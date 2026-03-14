Νάπολι – Λέτσε 2-1: Τρίποντο με ανατροπή για τους Παρτενοπέι

Η Νάπολι μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν η Λέτσε προηγήθηκε στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» 1-0 με γκολ του Σίεμπερτ, αλλά με δύο τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο (Χόιλουντ 47’, Πολιτάνο 67’) γύρισε τούμπα το παιχνίδι και επικράτησε με 2-1, για την 29η αγωνιστική της Serie A.

Τρίτη σερί νίκη για τους Παρτενοπέι, που ανέβηκαν στους 59 βαθμούς και πλέον βρίσκονται μόλις στο -1 από τη δεύτερη Μίλαν (60 β.), η οποία, όμως, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η Λέτσε έμεινε στους 27 πόντους και στην 16η θέση.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν στο 3ο λεπτό με κεφαλιά του Σιεμπέρτ. Στο 15’ έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, όταν ο Γκάμπριελ πήρε ολομόναχος την κεφαλιά, μετά από κόρνερ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ στο 45’ ο Μερέτ απέκρουσε το πολύ δυνατό του Στούλιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο η Νάπολι ανέβασε στροφές και στο 47’ ισοφάρισε σε 1-1 με γκολ του Χόιλουντ, μετά από πάσα του Πολιτάνο. Στο 67’ ο Πολιτάνο από δημιουργός έγινε εκτελεστής και με όμορφο σουτ έκανε το 2-1, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.

ΝΑΠΟΛΙ: Μερέτ, Ολιβέρα, Σπινατσόλα (72’ Ματσόκι), Μπουοντζιόρνο, Μποϊκέμα, Ανγκισά (46’ Ντε Μπρόινε), Πολιτάνο (72’ Γκουτιέρεθ), Γκίλμουρ, Ελμάς (46’ ΜακΤόμινεϊ), Άλισον Σάντος (85′ Τζιοβάνε), Χόιλουντ

ΛΕΤΣΕ: Φαλκόνε, Τιάγκο Γκάμπριελ, Βέιγκα, Γκάλο (79’ Ενταμπά), Ζίμπερτ, Ραμαντάνι, Ενγκόμ (85′ Φοφανά), Κουλιμπαλί (46’ Γκάντελμαν), Πιερότι (79’ Εντρί), Μπαντά, Στούλιτς (59’ Σεντίρα).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής

Τορίνο – Πάρμα 4-1

Ίντερ – Αταλάντα 1-1

Νάπολι – Λέτσε 2-1

14/03 21:45 Ουντινέζε – Γιουβέντους

15/03 13:30 Βερόνα – Τζένοα

15/03 16:00 Πίζα – Κάλιαρι

15/03 16:00 Σασουόλο – Μπολόνια

15/03 19:00 Κόμο – Ρόμα

15/03 21:45 Λάτσιο – Μίλαν

16/03 21:45 Κρεμονέζε – Φιορεντίνα

Η επόμενη αγωνιστική

20/3 19:30 Κάλιαρι – Νάπολι

20/3 21:45 Τζένοα – Ουντινέζε

21/3 16:00 Πάρμα – Κρεμονέζε

21/3 19:00 Μίλαν – Τορίνο

21/3 21:45 Γιουβέντους – Σασουόλο

22/3 13:30 Κόμο – Πίζα

22/3 16:00 Αταλάντα – Βερόνα

22/3 16:00 Μπολόνια – Λάτσιο

22/3 19:00 Ρόμα – Λέτσε

22/33 21:45 Φιορεντίνα – Ίντερ