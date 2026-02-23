«Είναι σαν τον Μαραντόνα…» – Ποιον παίκτη της Σίτι αποθέωσε ο Φρανκ Λεμπέφ

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα είχε «κυκλώσει» το όνομα του Ραγιάν Σερκί από το καλοκαίρι του 2023, έχοντας ξεκάθαρη εικόνα για το ταλέντο και τις δυνατότητες του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Το καλοκαίρι του 2025 ζήτησε από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου την απόκτηση του 22χρονου άσου όπερ και εγένετο, με την αγγλική ομάδα να δίνει 45 εκατ. ευρώ για να μετακομίσει ο νεαρός άσος στο Έιτιχαντ.

Οι εμφανίσεις του Σερκί στην Σίτι είναι δίχως άλλο εντυπωσιακές, σε σημείο που ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι και της Εθνικής Γαλλίας, Φρανκ Λεμπέφ, να τον συγκρίνει με τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

«Ο Σερκί είναι σαν τον Μαραντόνα. Λίγοι παίκτες μπορούν να κάνουν αυτά που κάνει ο Ραγιάν με μια μπάλα στα πόδια», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση που έκανε ο πρώην άσος της Τσέλσι, θέλοντας προφανώς με αυτή την… υπερβολή, να δείξει την εκτίμηση που έχει στις δυνατότητες του νεαρού χαφ.

Ο Λεμπέφ όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς προχώρησε σε σύγκριση του Ντε Μπρόινε με τον Σερκί και όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικός ήταν ο πρώτος, στο πλάνο του Γκουαρντιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι.

🧙‍♂️ «He’s like Diego Maradona, there are few players on the planet that can do what Cherki can…» 👏 High praise and strong opinionshttps://t.co/CgBywjX0DA — FourFourTwo (@FourFourTwo) February 23, 2026

«Ο Πεπ ήθελε έναν παίκτη για να καλύψει το κενό του Ντε Μπρόινε, ο οποίος είχε στις… πλάτες του, το δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού της Σίτι.

Δεν θα μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή, από τον Σερκί γιατί απλούστατα ο Ραγιάν προσφέρει περισσότερα πράγματα.

Ο Ντε Μπρόινε δημιουργούσε τις φάσεις για να σκοράρουν οι επιθετικοί, αλλά ο Σερκί δεν αρκείται σε αυτό. Είναι παίκτης που παίρνει προσπάθειες για να σκοράρει, πετυχαίνει γκολ κι αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Κέβιν».

Ο παλαίμαχος στόπερ της Τσέλσι, ο οποίος στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Γαλλία το 1998 στάθηκε επίσης στην μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει στην καριέρα του, ο νεαρός άσος της Μάντσεστερ Σίτι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος βλέποντας τον Ραγιάν να έχει τόσο σπουδαία καριέρα σε τόσο μικρή ηλικία. Δεν είναι εύκολο και χαίρομαι με την πρόοδο που έχει.

Έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια και μεγάλωσε σε ζόρικο οικογενειακό περιβάλλον. Είναι κλασικός παίκτης αλάνας, ο οποίος έμαθε την μπάλα στους δρόμους.

Τώρα όμως έχει έναν προπονητή που είναι μάστερ στην τακτική και τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Γκουαρντιόλα έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το ταλέντο του Ραγιάν.

Υπάρχουν πολλοί παίκτες στην Γαλλία σαν τον Σερκί και θα πρέπει να πω ότι σαν στυλ παιχνιδιού μου θυμίζει τον Μπεν Αρφά. Πιστεύω όμως ότι θα μπορέσει να κάνει περισσότερα πράγματα στην καριέρα του, απ’ όσα πέτυχε ο Χατέμ».