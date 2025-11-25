magazin
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»
25 Νοεμβρίου 2025 | 10:01

Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, το απόλυτο 10αρι της στρογγυλής θεάς ετοιμάζεται να γίνει animation, θυμίζοντας στους παλιούς και μαθαίνοντας στους νέους την πορεία της πολυτάραχης ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο έγραφε 25 Νοεμβρίου 2020 όταν ο ποδοσφαιρικός κόσμος -και όχι μόνο- δάκρυσε στο άκουσμα της είδησης: ο Ντιέγκο Μαραντόνα είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών.

Η είδηση δεν σόκαρε κανέναν – ήταν άλλωστε γνωστά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο έμοιαζε απίστευτη, καθώς αφορούσε έναν από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, το 10αρι που μας μάγεψε τη δεκαετία του ’80, τον τελευταίο επαναστάτη της στρογγυλής θεάς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα μπορούσε να είχε καταφέρει πολλά περισσότερα αν αποφάσιζε να φερθεί πιο… επαγγελματικά στην καριέρα του. Ωστόσο, αν το έκανε αυτό, τότε ο μύθος του θα είχε γραφτεί διαφορετικά – ίσως να μην εξίταρε τόσο. Αυτό είναι ένα προνόμιο που ανήκει σε λίγους, που αποφασίζουν να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι έστω κι αν έχουν όλο τον κόσμο στα πόδια τους.

Και ο El Pibe de Oro ήταν ένας από αυτούς.

Τώρα, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, το ταλέντο, οι επιτυχίες και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα ετοιμάζονται να περάσουν στη μικρή οθόνη. Και μάλιστα σε μορφή animation.

Η ινδική εταιρεία Reliance Animation, θυγατρική της Reliance Entertainment και με έδρα το Μουμπάι, πήρε τα δικαιώματα ώστε να αναπτύξει ένα σενάριο για τη ζωή του «Ντιεγκίτο», που θα ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια, θα φτάνει μέχρι το «χέρι του Θεού» και την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986, την «ανάσταση» της Νάπολι και του φτωχού ιταλικού νότου, και θα κλείνει με τα πάθη, τα σκάνδαλα και τους δαίμονές του.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το project δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο ο CEO της  Reliance Entertainment Σιμπασίς Σαρκάρ δήλωσε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι που θα πούμε την ιστορία του Ντιέγκο Μαραντόνα και μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του μέσω μιας animation σειράς».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της αδερφής του Ρίτα Μαραντόνα: «Η οικογένειά μας είναι πολύ χαρούμενη και περήφανη για αυτό το νέο project για τον Ντιέγκο, όπου θα μπορέσουν όλα τα παιδιά του κόσμου να τον γνωρίσουν».

Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

inWellness
inTown
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;
1993 24.11.25

«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

H Jihan K, κόρη του Λίβυου δικηγόρου Mansour Rashid El-Kikhia, υπογράφει το νέο ντοκιμαντέρ «Ο πατέρας μου και ο Καντάφι», το οποίο κάνει βουτιά στα πολιτικά άδυτα της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη
Μάτια Μπλε 24.11.25

Ένα αντίο στον Udo Kier- Έπαιξε σε 275 ταινίες συν δύο του Όμηρου Ευστρατιάδη

Ο Γερμανός ηθοποιός, Udo Kier, που εμφανίστηκε στις ταινίες «My Own Private Idaho», «Blade», «Armageddon» και «Dogville», καθώς και σε μουσικά βίντεο της Madonna, βιντεοπαιχνίδια και δύο ταινίες του Όμηρου Ευστρατιάδη, πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί
Shhh 24.11.25

Το πιο παράξενο μυστικό των Βίκινγκ: Γυναίκα βρέθηκε με δύο όστρακα στο στόμα – Κανείς δεν ξέρει γιατί

Στη Νορβηγία ανακαλύφθηκε τάφος γυναίκας των Βίκινγκ με δύο όστρακα στο στόμα και οστά πουλιών. Αρχαιολόγοι αναζητούν το νόημα ενός τελετουργικού που δεν έχει ξανακαταγραφεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 
Imagine 23.11.25

Τζον Λένον: Τα προφητικά, τελευταία λόγια πριν την τραγική δολοφονία – Νέο ντοκιμαντέρ 

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ μίλησε για το άτιτλο ακόμη ντοκιμαντέρ που θέλει να αναδείξει την «πιο επίκαιρη από ποτέ» τελευταία συνέντευξη του Τζον Λένον πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή
Culture Live 23.11.25

Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή

Η παράσταση της «Κάρμεν» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στη σκηνή, στρεφόμενοι κατά του Ντέιβιντ Χ. Κοχ και κάνοντας αναφορές στο Project 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

