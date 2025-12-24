sports betsson
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Φερέρο για τον Αλκαράθ: «Πονάω…»
Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Φερέρο για τον Αλκαράθ: «Πονάω…»

Ο Χουάν Κάρλος Φερέρο δεν κρύβεται πίσω από ωραία λόγια και δεν κρύβει τα συναισθήματά του. Δεν τον ενδιαφέρει να φανεί άτρωτος. Λυγίζει. Πονάει.

Σάββας Λιαμίρας
Σε μια ουτοπική εποχή, που οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα και κυρίαρχο ρόλο παίζει πλέον η εικόνα και ο τρόπος που πλασάρεται μέσω των social media και των δημόσιων τοποθετήσεων, ο σπουδαίος Χουάν Κάρλος Φερέρο τολμάει να «τσαλακωθεί». Τολμάει να εκφράσει ανοιχτά τα συναισθήματά του: Την απογοήτευσή του για το διαζύγιο με τον Κάρλος Αλκαράθ, μετά από επτά χρόνια μιας πολύ επιτυχημένης συνεργασίας, αλλά και την εκτίμηση και την αγάπη που τρέφει για τον Ισπανό.

Τόσο ως τενίστα όσο και ως άνθρωπο, αφού οι δύο τους όλα αυτά τα χρόνια έζησαν μοναδικές στιγμές, εντός και εκτός γηπέδου. Στιγμές που έμειναν στην ιστορία, όπως η άνοδος για πρώτη φορά του Αλκαράθ στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP, αλλά και η κατάκτηση του φετινού Ρολάν Γκαρός με μια επική ανατροπή απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ: 3-2 από 0-2 σε έναν συγκλονιστικό τελικό.

YouTube thumbnail

Στιγμές, όμως, που έζησαν και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως η αγκαλιά στο λόμπι του ξενοδοχείου στο Μαϊάμι τον Απρίλιο του 2022, όταν ο Φερέρο, παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες είχε πεθάνει ο πατέρας του, ταξίδεψε από την Ισπανία στις ΗΠΑ για να σταθεί στο πλευρό του Αλκαράθ στον τελικό του αμερικάνικου Masters.

Η παρουσία του Χουάν έδωσε δύναμη στον Κάρλος και ο Ισπανός κατέκτησε τον τίτλο, κερδίζοντας τον Ρουντ με 2-0 σετ. Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος Masters στην καριέρα του Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος μάλιστα έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος νικητής του τουρνουά, αλλά και ο νεότερος που κατέκτησε τίτλο επιπέδου Masters, μετά τον Ράφαελ Ναδάλ.

YouTube thumbnail

Στιγμές χαρούμενες, αλλά και δύσκολες, που «σφυριλάτησαν» τη σχέση τους, με τους δύο άνδρες να είναι πρώτα από όλα φίλοι και μετά συνεργάτες. Στιγμές που επαναφέρει στη μνήμη του ο Χουάν Κάρλος Φερέρο, μετά τον αποχωρισμό τους, με τον 45χρονο να τις ζει ξανά έντονα και να παλεύει με τα συναισθήματά του.

«Οι αγαπημένες μου στιγμές ήταν όταν ο Κάρλος ήταν μικρός, 15 έως 18 ετών. Ζήσαμε τα πάντα μαζί: προπονήσεις, τουρνουά, ξενοδοχεία. Πηγαίναμε παντού μαζί. Εκείνη η περίοδος της ανάπτυξης, των Challengers, της συνεχούς ανόδου, ήταν μαγική. Τότε η μάθηση είναι πιο γρήγορη, πιο γενναιόδωρη. Αργότερα, στην κορυφή, τα πράγματα αλλάζουν. Παρ’ όλα αυτά, κάθε Grand Slam που κερδίσαμε είναι αξέχαστο, ειδικά το τελευταίο Roland Garros, που ήταν το πιο δύσκολο», ανέφερε ο Χουάν Κάρλος Φερέρο, σε συνέντευξή του.

