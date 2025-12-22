Αλκαράθ – Φερέρο: Η «εκτόξευση», ένα μάθημα ζωής και το διαζύγιο (vids+pics)

Το τένις δεν είναι όπως τα άλλα αθλήματα. Είναι σκληρό. Αδυσώπητο. Τιμωρεί κάθε λάθος. Εντός και εκτός γηπέδου. Κάθε απόφαση κρίνεται. Ηθικά, αλλά και αγωνιστικά. Ειδικά όταν πρόκειται για μια σχέση επτά ετών, όπως αυτή του Κάρλος Αλκαράθ με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο. Μια άκρως επιτυχημένη σχέση, που εκτόξευσε την καριέρα του Ισπανού τενίστα. Τον έκανε Νο.1 στον κόσμο, τον οδήγησε στην κατάκτηση 24 τίτλων, εκ των οποίων οι 6 ήταν μάλιστα επιπέδου Grand Slam, αλλά και σε έσοδα ύψους 57.480.695 δολαρίων.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν όταν ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν 14 ετών. Ο Χουάν Κάρλος Φερέρο τον είδε να αγωνίζεται σε τουρνουά στην νοτιοανατολική Ισπανία και κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο ταλέντο. Ένα ταλέντο από… ατόφιο χρυσάφι. «Σημαίνει πολλά για μένα ο Χουάν», είχε δηλώσει πέρσι ο Κάρλος. «Με υποστηρίζει και βρίσκεται δίπλα μου από τότε που έπαιζα στα juniors. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για μένα», είχε πει στην ίδια συνέντευξη ο Ισπανός, ο οποίος το 2022, μετά την κατάκτηση του US Open, είχε γίνει ο νεότερος τενίστας που ανεβαίνει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP.

«Μπορεί να είναι έκπληξη για εσάς, αλλά για μένα δεν είναι. Ξέρω τι μπορεί να κάνει», είχε δηλώσει ο Χουάν Κάρλος Φερέρο, με τη σχέση των δύο ανδρών να εξελίσσεται μέσα από τους τίτλους και τις επιτυχίες, αλλά να χαλυβδώνεται ουσιαστικά μέσα από τις αποτυχίες. Μέσα από τις δύσκολες στιγμές. Όταν ο Χουάν έγινε το φως στα σκοτάδια του Κάρλος. Όταν ο Αλκαράθ έκλαψε στην αγκαλιά του Φερέρο.

Μαϊάμι, Γουίμπλεντον, Ρολάν Γκαρός

Τον Μάρτιο του 2022 ο Κάρλος Αλκαράθ αγωνίστηκε στο Μαϊάμι Masters χωρίς τον Χουάν Κάρλος Φερέρο στο πλευρό του, καθώς είχε πεθάνει ο πατέρας του νεαρού τεχνικού και ο Ίβηρας κόουτς βρισκόταν στην Ισπανία για την κηδεία. Όταν, όμως, ο Αλκαράθ έφτασε στον τελικό, ο Φερέρο πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην Φλόριντα, για να στηρίξει τον Κάρλος. Μόλις ο Ισπανός τενίστας αντίκρισε τον προπονητή του στο λόμπι του ξενοδοχείου, σηκώθηκε από τον καναπέ και τον αγκάλιασε. Λίγες ώρες αργότερα ο Αλκαράθ νίκησε στον τελικό τον Ρουντ με 2-0 σετ και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία του τουρνουά.

«Ο Χουάν είναι ένα πολύ σημαντικός για μένα. Τόσο επαγγελματικά όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Με βοηθάει πάρα πολύ. Όταν είμαστε μαζί, μιλάμε για τα πάντα. Για το τένις, για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη ζωή. Μου μαθαίνει πολλά πράγματα. Είμαστε πάνω από όλα φίλοι», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Αλκαράθ μετά τον τελικό του Μαϊάμι.

Το 2023 όταν ο Κάρλος κατέκτησε για πρώτη φορά το Γουίμπλεντον, η κάμερα στράφηκε πάνω στον Χουάν, με τον Ισπανό προπονητή να κλαίει από συγκίνηση. Τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. Δάκρυα χαράς. Δικαίωσης. Δάκρυα αγνής αγάπης για τον Αλκαράθ.

Φέτος, στον τελικό του Ρολάν Γκαρός ο Κάρλος βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ στον τελικό με τον Γιάνικ Σίνερ, αλλά με μια επική ανατροπή γύρισε το παιχνίδι και έφτασε στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του τένις.

Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ο Αλκαράθ σκαρφάλωσε στο box του, όπου βρισκόταν ο Φερέρο και αγκάλιασε τον Χουάν, με τον Ίβηρα προπονητή να σηκώνει στον αέρα τον 22χρονο, με τους δύο άνδρες να πανηγυρίζουν φωνάζοντας «Vamos». «Ο Κάρλος γεννήθηκε για να παίζει τέτοιου είδους αγώνες. Γεννήθηκε για τέτοιες στιγμές», είπε ο Φερέρο μετά τον θρίαμβο του Αλκαράθ στο Παρίσι, σε έναν αγώνα διάρκειας 5 ωρών και 29 λεπτών.

