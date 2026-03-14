Νάπολι – Λέτσε 2-1: Τρίποντο με ανατροπή για τους Παρτενοπέι
Η Νάπολι επικράτησε με ανατροπή της Λέτσε με 2-1 και πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στη Serie A.
- Η Αλεξανδρούπολη ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
- Θεσσαλονίκη: Τι λέει τώρα για το μαχαίρι ο 23χρονος δράστης – Αναζητούν τους φίλους του θύματος οι Αρχές
- «Έζησα τον απόλυτο εφιάλτη» – Η συγκλονιστική μαρτυρία 27χρονης για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της
- Λύση στο μυστήριο των «υπέρλαμπρων σουπερνόβα»
Η Νάπολι μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η Λέτσε προηγήθηκε στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» 1-0 με γκολ του Σίεμπερτ, αλλά με δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο (Χόιλουντ 47’, Πολιτάνο 67’) γύρισε τούμπα το παιχνίδι και επικράτησε με 2-1, για την 29η αγωνιστική της Serie A.
Τρίτη σερί νίκη για τους Παρτενοπέι, που ανέβηκαν στους 59 βαθμούς και πλέον βρίσκονται μόλις στο -1 από τη δεύτερη Μίλαν (60 β.), η οποία, όμως, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η Λέτσε έμεινε στους 27 πόντους και στην 16η θέση.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 3ο λεπτό με κεφαλιά του Σιεμπέρτ. Στο 15’ έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Γκάμπριελ πήρε ολομόναχος την κεφαλιά, μετά από κόρνερ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ στο 45’ ο Μερέτ απέκρουσε το πολύ δυνατό του Στούλιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο η Νάπολι ανέβασε στροφές και στο 47’ ισοφάρισε σε 1-1 με γκολ του Χόιλουντ, μετά από πάσα του Πολιτάνο. Στο 67’ ο Πολιτάνο από δημιουργός έγινε εκτελεστής και με όμορφο σουτ έκανε το 2-1, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.
ΝΑΠΟΛΙ: Μερέτ, Ολιβέρα, Σπινατσόλα (72’ Ματσόκι), Μπουοντζιόρνο, Μποϊκέμα, Ανγκισά (46’ Ντε Μπρόινε), Πολιτάνο (72’ Γκουτιέρεθ), Γκίλμουρ, Ελμάς (46’ ΜακΤόμινεϊ), Άλισον Σάντος (85′ Τζιοβάνε), Χόιλουντ
ΛΕΤΣΕ: Φαλκόνε, Τιάγκο Γκάμπριελ, Βέιγκα, Γκάλο (79’ Ενταμπά), Ζίμπερτ, Ραμαντάνι, Ενγκόμ (85′ Φοφανά), Κουλιμπαλί (46’ Γκάντελμαν), Πιερότι (79’ Εντρί), Μπαντά, Στούλιτς (59’ Σεντίρα).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής
Τορίνο – Πάρμα 4-1
Ίντερ – Αταλάντα 1-1
Νάπολι – Λέτσε 2-1
14/03 21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους
15/03 13:30 Βερόνα – Τζένοα
15/03 16:00 Πίζα – Κάλιαρι
15/03 16:00 Σασουόλο – Μπολόνια
15/03 19:00 Κόμο – Ρόμα
15/03 21:45 Λάτσιο – Μίλαν
16/03 21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα
Η επόμενη αγωνιστική
20/3 19:30 Κάλιαρι – Νάπολι
20/3 21:45 Τζένοα – Ουντινέζε
21/3 16:00 Πάρμα – Κρεμονέζε
21/3 19:00 Μίλαν – Τορίνο
21/3 21:45 Γιουβέντους – Σασουόλο
22/3 13:30 Κόμο – Πίζα
22/3 16:00 Αταλάντα – Βερόνα
22/3 16:00 Μπολόνια – Λάτσιο
22/3 19:00 Ρόμα – Λέτσε
22/33 21:45 Φιορεντίνα – Ίντερ
- Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Ένα γκολ του Μπογκά ήταν αρκετό
- Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»
- Στο NBA και στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ο Γιούρτσεβεν (pic)
- Γρηγορίου: «Μας αφήνει πικρή γεύση η ισοπαλία – Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια»
- Super League: Η βαθμολογία μετά τους αγώνες σε Κρήτη, Σέρρες και Λάρισα (pic)
- Είναι ο Ντόου… man of the match – Ο Αρτέτα εμπιστεύτηκε το πουλέν του και δικαιώθηκε
- Νάπολι – Λέτσε: Η αρχική ανησυχία για Μπαντά και τα ευχάριστα για τον 25χρονο εξτρέμ (vids)
- Νάπολι – Λέτσε 2-1: Τρίποντο με ανατροπή για τους Παρτενοπέι
