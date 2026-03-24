Ο γιος του Μαραντόνα για τον ΜακΤόμινεϊ: «Είναι ο… Ιησούς»
Απίθανη δήλωση από τον γιο του Ντιέγκο Μαραντόνα για τον.... δεύτερο καλύτερο παίκτη στην ιστορία της Νάπολι, τον «Ιησού» Σκοτ ΜακΤόμινεϊ.
Από τότε που εντάχθηκε στην Νάπολι, το καλοκαίρι του 2024, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ έχει γίνει ο «αγαπημένος» παίκτης των φιλάθλων της ιταλικής ομάδας.
Βασικός και αναντικατάστατος στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του «σκουντέτο» την περασμένη σεζόν, ο Σκωτσέζος μεσοεπιθετικός ανακηρύχθηκε «παίκτης της χρονιάς» στην Serie A για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.
Δεν είναι μάλιστα, λίγοι, εκείνοι που συγκρίνουν την προσφορά του στην ομάδα με το είδωλο των «παρτενοπέϊ», Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Και μεταξύ αυτών, είναι και ο υιός του Αργεντινού θρύλου, ο οποίος φέρει το ονοματεπώνυμο του αείμνηστου πατέρα του.
Μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Κάλιαρι με 1-0, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα Τζούνιορ προχώρησε σε μια δήλωσε που προκάλεσε αίσθηση στην εκπομπή «Terzo Tempo Calcio Napoli» του Televomero: «Μετά τον πατέρα μου, ο ΜακΤόμινεϊ είναι ο πιο καθοριστικός παίκτης στην Ιστορία της Νάπολι. Στην Νάπολι, είχαμε τον Θεό. Και για εμένα, ο ΜακΤόμινεϊ είναι ο… Ιησούς. Είναι ένας απαραίτητος παίκτης».
