έχουν καλυτερεύσει και έκανε προετοιμασία χωρίς πόνους. «Έλειπα από τα γήπεδα για πολύ καιρό. Στα τελευταία τρία ή τέσσερα τουρνουά της σεζόν μόλις και μετά βίας άντεχα. Οπότε ήταν σημαντικό να βρω κάτι που θα με φέρει ξανά υγιή. Έκανα όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πήρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αναρρώσω και να επιστρέψω σε αυτό που θυμάμαι τον εαυτό μου να ήταν. Μέχρι στιγμής λοιπόν, ξέρετε, θεωρώ ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό να ξέρεις ότι ολοκλήρωσα όλη την προετοιμασία μου χωρίς πόνο, χωρίς καμία ενόχληση. Απλώς ελπίζω να παραμείνει έτσι και να μπορέσω να αποδώσω, ξεκινώντας από το United Cup και, ελπίζω, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Για τη συνεργασία του με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά: «Μέχρι στιγμής, όλα πάνε εξαιρετικά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι πολύ καλύτερος στην επικοινωνία – αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο στη συνεργασία μας. Η συνεργασία με την οικογένεια δεν είναι ποτέ εύκολη και είναι μία από εκείνες τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζεις καθημερινά, ώστε να ξεχωρίζεις τον ρόλο του πατέρα από τον ρόλο του προπονητή.

Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κάθεσαι και να έχεις ένα άτομο μέσα στην ομάδα που μπορεί να βοηθά στο να φιλτράρονται οι συζητήσεις και ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ σας. Κάτι τέτοιο το έχω πλέον εντάξει και στην ομάδα μου. Είναι πολύ σημαντικό να παραμένεις ειλικρινής και αληθινός με τον εαυτό σου ως προς το τι πιστεύεις και τι θεωρείς ότι χρειάζεται βελτίωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο παρελθόν ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου είναι προφανώς ότι είμαστε δύο δυνατές προσωπικότητες και θέλουμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας.

Κάποιες φορές αυτές δεν ευθυγραμμίζονται. Είναι σημαντικό να ξέρεις πού βάζεις ένα τέλος και ένα όριο, να αποδέχεσαι και να συζητάς πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν τριβές. Πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι στιγμής το διαχειριζόμαστε καλύτερα. Στο παρελθόν υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις. Έκανα και κάποια ανόητα πράγματα που δεν έπρεπε να είχα κάνει. Αλλά ναι, είναι μια ελληνική τραγωδία (χαμόγελο)».

Υπενθυμίζουμε ότι η νέα σεζόν ξεκινάει από το United Cup, όπου η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα απέναντι στην Ιαπωνία. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Σχιντάρο Μοτσιζούκι στο πρωί της Παρασκευής (02/01), ενώ η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει με την Ναόμι Οσάκα.