Ο νεαρός προπονητής, μάλιστα, τόνισε ότι ήταν τυχερός, που συνεργάστηκε με τον Κάρλος και δήλωσε ευγνώμων για όσα έζησε μαζί του. «Η εμπειρία μου ως προπονητής του Κάρλος ήταν εξαιρετική. Και οι δύο ήμασταν τυχεροί. Εκείνος βρήκε κάποιον να τον καθοδηγήσει και εγώ έναν παίκτη που μάθαινε με απίστευτη ταχύτητα. Ό,τι του δείχναμε, το αφομοίωνε αμέσως. Είχε ήδη τρομερά τεχνικά, σωματικά και πνευματικά χαρακτηριστικά. Μαζί τα βελτιώσαμε. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο ευγνώμονες που βρεθήκαμε».

«Πονάω»

Ο Χουάν Κάρλος Φερέρο δεν κρύβεται πίσω από ωραία λόγια και δεν κρύβει τα συναισθήματά του. Δεν τον ενδιαφέρει να φανεί άτρωτος. Λυγίζει. Πονάει. Λέει όσα νιώθει και αυτά που αισθάνεται είναι συγκλονιστικά: Αγνή αγάπη. Πατρική.

«Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος για μένα. Είναι μια σχέση πολλών ετών, με έντονο συναισθηματικό δέσιμο. Ζήσαμε μαζί όλες τις σημαντικές στιγμές. Τώρα όλα έχουν ανατραπεί. Ειλικρινά, πονάω. Αυτές οι σχέσεις δεν τελειώνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος, ένα είδος πένθους. Και σίγουρα θα πονέσει όταν τον δω να παίζει σε τουρνουά», ανέφερε στη συνέντευξή του.

Ο 45χρονος προπονητής εκφράζει ανοιχτά και σε απόλυτο βαθμό τη στεναχώρια του. Στεναχωριέται και πενθεί για την απουσία του Αλκαράθ από τη ζωή του. Από την καθημερινότητά του. Όμως, όπως κάθε πραγματικός φίλος, ο Χουάν θέλει τα καλύτερα για τον νεαρό τενίστα. Θέλει να τον δει να γίνεται GOAT του τένις.

«Διαφωνήσαμε σε κάποια σημεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε φίλοι. Του εύχομαι τα καλύτερα. Πιστεύω πραγματικά ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του τένις», ανέφερε ο Φερέρο και πρόσθεσε: «Το μυαλό μου είναι ακόμα εκεί. Στον Κάρλος». Τον δικό του Κάρλος.

Τον άνθρωπο που έζησε ως προπονητής, ως φίλος και πλέον θα τον θαυμάζει ως φίλαθλος. «Το παιχνίδι του με είχε μαγέψει. Έχει τρομερό χάρισμα. Ελπίζω να μπορέσω να τον βλέπω απλώς σαν ένας ακόμα φίλαθλος», κατέληξε ο Χουάν.

Μια συγκλονιστική συνέντευξη, που αποδεικνύει ότι η σχέση που είχε με τον Κάρλος ήταν παραπάνω μια απλή σχέση προπονητή – παίκτη. Ηταν μια σχέση ζωής και για τους δύο και όσα πέτυχαν μαζί θα μνημονεύονται για πάντα.

Economy
Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

Πετρέλαιο: Πτώση στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Alpha Bank για το 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Εισαγγελέα 50 υποθέσεις με εικονικά αγροτεμάχια

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 24.12.25

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαμαρτυρήθηκε για το ιδιαίτερα «βαρύ» πρόγραμμα της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εξηγώντας ότι το καλεντάρι είναι εξουθενωτικό για τους παίκτες.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Λανουά και ΕΠΟ σταματούν τα βίντεο και εκείνο το «touch» στο Αγρίνιο αποκτά αξία… συλλεκτική!

Ιστορικό χαρακτήρα αποκτά εκείνο το πολύ όμορφο τέρμα του Μανού Γκαρθία στο Αγρίνιο που είχε ακυρωθεί για ένα... άγγιγμα στο αντίπαλό του, με τον Λανουά να δικαιολογεί την απόφαση με τον όρο... touch!

Αλέξανδρος Κωτάκης
On Field 24.12.25

Βήματα πίσω από τους Έλληνες διαιτητές ενόψει Super Cup και Κυπέλλου

Ο Λανουά δεν ήθελε αλλά η ΕΠΟ τον πίεσε να ορίσει μόνο Ελληνες διαιτητές στο Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, σημειώνουμε ότι οι δυο ομάδες έχουν παράπονα, και Έλληνες στα ντέρμπι Κυπέλλου, με ξένο VAR.

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 24.12.25

Ολική επίθεση του NBA: Ανοίγει την πόρτα στους ευρωπαϊκούς συλλόγους για τη νέα λίγκα

NBA και FIBA περνούν στο επόμενο στάδιο του σχεδίου τους, καλώντας ομάδες και επενδυτές και υποσχόμενες ένα πρωτάθλημα που θα συνδυάζει το αμερικανικό μοντέλο με τις ευρωπαϊκές αξίες

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στον… αέρα η Χριστουγεννιάτικη ταινία του ΠΑΟΚ: Η χαμένη βαλίτσα, ο… παππούς Τάισον και ο Ζαφείρης (vid)

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε στο φως της δημοσιότητας την επική Χριστουγεννιάτικη ταινία για φέτος, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Ζαφείρη και σε ιδιαίτερο ρόλο τον Τάισον

Σύνταξη
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«PAN-PAN, PAN-PAN»: Όλη η δραματική συνομιλία του πιλότου του Falcon με τον πύργο ελέγχου
Δραματική συνομιλία 24.12.25

«PAN-PAN, PAN-PAN»: Η επικοινωνία του Falcon 50 με τον πύργο ελέγχου πριν τη συντριβή

Η τουρκική κυβέρνηση αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία μεταξύ του πύργου ελέγχου και του μοιραίου αεροσκάφους Falcon 50, το οποίο συνετρίβη στα περίχωρα της Άγκυρας.

Σύνταξη
Στο Ισραήλ 24.12.25

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μοχάμεντ Μπάκρι - Γνωστός από το ντοκιμαντέρ «Τζενίν, Τζενίν»

Ο Μοχάμεντ Μπάκρι ερχόταν συχνά σε αντιπαράθεση με τις Αρχές του Ισραήλ λόγω της προβολής του παλαιστινιακού αγώνα - Είχε συνεργαστεί με τον Κώστα Γαβρά

Σύνταξη
Οδηγίες αυτοπροστασίας 24.12.25

Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και στην Αττική παραμονή των Χριστουγέννων – Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

Πολλή βροχή έφερε η παραμονή των Χριστουγέννων, από νωρίς το πρωί. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι το απόγευμα είχαν πέσει περίπου 60 χιλιοστά νερού.

Σύνταξη
Μπάσκετ 24.12.25

Ξέσπασε για το «βαρύ» πρόγραμμα ο Σάρας: «Στο αποκορύφωμα της εξάντλησης οι παίκτες»

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διαμαρτυρήθηκε για το ιδιαίτερα «βαρύ» πρόγραμμα της Euroleague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εξηγώντας ότι το καλεντάρι είναι εξουθενωτικό για τους παίκτες.

Σύνταξη
«Ελεύθεροι και ίσοι» 24.12.25

Από τον ζόφο στη γιορτή και τα πολιτικά μηνύματα – Η ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τα Χριστούγεννα έκαναν πραγματικά ένα άλμα από μια ζοφερή, θρησκευτική γιορτή στη γιορτή δώρων και διασκέδασης. Η σκοτεινή και συναρπαστική ιστορία του ανθρώπου που δημιούργησε τον Άγιο Βασίλη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγροτικές κινητοποιήσεις 24.12.25
Οι αγρότ

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – «Απέτυχε κάθε προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού» αναφέρουν

