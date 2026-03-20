Κάλιαρι – Νάπολι 0-1: Το γκολ του ΜακΤόμινεϊ έκρινε το ματς

Ένα γκολ ήταν αρκετό για τη Νάπολι, προκειμένου να πάρει τη νίκη στην έδρα της Κάλιαρι (1-0), για την 30η αγωνιστική της Serie A.

Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο ΜακΤόμινεϊ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ με αυτό το τρίποντο οι Παρτενοπέι (62 β.) μείωσαν στους 6 τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ (68 β.), που έχει ένα ματς λιγότερο.

Στην 15η θέση και στους 30 βαθμούς η Κάλιαρι, που απέχει 6 βαθμούς από την 16η Κρεμονέζε και την επικίνδυνη ζώνη.

Η Νάπολι ξεκίνησε το παιχνίδι με τον καλύτερο τρόπο, καθώς άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με πλασέ του ΜακΤόμινεϊ. Στο 19’ οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον Εσπόζιτο, αλλά το σουτ που έκανε ο Ιταλός φορ δεν κατέληξε στα δίχτυα.

Στο 52’ οι Παρτενοπέι έχασαν διπλή ευκαιρία με τους Ντε Μπρόινε και Πολιτάνο, ενώ η Κάλιαρι στο 58’ είχε ένα καλό σουτ με τον Αντοπό, το οποίο όμως έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με την Νάπολι να παίρνει τη νίκη.

ΚΑΛΙΑΡΙ: Καπρίλε, Ντοσένα, Μίνα, Πέδρο(73’ Ντεϊόλα), Παλέστρα, Ροντρίγκεθ(84’ Ράτερινγκ), Σουλεμάνα, Γκαετάνο, Αντοπό(73’ Μεντί), Εσπόζιτο(84’ Ντεπί), Φολορούνσο(65’ Κιλικσόι)

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεουκέμα, Μποντζόρνο, Ολιβέρα(84’ Ζεσούς), Γκουτιέρες, Λομπότκα(55’ Άλισον), Γκίλμουρ(75’ Ανγκισά), Πολιτάνο(75’ Σπινατσόλα), ΜακΤόμινεϊ, Ντε Μπρόινε, Χόιλουντ

Η 30η αγωνιστική της Serie A:

Κάλιαρι – Νάπολι 0-1

20/3 21:45 Τζένοα – Ουντινέζε

21/3 16:00 Πάρμα – Κρεμονέζε

21/3 19:00 Μίλαν – Τορίνο

21/3 21:45 Γιουβέντους – Σασουόλο

22/3 13:30 Κόμο – Πίζα

22/3 16:00 Αταλάντα – Βερόνα

22/3 16:00 Μπολόνια – Λάτσιο

22/3 19:00 Ρόμα – Λέτσε

22/33 21:45 Φιορεντίνα – Ίντερ

