Ο γιος του Μαραντόνα για τον ΜακΤόμινεϊ: «Είναι ο… Ιησούς»

Από τότε που εντάχθηκε στην Νάπολι, το καλοκαίρι του 2024, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ έχει γίνει ο «αγαπημένος» παίκτης των φιλάθλων της ιταλικής ομάδας.

Βασικός και αναντικατάστατος στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του «σκουντέτο» την περασμένη σεζόν, ο Σκωτσέζος μεσοεπιθετικός ανακηρύχθηκε «παίκτης της χρονιάς» στην Serie A για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.

Δεν είναι μάλιστα, λίγοι, εκείνοι που συγκρίνουν την προσφορά του στην ομάδα με το είδωλο των «παρτενοπέϊ», Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Και μεταξύ αυτών, είναι και ο υιός του Αργεντινού θρύλου, ο οποίος φέρει το ονοματεπώνυμο του αείμνηστου πατέρα του.

Μετά την εκτός έδρας νίκη επί της Κάλιαρι με 1-0, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα Τζούνιορ προχώρησε σε μια δήλωσε που προκάλεσε αίσθηση στην εκπομπή «Terzo Tempo Calcio Napoli» του Televomero: «Μετά τον πατέρα μου, ο ΜακΤόμινεϊ είναι ο πιο καθοριστικός παίκτης στην Ιστορία της Νάπολι. Στην Νάπολι, είχαμε τον Θεό. Και για εμένα, ο ΜακΤόμινεϊ είναι ο… Ιησούς. Είναι ένας απαραίτητος παίκτης».