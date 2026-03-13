Η Βραζιλία παρουσίασε τη νέα φανέλα της με Ροναλντίνιο, Τζόρνταν, Ντόντσιτς και… βάτραχο του Αμαζονίου (pics, vids)

Η Εθνική Βραζιλίας θα πάει το καλοκαίρι στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής με στόχο να κατακτήσει το έκτο της Παγκόσμιο Κύπελλο και ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης, τρεις μήνες πριν τη σέντρα (σ.σ. στις 11/6), παρουσίασε τη νέα -εξόχως εντυπωσιακή- φανέλα της!

Το βράδυ της Πέμπτης στο Σάο Πάολο, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας πραγματοποίησε εκδήλωση όπου πρωταγωνίστησε, όχι το κίτρινο αλλά το μπλε χρώμα, αφού η παρουσίαση αφορούσε στην εκτός έδρας φανέλα της «σελεσάο», με την επίσημη παρουσίαση της πρώτης να εκκρεμεί για αργότερα μέσα στον Μάρτιο πιθανότατα.

Σε κάθε περίπτωση, στην εκδήλωση -πέρα από τη μπλε φανέλα- πρωταγωνίστησε φυσικά και αυτός που την παρουσίασε πρώτος μπροστά στις κάμερες και δεν ήταν άλλος από τον μύθο της μπάλας, Ροναλντίνιο.

Η νέα φανέλα της Βραζιλίας

View this post on Instagram A post shared by Bleacher Report Football (@brfootball)

View this post on Instagram A post shared by House of Heat° (@houseofheat)

Ronaldinho pulled up to Jordan Brand’s Brazil jersey unveiling 😮‍💨🐐 @Jumpman23 pic.twitter.com/kaIzwn7zEj — House of Heat° (@houseofheat) March 12, 2026

Η φανέλα προέκυψε από την πρώτη συνεργασία της Εθνικής Βραζιλίας με τη Jordan Brand και η «σελεσάο» θα τη φορέσει για πρώτη φορά στο φιλικό με τη Γαλλία στις 26 Μαρτίου.

Η συνολική εικόνα της νέας φανέλας έχει εμπνευστεί φυσικά από τις ρετρό μπασκετικές φανέλες, στις οποίες άλλωστε ειδικεύεται η εταιρεία που φέρει το όνομα του κορυφαίου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, του Μάικλ Τζόρνταν.

Επιπλέον όμως, οι Βραζιλιάνοι θέλησαν να βάλουν και τις τοπικές πινελές τους, με το σχήμα των σχεδίων και τις αποχρώσεις της φανέλας, να παραπέμπουν σε έναν από τους πιο θανάσιμους θηρευτές του Αμαζονίου, τον μπλε δηλητηριώδη βάτραχο, θέλοντας έτσι να… προειδοποιήσουν τον ανταγωνισμό για τις προθέσεις τους στο προσεχές Μουντιάλ.

Έπαιξε… μπάλα και ο Ντόντσιτς

Την ίδια ώρα πάντως που ο Ροναλντίνιο παρουσίασε τη νέα φανέλα της «σελεσάο» στους συμπατριώτες του, στον υπόλοιπο κόσμο ανέλαβε να το κάνει ένας άλλος διάσημος μπασκετικός εκπρόσωπος της Jordan Brand, ο σπουδαίος Λούκα Ντόντσιτς!

View this post on Instagram A post shared by NBA (@nba)

Ο Σλοβένος σούπερσταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, εμφανίστηκε στο γήπεδο για το ματς των «λιμνανθρώπων» με τους Σικάγο Μπουλς φορώντας την εντυπωσιακή μπλε φανέλα!