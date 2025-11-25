Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»
Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, το απόλυτο 10αρι της στρογγυλής θεάς ετοιμάζεται να γίνει animation, θυμίζοντας στους παλιούς και μαθαίνοντας στους νέους την πορεία της πολυτάραχης ζωής του.
- Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του σε πλοίο - Με μώλωπες και αιματώματα η γυναίκα
- Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι δικυκλίστριας – Την τραυμάτισε σοβαρά
- Σπουδαία διάκριση: 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως
- Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη - Κρατούσε το πτώμα στο σπίτι
Το ημερολόγιο έγραφε 25 Νοεμβρίου 2020 όταν ο ποδοσφαιρικός κόσμος -και όχι μόνο- δάκρυσε στο άκουσμα της είδησης: ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.
Η είδηση δεν σόκαρε κανέναν – ήταν άλλωστε γνωστά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο έμοιαζε απίστευτη, καθώς αφορούσε έναν από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, το 10αρι που μας μάγεψε τη δεκαετία του ’80, τον τελευταίο επαναστάτη της στρογγυλής θεάς.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα μπορούσε να είχε καταφέρει πολλά περισσότερα αν αποφάσιζε να φερθεί πιο… επαγγελματικά στην καριέρα του. Ωστόσο, αν το έκανε αυτό, τότε ο μύθος του θα είχε γραφτεί διαφορετικά – ίσως να μην εξίταρε τόσο. Αυτό είναι ένα προνόμιο που ανήκει σε λίγους, που αποφασίζουν να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι έστω κι αν έχουν όλο τον κόσμο στα πόδια τους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Και ο El Pibe de Oro ήταν ένας από αυτούς.
Τώρα, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, το ταλέντο, οι επιτυχίες και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα ετοιμάζονται να περάσουν στη μικρή οθόνη. Και μάλιστα σε μορφή animation.
Η ινδική εταιρεία Reliance Animation, θυγατρική της Reliance Entertainment και με έδρα το Μουμπάι, πήρε τα δικαιώματα ώστε να αναπτύξει ένα σενάριο για τη ζωή του «Ντιεγκίτο», που θα ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια, θα φτάνει μέχρι το «χέρι του Θεού» και την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986, την «ανάσταση» της Νάπολι και του φτωχού ιταλικού νότου, και θα κλείνει με τα πάθη, τα σκάνδαλα και τους δαίμονές του.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το project δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο ο CEO της Reliance Entertainment Σιμπασίς Σαρκάρ δήλωσε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι που θα πούμε την ιστορία του Ντιέγκο Μαραντόνα και μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του μέσω μιας animation σειράς».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της αδερφής του Ρίτα Μαραντόνα: «Η οικογένειά μας είναι πολύ χαρούμενη και περήφανη για αυτό το νέο project για τον Ντιέγκο, όπου θα μπορέσουν όλα τα παιδιά του κόσμου να τον γνωρίσουν».
- Ανάρπαστη η Ιθάκη του Τσίπρα: Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 33.000 αντίτυπα
- Πέντε τρόποι για έξυπνη πώληση πολυτελών ακινήτων
- Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
- Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό ο Κουρτουά
- Tech at the Core: Ένα Best Workplace in Tech διαφορετικό από τα άλλα
- Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
- IRIS: Σπάει τα ελληνικά σύνορα – Πού επεκτείνεται
- «Το λιγουρεύεσαι;»: Η αφιέρωση Τσίπρα στον Γεωργιάδη για την Ιθάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις