Ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο μαζί με τον σκύλο μας – Πώς τού εξασφαλίζουμε την ασφάλεια του
Pet Stories 24 Απριλίου 2026

Ταξιδεύουμε με αυτοκίνητο μαζί με τον σκύλο μας – Πώς τού εξασφαλίζουμε την ασφάλεια του

Ποια είναι η διαδικασία με την οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι για τον σκύλο μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Οδικό ταξίδι με τον σκύλο μας δεν σημαίνει, απλώς, την τοποθέτησή του στο αυτοκίνητο.

Αντιθέτως, χρειάζεται προσεκτική προετοιμασία, ώστε το ταξίδι να είναι για όλους ευχάριστο και ασφαλές.

«Το ταξίδι με τον σκύλο, μπορεί να γίνει μια πολύ όμορφη εμπειρία, αρκεί να έχει προηγηθεί η σωστή προετοιμασία. Είτε πρόκειται για μια σύντομη μετακίνηση είτε για μια μεγαλύτερη διαδρομή. Η ασφάλεια και η ηρεμία του σκύλου δεν εξαρτώνται μόνο από το τι θα συμβεί μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά και απ’ όσα έχουν προηγηθεί πριν ξεκινήσει το ταξίδι», μάς κινεί το ενδιαφέρον, ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Αγησίλαος Τσάμπηρας.

Πολλοί κηδεμόνες, σύμφωνα με τον κύριο Τσάμπηρα, εστιάζουν μόνο στη στιγμή της αναχώρησης.

Οφείλουμε να εξοικειώσουμε σταδιακά τον σκύλο με το αυτοκίνητο

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι το κλουβί μεταφοράς

Στην πραγματικότητα, όμως, η άνεση του σκύλου κατά τη διαδρομή είναι αποτέλεσμα συνολικής προετοιμασίας. Δηλαδή, του τρόπου μεταφοράς, της εξοικείωσης με το αυτοκίνητο, της σωστής διαχείρισης της τροφής, αλλά και της στάσης του ίδιου του ανθρώπου. Όταν αυτά γίνουν σωστά, το ταξίδι δεν είναι απλώς πιο εύκολο. Γίνεται πιο ασφαλές, πιο ήρεμο και πιο λειτουργικό για όλους.

Με ποιον τρόπο εξασφαλίζουμε την ασφάλεια του σκύλου

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, τονίζει ο κύριος Τσάμπηρας, είναι η σωστή και η ασφαλής μεταφορά του σκύλου.

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι το κλουβί μεταφοράς, αρκεί να έχουμε διαλέξει το σωστό μέγεθος. Ο σκύλος πρέπει να μπορεί να σταθεί, να γυρίσει και να ξαπλώσει άνετα. Όμως, ο χώρος να μην είναι υπερβολικά μεγάλος, γιατί τότε «χάνεται» η διατήρηση σε σταθερή θέση, που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Η ασφαλής μεταφορά δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση. Σε μια απότομη κίνηση ή σε ένα ξαφνικό φρενάρισμα, ο σκύλος χρειάζεται προστασία, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι μέσα στο όχημα.

Η εξοικείωση του σκύλου με το αυτοκίνητο κάνει τη διαφορά

«Πολλοί θεωρούν ότι ο σκύλος μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, θα παραμείνει ήρεμος χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική εξοικείωση», υπογραμμίζει ο κύριος Τσάμπηρας.

Διευκρινίζει ότι για αρκετούς σκύλους το αυτοκίνητο δεν είναι ένα ευχάριστο ή ουδέτερο περιβάλλον. Μπορεί να συνδεθεί με άγχος, αβεβαιότητα ή ακόμα και δυσφορία.
Γι’ αυτό και η προσαρμογή πρέπει να γίνεται σταδιακά.


Δηλαδή, περιγράφει ο εκπαιδευτής, μικρές διαδρομές, ήρεμες συνθήκες και επανάληψη, βοηθούν τον σκύλο να αντιληφθεί το αυτοκίνητο ως μέρος της καθημερινότητας. Και όχι ως κάτι που προκαλεί ένταση.

Σε περιπτώσεις που ο σκύλος εμφανίζει ζαλάδα, ναυτία ή έντονη ανησυχία, είναι σημαντικό να υπάρχει συνεννόηση με τον κτηνίατρο.

Η σωστή καθοδήγηση σε αυτή τη φάση, μπορεί να προλάβει μια αρνητική εμπειρία που διαφορετικά, μπορεί να συνοδεύει τον σκύλο σε κάθε επόμενο ταξίδι.

Τι κάνουμε για τον σκύλο μας πριν από το ταξίδι

Η προετοιμασία δεν περιλαμβάνει μόνο το αυτοκίνητο, αναφέρει ο κύριος Τσάμπηρας, αλλά και τη μέριμνα για τη φυσική κατάσταση του σκύλου πριν από την αναχώρηση.

Ένα γεμάτο στομάχι λίγο πριν το ταξίδι αυξάνει τις πιθανότητες δυσφορίας, ιδιαίτερα αν ο σκύλος έχει ευαισθησία στις μετακινήσεις.

Γι’ αυτό, είναι προτιμότερο το γεύμα να έχει δοθεί αρκετές ώρες νωρίτερα.

