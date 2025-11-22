Νάπολι – Αταλάντα 3-1: Επιστροφή στην κορυφή

Μετά από δύο παιχνίδια χωρίς να νικήσει και να σκοράρει, η Νάπολι τα έκανε και τα δύο κόντρα στην Αταλάντα! Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε «καθάρισε» με 3-1 την αντίπαλό της στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» για τη 12η αγωνιστική της Serie A και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ματς παραπάνω από Ίντερ και Ρόμα.

Τα πάντα ουσιαστικά κρίθηκαν στο πρώτο μέρος όπου οι γηπεδούχοι πέτυχαν και τα τρία γκολ. Αφού έχασαν μία ευκαιρία με τον Ντι Λορένσο στο 4′, έκαναν το 1-0 στο 17′ με πλασέ του Νέρες μέσα από την περιοχή. Το ματς δεν είχε πολλές ευκαιρίες και στο 38′ ο Νέρες έκανε το 2-0 από ασίστ του ΜακΤόμινεϊ. Πριν την ανάπαυλα η Νάπολι βρήκε και τρίτο γκολ καθώς στο 45′ ο Λανγκ με κεφαλιά έγραψε το 3-0.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε ακόμη περισσότερο, οι «παρτενοπέι» είχαν δύο καλές στιγμές στα πρώτα λεπτά με τον ΜακΤόμινεϊ, αλλά γκολ πέτυχε η Αταλάντα με σουτ του Σκαμάκα στο 52′. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε αφού Λούκμαν και Σκαμάκα έχασαν ευκαιρίες για να πετύχουν και άλλο γκολ.

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεκεμά, Ραχμάνι (64’ Ζεσούς), Μπουντζόρνο, Ντι Λορέντσο, Γκουτιέρεθ (69’ Ματσόκι), Λομπότκα, ΜακΤόμινεϊ, Λανγκ (69’ Πολιτάνο), Νέρες (69’ Ελμάς), Χόιλουντ (74’ Λούκα)

Αταλάντα: Καρνεζέκι, Τζιμσίτι, Χιέν, Αχανόρ (46’ Κουσουνού), Μπελανόβα, Τσαπακόστα (62’ Ζαλέφσκι), Ντε Ρουν, Έντερσον, Πάσαλιτς (46’ Σκαμάκα), Λούκμαν (82’ Μαλντίνι), Ντε Κετελάρε (77’ Σάμαρτζιτς)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22/11

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

Νάπολι-Αταλάντα 3-1

Κυριακή (23/11)

Βερόνα-Πάρμα 13:30

Κρεμονέζε-Ρόμα 16:00

Λάτσιο-Λέτσε 19:00

Ίντερ-Μίλαν 21:45

Δευτέρα (24/11)

Τορίνο-Κόμο 19:30

Σασουόλο-Πίζα 21:45

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:

Παρασκευή 28/11

Κόμο-Σασουόλο 21:45

Σάββατο 29/11

Πάρμα-Ουντινέζε 16:00

Τζένοα-Βερόνα 16:00

Γιουβέντους-Κάλιαρι 19:00

Μίλαν-Λάτσιο 21:45

Κυριακή 30/11

Λέτσε-Τορίνο 13:30

Πίζα-Ίντερ 16:00

Αταλάντα-Φιορεντίνα 19:00

Ρόμα-Νάπολι 21:45

Δευτέρα 01/12

Μπολόνια-Κρεμονέζε 21:45