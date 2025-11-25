Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»

Το ημερολόγιο έγραφε 25 Νοεμβρίου 2020 όταν ο ποδοσφαιρικός κόσμος -και όχι μόνο- δάκρυσε στο άκουσμα της είδησης: ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Η είδηση δεν σόκαρε κανέναν – ήταν άλλωστε γνωστά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο έμοιαζε απίστευτη, καθώς αφορούσε έναν από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, το 10αρι που μας μάγεψε τη δεκαετία του ’80, τον τελευταίο επαναστάτη της στρογγυλής θεάς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα μπορούσε να είχε καταφέρει πολλά περισσότερα αν αποφάσιζε να φερθεί πιο… επαγγελματικά στην καριέρα του. Ωστόσο, αν το έκανε αυτό, τότε ο μύθος του θα είχε γραφτεί διαφορετικά – ίσως να μην εξίταρε τόσο. Αυτό είναι ένα προνόμιο που ανήκει σε λίγους, που αποφασίζουν να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι έστω κι αν έχουν όλο τον κόσμο στα πόδια τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sky Sports (@skysports)

Και ο El Pibe de Oro ήταν ένας από αυτούς.

Τώρα, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, το ταλέντο, οι επιτυχίες και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα ετοιμάζονται να περάσουν στη μικρή οθόνη. Και μάλιστα σε μορφή animation.

Η ινδική εταιρεία Reliance Animation, θυγατρική της Reliance Entertainment και με έδρα το Μουμπάι, πήρε τα δικαιώματα ώστε να αναπτύξει ένα σενάριο για τη ζωή του «Ντιεγκίτο», που θα ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια, θα φτάνει μέχρι το «χέρι του Θεού» και την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986, την «ανάσταση» της Νάπολι και του φτωχού ιταλικού νότου, και θα κλείνει με τα πάθη, τα σκάνδαλα και τους δαίμονές του.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το project δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο ο CEO της Reliance Entertainment Σιμπασίς Σαρκάρ δήλωσε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι που θα πούμε την ιστορία του Ντιέγκο Μαραντόνα και μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του μέσω μιας animation σειράς».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της αδερφής του Ρίτα Μαραντόνα: «Η οικογένειά μας είναι πολύ χαρούμενη και περήφανη για αυτό το νέο project για τον Ντιέγκο, όπου θα μπορέσουν όλα τα παιδιά του κόσμου να τον γνωρίσουν».