Οδικό ταξίδι με τον σκύλο μας δεν σημαίνει, απλώς, την τοποθέτησή του στο αυτοκίνητο.

Αντιθέτως, χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία, ώστε το ταξίδι να είναι για όλους ευχάριστο και ασφαλές.

«Το ταξίδι με τον σκύλο, μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη εμπειρία, αρκεί να έχει προηγηθεί η σωστή προετοιμασία. Είτε πρόκειται για μια σύντομη μετακίνηση είτε για μια μεγαλύτερη διαδρομή. Η ασφάλεια και η ηρεμία του σκύλου δεν εξαρτώνται μόνο από το τι θα συμβεί μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά και απ’ όσα έχουν προηγηθεί πριν ξεκινήσει το ταξίδι», μάς κινεί το ενδιαφέρον, ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Αγησίλαος Τσάμπηρας.

Πολλοί κηδεμόνες, σύμφωνα με τον κύριο Τσάμπηρα, εστιάζουν μόνο στη στιγμή της αναχώρησης.

Οφείλουμε να εξοικειώσουμε σταδιακά τον σκύλο με το αυτοκίνητο

Στην πραγματικότητα, όμως, η άνεση του σκύλου κατά τη διαδρομή είναι αποτέλεσμα συνολικής προετοιμασίας. Δηλαδή, του τρόπου μεταφοράς, της εξοικείωσης με το αυτοκίνητο, της σωστής διαχείρισης της τροφής, αλλά και της στάσης του ίδιου του ανθρώπου. Όταν αυτά γίνουν σωστά, το ταξίδι δεν είναι απλώς πιο εύκολο. Γίνεται πιο ασφαλές, πιο ήρεμο και πιο λειτουργικό για όλους.

Με ποιον τρόπο εξασφαλίζουμε την ασφάλεια του σκύλου

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, τονίζει ο κύριος Τσάμπηρας, είναι η σωστή και η ασφαλής μεταφορά του σκύλου.

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι το κλουβί μεταφοράς, αρκεί να έχουμε διαλέξει το σωστό μέγεθος. Ο σκύλος πρέπει να μπορεί να σταθεί, να γυρίσει και να ξαπλώσει άνετα. Όμως, ο χώρος να μην είναι υπερβολικά μεγάλος, γιατί τότε «χάνεται» η διατήρηση σε σταθερή θέση, που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η ασφαλής μεταφορά δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση. Σε μια απότομη κίνηση ή σε ένα ξαφνικό φρενάρισμα, ο σκύλος χρειάζεται προστασία, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι μέσα στο όχημα.

Η εξοικείωση του σκύλου με το αυτοκίνητο κάνει τη διαφορά

«Πολλοί θεωρούν ότι ο σκύλος μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, θα παραμείνει ήρεμος χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική εξοικείωση», υπογραμμίζει ο κύριος Τσάμπηρας.

Διευκρινίζει ότι για αρκετούς σκύλους το αυτοκίνητο δεν είναι ένα ευχάριστο ή ουδέτερο περιβάλλον. Μπορεί να συνδεθεί με άγχος, αβεβαιότητα ή ακόμα και δυσφορία.

Γι’ αυτό και η προσαρμογή πρέπει να γίνεται σταδιακά.



Δηλαδή, περιγράφει ο εκπαιδευτής, μικρές διαδρομές, ήρεμες συνθήκες και επανάληψη, βοηθούν τον σκύλο να αντιληφθεί το αυτοκίνητο ως μέρος της καθημερινότητας. Και όχι ως κάτι που προκαλεί ένταση.

Σε περιπτώσεις που ο σκύλος εμφανίζει ζαλάδα, ναυτία ή έντονη ανησυχία, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεννόηση με τον κτηνίατρο.

Η σωστή καθοδήγηση σε αυτή τη φάση, μπορεί να προλάβει μια αρνητική εμπειρία που διαφορετικά, μπορεί να συνοδεύει τον σκύλο σε κάθε επόμενο ταξίδι.

Τι κάνουμε για τον σκύλο μας πριν από το ταξίδι

Η προετοιμασία δεν περιλαμβάνει μόνο το αυτοκίνητο, αναφέρει ο κύριος Τσάμπηρας, αλλά και τη μέριμνα για τη φυσική κατάσταση του σκύλου πριν από την αναχώρηση.

Ένα γεμάτο στομάχι λίγο πριν το ταξίδι αυξάνει τις πιθανότητες δυσφορίας, ιδιαίτερα αν ο σκύλος έχει ευαισθησία στις μετακινήσεις.

Γι’ αυτό, είναι προτιμότερο το γεύμα να έχει δοθεί αρκετές ώρες νωρίτερα.

