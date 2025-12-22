sports betsson
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 19:49
Κόρινθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια Καλαμακίου (βίντεο)
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αλκαράθ – Φερέρο: Η «εκτόξευση», ένα μάθημα ζωής και το διαζύγιο (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 22 Δεκεμβρίου 2025 | 17:53

Αλκαράθ – Φερέρο: Η «εκτόξευση», ένα μάθημα ζωής και το διαζύγιο (vids+pics)

Όταν ο Χουάν Κάρλος Φερέρο έγινε το φως στα σκοτάδια του Κάρλος Αλκαράθ και το μόνο που του ζητούσε ήταν να χαμογελάει και να απολαμβάνει κάθε στιγμή μέσα στο κορτ – Η εκτόξευση και το διαζύγιο με τον 45χρονο προπονητή.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όρια: Αυτές τις γιορτές, φρόντισε να μην χάσεις εσένα…

Όρια: Αυτές τις γιορτές, φρόντισε να μην χάσεις εσένα…

Spotlight

Το τένις δεν είναι όπως τα άλλα αθλήματα. Είναι σκληρό. Αδυσώπητο. Τιμωρεί κάθε λάθος. Εντός και εκτός γηπέδου. Κάθε απόφαση κρίνεται. Ηθικά, αλλά και αγωνιστικά. Ειδικά όταν πρόκειται για μια σχέση επτά ετών, όπως αυτή του Κάρλος Αλκαράθ με τον Χουάν Κάρλος Φερέρο. Μια άκρως επιτυχημένη σχέση, που εκτόξευσε την καριέρα του Ισπανού τενίστα. Τον έκανε Νο.1 στον κόσμο, τον οδήγησε στην κατάκτηση 24 τίτλων, εκ των οποίων οι 6 ήταν μάλιστα επιπέδου Grand Slam, αλλά και σε έσοδα ύψους 57.480.695 δολαρίων.

Οι δύο τους γνωρίστηκαν όταν ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν 14 ετών. Ο Χουάν Κάρλος Φερέρο τον είδε να αγωνίζεται σε τουρνουά στην νοτιοανατολική Ισπανία και κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο ταλέντο. Ένα ταλέντο από… ατόφιο χρυσάφι. «Σημαίνει πολλά για μένα ο Χουάν», είχε δηλώσει πέρσι ο Κάρλος. «Με υποστηρίζει και βρίσκεται δίπλα μου από τότε που έπαιζα στα juniors. Είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για μένα», είχε πει στην ίδια συνέντευξη ο Ισπανός, ο οποίος το 2022, μετά την κατάκτηση του US Open, είχε γίνει ο νεότερος τενίστας που ανεβαίνει στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP.

YouTube thumbnail

«Μπορεί να είναι έκπληξη για εσάς, αλλά για μένα δεν είναι. Ξέρω τι μπορεί να κάνει», είχε δηλώσει ο Χουάν Κάρλος Φερέρο, με τη σχέση των δύο ανδρών να εξελίσσεται μέσα από τους τίτλους και τις επιτυχίες, αλλά να χαλυβδώνεται ουσιαστικά μέσα από τις αποτυχίες. Μέσα από τις δύσκολες στιγμές. Όταν ο Χουάν έγινε το φως στα σκοτάδια του Κάρλος. Όταν ο Αλκαράθ έκλαψε στην αγκαλιά του Φερέρο.

Μαϊάμι, Γουίμπλεντον, Ρολάν Γκαρός

Τον Μάρτιο του 2022 ο Κάρλος Αλκαράθ αγωνίστηκε στο Μαϊάμι Masters χωρίς τον Χουάν Κάρλος Φερέρο στο πλευρό του, καθώς είχε πεθάνει ο πατέρας του νεαρού τεχνικού και ο Ίβηρας κόουτς βρισκόταν στην Ισπανία για την κηδεία. Όταν, όμως, ο Αλκαράθ έφτασε στον τελικό, ο Φερέρο πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην Φλόριντα, για να στηρίξει τον Κάρλος. Μόλις ο Ισπανός τενίστας αντίκρισε τον προπονητή του στο λόμπι του ξενοδοχείου, σηκώθηκε από τον καναπέ και τον αγκάλιασε. Λίγες ώρες αργότερα ο Αλκαράθ νίκησε στον τελικό τον Ρουντ με 2-0 σετ και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία του τουρνουά.

YouTube thumbnail

«Ο Χουάν είναι ένα πολύ σημαντικός για μένα. Τόσο επαγγελματικά όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Με βοηθάει πάρα πολύ. Όταν είμαστε μαζί, μιλάμε για τα πάντα. Για το τένις, για το ποδόσφαιρο, αλλά και για τη ζωή. Μου μαθαίνει πολλά πράγματα. Είμαστε πάνω από όλα φίλοι», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Αλκαράθ μετά τον τελικό του Μαϊάμι.