Εξίσου σημαντική είναι και η εκτόνωση πριν φύγουμε. Μια ήρεμη βόλτα ή λίγη δραστηριότητα πριν από τη διαδρομή, βοηθούν τον σκύλο να αποβάλει ένταση και να μπει στο αυτοκίνητο σε πιο σταθερή κατάσταση.

Αυτό δεν σημαίνει, διευκρινίζει ο εκπαιδευτής, υπερβολική κούραση, αλλά μια σωστή προετοιμασία, που βοηθά τον οργανισμό και το νευρικό του σύστημα να λειτουργήσουν πιο ισορροπημένα.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες κατά τη διαδρομή

«Ακόμα κι αν όλα έχουν οργανωθεί σωστά, η ίδια η διαδρομή χρειάζεται προσοχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες, ο κακός αερισμός και η πολύωρη παραμονή στο αυτοκίνητο χωρίς διαλείμματα, μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά τον σκύλο», επισημαίνει ο κύριος Τσάμπηρας.

Συνεχίζει λέγοντας ότι γι’ αυτόν τον λόγο, καλό είναι τα ταξίδια να γίνονται σε ώρες που η θερμοκρασία είναι ακόμα χαμηλή ή να γίνεται σωστή χρήση του κλιματισμού.

Παράλληλα, οι στάσεις κάθε δύο με τρεις ώρες βοηθούν σημαντικά. Ο σκύλος χρειάζεται να κινηθεί λίγο, να κάνει την ανάγκη του και να πιει νερό χωρίς όμως υπερβολές που, μπορεί να τον φέρουν σε μεγαλύτερη διέγερση.

Η ισορροπία είναι το «κλειδί». Ούτε υπερβολική πίεση μέσα στο όχημα ούτε έντονη αναστάτωση σε κάθε στάση.

Άφιξη στον προορισμό

Πολλές φορές, λέει ο κύριος Τσάμπηρας, οι κηδεμόνες θεωρούν ότι μόλις φτάσουν, το δύσκολο μέρος έχει τελειώσει. Για τον σκύλο, όμως, είναι ένα νέο περιβάλλον, με νέες μυρωδιές, ήχους και ερεθίσματα.
Αυτό σημαίνει ότι και η άφιξη χρειάζεται σωστή διαχείριση. Μια ήρεμη βόλτα στον χώρο όπου θα βρεθεί, βοηθά τον σκύλο να εκτονωθεί και να συνδέσει τη μετακίνηση με κάτι ομαλό και θετικό.


Έτσι, το ταξίδι δεν «κλείνει» με ένταση ή σύγχυση, αλλά με μια εμπειρία, που, μπορεί να ενταχθεί πιο φυσικά στην καθημερινότητά του.

Υγεία, έγγραφα και προνοητικότητα

Πέρα από τη συμπεριφορά και τη διαχείριση, υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι, τονίζει ο εκπαιδευτής, που δεν πρέπει να παραμελείται.

Το βιβλιάριο υγείας, τα εμβόλια και ένα βασικό φαρμακείο είναι απαραίτητα, ειδικά όταν πρόκειται για μεγαλύτερες διαδρομές ή για ταξίδι εκτός πόλης.

Ένας προληπτικός έλεγχος από τον κτηνίατρο πριν από ένα ταξίδι, μπορεί επίσης να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Ειδικά, όταν υπάρχει ιστορικό ευαισθησίας, στρες ή δυσφορίας στις μετακινήσεις.

Το ταξίδι είναι κομμάτι της σχέσης μας με τον σκύλο

Τελικά, λέει ο κύριος Τσάμπηρας, το ασφαλές ταξίδι με τον σκύλο δεν είναι μόνο θέμα οργάνωσης. Είναι κομμάτι της καθημερινής φροντίδας και της σχέσης που «χτίζει» ο κηδεμόνας μαζί του.
Όταν ο άνθρωπος προετοιμάζει σωστά τη μετακίνηση, δεν προσφέρει μόνο διευκόλυνση, αλλά και αίσθηση ασφάλειας.

Και αυτή η ασφάλεια, καταλήγει ο κύριος Τσάμπηρας, είναι που επιτρέπει στον σκύλο να λειτουργήσει πιο ήρεμα, αλλά και να νιώσει εμπιστοσύνη. Έτσι, αποκτά μια εμπειρία που, υπό τις σωστές συνθήκες, μπορεί να γίνει πραγματικά ευχάριστη.

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Αγησίλαος Τσάμπηρας

⃰ Ο κύριος Αγησίλαος Τσάμπηρας είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας.

Εξειδικεύεται στην προεκπαίδευση κουταβιών, στη βασική υπακοή και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς.

Στόχος του είναι να διαμορφώνει μια ισορροπημένη καθημερινότητα για τον σκύλο και τον κηδεμόνα του.

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων και ιδρυτής του Think Like a Dog.

Facebook: Think like a dog

Instagram: agisilaos.tsampiras

Tik Tok: agisilaos_tsamp

LinkedIn: Agisilaos Tsampiras

Youtube: ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ @thinklikeadoggr

Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου - Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια στην Κρήτη - «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»

Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος - Μολύνθηκαν 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…

Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει το κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν ήδη 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν εντατικά πάνω στο εγχείρημα

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη — και ποια όχι

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία - Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα

Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του
Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα του Νέου Κόσμου ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του

Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