Οι εκδρομείς των Χριστουγέννων ταξιδεύουν με ανοιχτούς, αλλά με χαμηλές ταχύτητες. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να σπιλώσει τον αγώνα τους απέτυχε, λένε

Σύνταξη
Λογοκρισία 24.12.25

Τραμπ: Νέες εμπρηστικές επιθέσεις κατά εκπομπών και τηλεοπτικών δικτύων – Απειλεί με ανάκληση άδειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ιδιαίτερα εχθρική φρασεολογία, απαιτώντας τη διακοπή της εκπομπής και του κωμικού Στίβεν Κολμπέρ στο αμερικανικό δίκτυο CBS

Σύνταξη
Θέλει προσοχή 24.12.25

Όσα πρέπει να προσέξετε στα τέλη κυκλοφορίας – Τα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Οι εποχές που δίνονταν παράταση στην προθεσμία αποπληρωμής στα τέλη κυκλοφορίας φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν, την ώρα που υπάρχει πλέον –μέσω τραπεζών- της πληρωμής τους σε δόσεις

Σύνταξη
Τι θα κάνει η Μόσχα; 24.12.25

Για πρώτη φορά ο Ζελένσκι αποδέχεται απόσυρση στρατευμάτων από την ανατολική Ουκρανία - Οι όροι του Κιέβου

Η δημιουργία ελεύθερων οικονομικών ζωνών ή αποστρατιωτικοποιημένων περιοχών είναι πλέον μια επιλογή που υπάρχει στο τραπέζι, όπως παραδέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα 24.12.25

Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή Πυροσβεστικού Κλιμακίου – Άφησε το κινητό και έφυγε με το αυτοκίνητο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το πρωί εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται στις Σέρρες.

Σύνταξη
Δεν είναι Μελάνια 24.12.25

Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»

Με την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση ως η Πρώτη Κυρία της μητρόπολης που απειλεί την ηγεμονία του Τραμπ, η Ράμα Ντουάτζι που εξοργίζει τη δεξιά, θέλει να είναι η «παντοτινή κοπέλα» του Ζόραν Μαμντάνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα 24.12.25

«Ήταν η πρώτη της πτήση με το jet» λέει στο in ο σύντροφος της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδoύ που σκοτώθηκε στην Τουρκία

Συγγενείς και φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για την άτυχη Μαρία Παππά που σκοτώθηκε στην πτώση του Falcon 50 στην Τουρκία. Συντετριμμένος ο σύντροφός της μιλά αποκλειστικά στο in.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Κάπου εις τον Γράμμον... 24.12.25

24 Δεκεμβρίου 1947: «Όλοι στ' άρματα»

Όσα διαδραματίζονταν στην Ελλάδα ακριβώς πριν από 78 χρόνια, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1947

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από τους πιο κομβικούς παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν και ο Ιταλός δηλώνει πως αν έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα υπέγραφε ξανά… χίλιες φορές σε μια ομάδα που η ιστορία της μιλάει από μόνη της.

Σύνταξη
Μεγάλη διαφορά 24.12.25

Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους

Φέτος, η επιμονή βροχή που αρκετές φορές δυναμώνει, έχει ρίξει την κίνηση στην αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να μην... ανάψουν οι ψησταριές

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ερντογάν 24.12.25

Εθνικό πένθος στη Λιβύη για τη συντριβή του αεροπλάνου στην Άγκυρα – Σε τρίτη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

Τούρκοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα πρώτα ευρήματα αναφορικά με την αεροπορική τραγωδία υποδεικνύουν τεχνική βλάβη και όχι δολιοφθορά. Οκτώ οι νεκροί, εκ των οποίων μια Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Σύνταξη
Ελληνοτουρκικά 24.12.25

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία δεν έκλεισαν ποτέ, λέει ο Γεραπετρίτης

«Δεν θα πρέπει να παράγονται κατ' ανάγκη μεγάλες συμφωνίες, θα πρέπει να συνομιλούμε αυτό είναι το αναγκαίο, το επιβάλει η γεωγραφία μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