Το 2023 όταν ο Κάρλος κατέκτησε για πρώτη φορά το Γουίμπλεντον, η κάμερα στράφηκε πάνω στον Χουάν, με τον Ισπανό προπονητή να κλαίει από συγκίνηση. Τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. Δάκρυα χαράς. Δικαίωσης. Δάκρυα αγνής αγάπης για τον Αλκαράθ.

Φέτος, στον τελικό του Ρολάν Γκαρός ο Κάρλος βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ στον τελικό με τον Γιάνικ Σίνερ, αλλά με μια επική ανατροπή γύρισε το παιχνίδι και έφτασε στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του τένις.

Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ο Αλκαράθ σκαρφάλωσε στο box του, όπου βρισκόταν ο Φερέρο και αγκάλιασε τον Χουάν, με τον Ίβηρα προπονητή να σηκώνει στον αέρα τον 22χρονο, με τους δύο άνδρες να πανηγυρίζουν φωνάζοντας «Vamos». «Ο Κάρλος γεννήθηκε για να παίζει τέτοιου είδους αγώνες. Γεννήθηκε για τέτοιες στιγμές», είπε ο Φερέρο μετά τον θρίαμβο του Αλκαράθ στο Παρίσι, σε έναν αγώνα διάρκειας 5 ωρών και 29 λεπτών.

YouTube thumbnail

«Χαμογέλα»

Ο Φερέρο αντιμετώπιζε πάντα τον Κάρλος ως γιο του. Του συμπεριφερόταν σαν να ήταν παιδί του. Ήθελε να βγαίνει στο κορτ και να απολαμβάνει το παιχνίδι. Να χαμογελάει.

Πέρσι σε μια συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια του Μαϊάμι Masters, ο Κάρλος ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο ποια είναι η λέξη που του λέει περισσότερο ο Χουάν. Η απάντησή του άφησε άφωνους τους παρευρισκόμενους και το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. «Χαμογέλα, αυτό μου λέει συνέχεια», είπε ο Κάρλος Αλκαράθ και άρχισε να χαμογελάει.

Το διαζύγιο

Ο Ισπανός τενίστας ολοκλήρωσε το 2025 στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, με 71 νίκες σε 80 παιχνίδια και οκτώ τίτλους στο ενεργητικό του, μεταξύ των οποίων ήταν το Ρολάν Γκαρός και το US Open, πραγματοποιώντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του.

Μια εξαιρετική χρονιά για τον Κάρλος, η οποία, όμως, ολοκληρώνεται με διαζύγιο για τον Αλκαράθ, καθώς πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Φερέρο. Μια είδηση που γνωστοποίησε ο Κάρλος μέσω των social media και έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, ενώ παράλληλα προκάλεσε πολλά ερωτηματικά.

«Μετά από περισσότερα από επτά χρόνια μαζί, ο Χουάνκι κι εγώ αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στην κοινή μας πορεία ως προπονητής και παίκτης. Σε ευχαριστώ που έκανες τα παιδικά μου όνειρα πραγματικότητα. Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι όταν ήμουν ακόμα παιδί και όλο αυτό το διάστημα με συνόδευσες σε μια απίστευτη διαδρομή, μέσα και έξω από το court. Απόλαυσα πραγματικά κάθε βήμα δίπλα σου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλκαραθ.

«Θα ήθελα να συνεχίσω»

Μια ανάρτηση που έδειχνε ότι το διαζύγιο ήταν συναινετικό. Όμως, μόνο έτσι δεν ήταν, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε ο Ισπανός προπονητής. «Ήμασταν μια ομαδάρα παρά τις όσες δυσκολίες και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσετε να έχετε επιτυχίες. Θα ήθελα να συνεχίσω. Είμαι σίγουρος ότι καλοί άνθρωποι και καλές αναμνήσεις θα συνεχίσουν να σε βρίσκουν για πάντα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς», ανέφερε ο 45χρονος τεχνικός.

Ο λόγος της ρήξης

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το κρατικό ραδιόφωνο της Ισπανίας, ο λόγος του διαζυγίου ήταν οικονομικός και αφορούσε τους όρους του νέου συμβολαίου του Χουάν Κάρλος Φερέρο. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Χαβιέρ Ντε Ντιέγκο, τους τελευταίους μήνες οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, αλλά τελικά δεν βρήκαν ποτέ τη χρυσή τομή και μοιραία επήλθε ρήξη και διαζύγιο.

Οι συνεργάτες του Αλκαράθ και ιδιαίτερα ο πατέρας του, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στις οικονομικές αποφάσεις του Κάρλος, έκριναν ότι οι απαιτήσεις του Φερέρο ήταν πολύ υψηλές και δεν ήθελαν να δώσουν στον Ισπανό προπονητή όσα τους ζητούσε.