«Χαμογέλα»

Ο Φερέρο αντιμετώπιζε πάντα τον Κάρλος ως γιο του. Του συμπεριφερόταν σαν να ήταν παιδί του. Ήθελε να βγαίνει στο κορτ και να απολαμβάνει το παιχνίδι. Να χαμογελάει.

Πέρσι σε μια συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια του Μαϊάμι Masters, ο Κάρλος ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο ποια είναι η λέξη που του λέει περισσότερο ο Χουάν. Η απάντησή του άφησε άφωνους τους παρευρισκόμενους και το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. «Χαμογέλα, αυτό μου λέει συνέχεια», είπε ο Κάρλος Αλκαράθ και άρχισε να χαμογελάει.

Το διαζύγιο

Ο Ισπανός τενίστας ολοκλήρωσε το 2025 στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, με 71 νίκες σε 80 παιχνίδια και οκτώ τίτλους στο ενεργητικό του, μεταξύ των οποίων ήταν το Ρολάν Γκαρός και το US Open, πραγματοποιώντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του.

Μια εξαιρετική χρονιά για τον Κάρλος, η οποία, όμως, ολοκληρώνεται με διαζύγιο για τον Αλκαράθ, καθώς πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Φερέρο. Μια είδηση που γνωστοποίησε ο Κάρλος μέσω των social media και έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, ενώ παράλληλα προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

«Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι κι εγώ αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στην κοινή μας πορεία ως προπονητής και παίκτης. Σε ευχαριστώ που έκανες τα παιδικά μου όνειρα πραγματικότητα. Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι όταν ήμουν ακόμα παιδί και όλο αυτό το διάστημα με συνόδευσες σε μια απίστευτη διαδρομή, μέσα και έξω από το court. Απόλαυσα πραγματικά κάθε βήμα δίπλα σου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλκαραθ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

«Θα ήθελα να συνεχίσω»

Μια ανάρτηση που έδειχνε ότι το διαζύγιο ήταν συναινετικό. Όμως, μόνο έτσι δεν ήταν, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε ο Ισπανός προπονητής. «Ήμασταν μια ομαδάρα παρά τις όσες δυσκολίες και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε να έχετε επιτυχίες. Θα ήθελα να συνεχίσω. Είμαι σίγουρος ότι καλοί άνθρωποι και καλές αναμνήσεις θα συνεχίσουν να σε βρίσκουν για πάντα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς», ανέφερε ο 45χρονος τεχνικός.

Ο λόγος της ρήξης

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το κρατικό ραδιόφωνο της Ισπανίας, ο λόγος του διαζυγίου ήταν οικονομικός και αφορούσε τους όρους του νέου συμβολαίου του Χουάν Κάρλος Φερέρο. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Χαβιέρ Ντε Ντιέγκο, τους τελευταίους μήνες οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, αλλά τελικά δεν βρήκαν ποτέ τη χρυσή τομή και μοιραία επήλθε ρήξη και διαζύγιο.

Οι συνεργάτες του Αλκαράθ και ιδιαίτερα ο πατέρας του, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές αποφάσεις του Κάρλος, έκριναν ότι οι απαιτήσεις του Φερέρο ήταν πολύ υψηλές και δεν ήθελαν να δώσουν στον Ισπανό προπονητή όσα τους ζητούσε.

Υπήρχαν επίσης δημοσιεύματα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου που ανέφεραν ότι ο λόγος της ρήξης δεν ήταν τόσο οικονομικός, αφού οι δύο πλευρές θα μπορούσαν με τις κατάλληλες διαπραγματεύσεις να φτάσουν σε συμφωνία και να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, αλλά οι άσχημες σχέσεις του πατέρα του Αλκαράθ με τον 45χρονο προπονητή.

Η επόμενη μέρα

Όπως και να έχει, τελικά, επήλθε το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Κάρλος να ξεκινάει το 2026 με βασικό του προπονητή τον Σάμου Λόπεθ, τον οποίο είχε προσθέσει στο τιμ του πριν από ένα χρόνο.

Ο Λόπεθ, μάλιστα, εμφανιζόταν ως head coach του Αλκαράθ σε όσα τουρνουά δεν μπορούσε να παραβρεθεί ο Φερέρο. Πλέον, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο και θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον Κάρλος στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Σάμου έχει μια καλή συνεργασία με τον Κάρλος, αλλά απομένει να φανεί εάν ο Ισπανός θα καταφέρει να καλύψει το κενό που αφήνει η απουσία του Φερέρο, ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογικής στήριξης, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις επιτυχίες του Κάρλος.