Εξίσου σημαντική είναι και η εκτόνωση πριν φύγουμε. Μια ήρεμη βόλτα ή λίγη δραστηριότητα πριν από τη διαδρομή, βοηθούν τον σκύλο να αποβάλει ένταση και να μπει στο αυτοκίνητο σε πιο σταθερή κατάσταση.

Αυτό δεν σημαίνει, διευκρινίζει ο εκπαιδευτής, υπερβολική κούραση, αλλά μια σωστή προετοιμασία, που βοηθά τον οργανισμό και το νευρικό του σύστημα να λειτουργήσουν πιο ισορροπημένα.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες κατά τη διαδρομή

«Ακόμα κι αν όλα έχουν οργανωθεί σωστά, η ίδια η διαδρομή χρειάζεται προσοχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ο κακός αερισμός και η πολύωρη παραμονή στο αυτοκίνητο χωρίς διαλείμματα, μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τον σκύλο», επισημαίνει ο κύριος Τσάμπηρας.

Συνεχίζει λέγοντας ότι γι’ αυτόν τον λόγο, καλό είναι τα ταξίδια να γίνονται σε ώρες που η θερμοκρασία είναι ακόμα χαμηλή ή να γίνεται σωστή χρήση του κλιματισμού.

Παράλληλα, οι στάσεις κάθε δύο με τρεις ώρες βοηθούν σημαντικά. Ο σκύλος χρειάζεται να κινηθεί λίγο, να κάνει την ανάγκη του και να πιει νερό χωρίς όμως υπερβολές που, μπορεί να τον φέρουν σε μεγαλύτερη διέγερση.

Η ισορροπία είναι το «κλειδί». Ούτε υπερβολική πίεση μέσα στο όχημα ούτε έντονη αναστάτωση σε κάθε στάση.

Άφιξη στον προορισμό

Πολλές φορές, λέει ο κύριος Τσάμπηρας, οι κηδεμόνες θεωρούν ότι μόλις φτάσουν, το δύσκολο μέρος έχει τελειώσει. Για τον σκύλο, όμως, είναι ένα νέο περιβάλλον, με νέες μυρωδιές, ήχους και ερεθίσματα.

Αυτό σημαίνει ότι και η άφιξη χρειάζεται σωστή διαχείριση. Μια ήρεμη βόλτα στον χώρο όπου θα βρεθεί, βοηθά τον σκύλο να εκτονωθεί και να συνδέσει τη μετακίνηση με κάτι ομαλό και θετικό.



Έτσι, το ταξίδι δεν «κλείνει» με ένταση ή σύγχυση, αλλά με μια εμπειρία, που, μπορεί να ενταχθεί πιο φυσικά στην καθημερινότητά του.

Υγεία, έγγραφα και προνοητικότητα

Πέρα από τη συμπεριφορά και τη διαχείριση, υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι, τονίζει ο εκπαιδευτής, που δεν πρέπει να παραμελείται.

Το βιβλιάριο υγείας, τα εμβόλια και ένα βασικό φαρμακείο είναι απαραίτητα, ειδικά όταν πρόκειται για μεγαλύτερες διαδρομές ή για ταξίδι εκτός πόλης.

Ένας προληπτικός έλεγχος από τον κτηνίατρο πριν από ένα ταξίδι, μπορεί επίσης να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Ειδικά, όταν υπάρχει ιστορικό ευαισθησίας, στρες ή δυσφορίας στις μετακινήσεις.

Το ταξίδι είναι κομμάτι της σχέσης μας με τον σκύλο

Τελικά, λέει ο κύριος Τσάμπηρας, το ασφαλές ταξίδι με τον σκύλο δεν είναι μόνο θέμα οργάνωσης. Είναι κομμάτι της καθημερινής φροντίδας και της σχέσης που «χτίζει» ο κηδεμόνας μαζί του.

Όταν ο άνθρωπος προετοιμάζει σωστά τη μετακίνηση, δεν προσφέρει μόνο διευκόλυνση, αλλά και αίσθηση ασφάλειας.

Και αυτή η ασφάλεια, καταλήγει ο κύριος Τσάμπηρας, είναι που επιτρέπει στον σκύλο να λειτουργήσει πιο ήρεμα, αλλά και να νιώσει εμπιστοσύνη. Έτσι, αποκτά μια εμπειρία που, υπό τις σωστές συνθήκες, μπορεί να γίνει πραγματικά ευχάριστη.

⃰ Ο κύριος Αγησίλαος Τσάμπηρας είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας.

Εξειδικεύεται στην προεκπαίδευση κουταβιών, στη βασική υπακοή και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.

Στόχος του είναι να διαμορφώνει μια ισορροπημένη καθημερινότητα για τον σκύλο και τον κηδεμόνα του.

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων και ιδρυτής του Think Like a Dog.