Υπήρχαν επίσης δημοσιεύματα στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου που ανέφεραν ότι ο λόγος της ρήξης δεν ήταν τόσο οικονομικός, αφού οι δύο πλευρές θα μπορούσαν με τις κατάλληλες διαπραγματεύσεις να φτάσουν σε συμφωνία και να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, αλλά οι άσχημες σχέσεις του πατέρα του Αλκαράθ με τον 45χρονο προπονητή.

Η επόμενη μέρα

Όπως και να έχει, τελικά, επήλθε το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Κάρλος να ξεκινάει το 2026 με βασικό του προπονητή τον Σάμου Λόπεθ, τον οποίο είχε προσθέσει στο τιμ του πριν από ένα χρόνο.

Ο Λόπεθ, μάλιστα, εμφανιζόταν ως head coach του Αλκαράθ σε όσα τουρνουά δεν μπορούσε να παραβρεθεί ο Φερέρο. Πλέον, θα αναλάβει ηγετικό ρόλο και θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον Κάρλος στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Σάμου έχει μια καλή συνεργασία με τον Κάρλος, αλλά απομένει να φανεί εάν ο Ισπανός θα καταφέρει να καλύψει το κενό που αφήνει η απουσία του Φερέρο, ειδικά στο κομμάτι της ψυχολογικής στήριξης, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις επιτυχίες του Κάρλος.

Headlines:
Business
Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όρια: Αυτές τις γιορτές, φρόντισε να μην χάσεις εσένα…

Όρια: Αυτές τις γιορτές, φρόντισε να μην χάσεις εσένα…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το δεξί στη νέα εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το δεξί στη νέα εβδομάδα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)

Το εξαιρετικό σε έμπνευση και εκτέλεση «ψαλιδάκι» με το οποίο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε για το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο σχολιασμού και από την UEFA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
betson_textlink
Stream sports
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)

Το εξαιρετικό σε έμπνευση και εκτέλεση «ψαλιδάκι» με το οποίο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε για το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο σχολιασμού και από την UEFA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έστειλε αυστηρό μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ώστε να προσέχουν τη διατροφή τους τις ημέρες των εορτών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός

LIVE: Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Σύνταξη
Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πλήγμα με Ίσακ στη Λίβερπουλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports, ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει υποστεί κάταγμα και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα για τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Τα «θρυλικά» επιτεύγματα του Μεντιλίμπαρ: Από το ιστορικό Conference League, στο νταμπλ στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού (vids)

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να συνεχίζει να γράφει «χρυσές» σελίδες στο λιμάνι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό
Ελλάδα 22.12.25

Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό

Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες - Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο;

Σύνταξη
Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»
Οι κοινές δηλώσεις 22.12.25

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»

«Αυτή είναι η 10η τριμερής συνάντηση των χωρών μας και αυτό δείχνει το βάθος της συνεργασίας μας που έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και έχει αποδειχθεί ανθεκτική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)

Το εξαιρετικό σε έμπνευση και εκτέλεση «ψαλιδάκι» με το οποίο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε για το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο σχολιασμού και από την UEFA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;
Ηθικολογίες της πεντάρας 22.12.25

Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;

Η σχέση μεταξύ αρωμάτων και σεξεργασίας μας μεταφέρει πολλούς αιώνες νωρίτερα: από την Αρχαία Ρώμη στην «πόρνη» του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ελλάδα 22.12.25

Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αγρότες μετέβησαν στο σημείο και ως ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον αγροτοσυνδικαλιστή, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης
Ελλάδα 22.12.25

Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον Κώστα Ανεστίδη, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης

Η σπουδή ενοχοποίησης του Κώστα Ανεστίδη για δύο κακουργήματα, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης μάλλον δικαιώνει όσους μιλούν για προφανή σκοπιμότητα ανάδειξης του θέματος, εις βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έστειλε αυστηρό μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ώστε να προσέχουν τη διατροφή τους τις ημέρες των εορτών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα συναντήθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης, προτού μεταβεί στην Ιερουσαλήμ για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Τι δήλωσε στη συνάντηση.

Σύνταξη
Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ
Τι καταγγέλλει 22.12.25

Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Δήλωση της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών για την έφοδο του ΣΔΟΕ - «Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα», επισημαίνουν

Σύνταξη
Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»
Ελλάδα 22.12.25

Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»

Οι δύο 19χρονοι γονείς δηλώνουν συντετριμμένοι και όπως επαναλαμβάνουν περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια για το πώς «έφυγε» από τη ζωή το κοριτσάκι τους.

Σύνταξη
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Πολιτική 22.12.25

Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά από την ελληνική κυβέρνηση απαντήσεις -με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- για τους λόγους που η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο