Σίγουρα ο σκύλος μας είναι ευτυχισμένος όταν είμαστε μαζί του, αλλά έχει ένστικτα, ανάγκες και φυσικές συμπεριφορές. Κι όλα αυτά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε, ώστε να του συμπεριφερόμαστε σωστά, για να είναι πραγματικά χαρούμενος και ισορροπημένος.

«Ο σκύλος είναι ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ζει δίπλα μας, μοιράζεται την καθημερινότητά μας και πολλές φορές θεωρείται μέλος της οικογένειας.

Ωστόσο, παρόλο που ζει μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παραμένει ένα ζώο. Με ένστικτα, ανάγκες και φυσικές συμπεριφορές», επισημαίνει ο επαγγελματίας θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σωτήρης Κοντάκος.

Οι κανόνες είναι απαραίτητοι για να μπορεί να ζει αρμονικά μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία

Όταν προσπαθούμε να τον προσαρμόσουμε απόλυτα στον ανθρώπινο τρόπο ζωής, τονίζει ο κ. Κοντάκος, υπάρχει ο κίνδυνος να του στερήσουμε πράγματα που είναι απαραίτητα για την ευτυχία του. Αλλά και για την ισορροπία του.

Ο σκύλος έχει ανάγκη για εξερεύνηση

Ο σκύλος, ενημερώνει ο κ. Κοντάκος, γνωρίζει τον κόσμο κυρίως μέσα από την όσφρησή του. Η μύτη του είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη και του επιτρέπει να συλλέγει πληροφορίες από το περιβάλλον.

Όταν ένας σκύλος σταματά στη βόλτα για να μυρίσει το έδαφος, τα φυτά ή τα ίχνη άλλων ζώων, δεν χάνει απλώς χρόνο. Στην πραγματικότητα εξερευνά και «διαβάζει» τον κόσμο γύρω του.

Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να του δίνουμε χρόνο να μυρίζει και να εξερευνά κατά τη διάρκεια της βόλτας.

Η συνεχής βιασύνη ή η υπερβολική απαγόρευση αυτής της συμπεριφοράς, μπορεί να του στερήσει μια βασική μορφή πνευματικής διέγερσης.

Κίνηση και παιχνίδι

Οι σκύλοι, όπως λέει ο κ. Κοντάκος, έχουν ανάγκη από σωματική δραστηριότητα. Το τρέξιμο, το παιχνίδι και η ελευθερία κίνησης, είναι βασικά στοιχεία της καθημερινότητάς τους.

Πολλοί σκύλοι απολαμβάνουν να κυλιούνται στο χώμα ή στο γρασίδι, να κυνηγούν μια μπάλα ή να τρέχουν σε έναν ανοιχτό χώρο.

Αυτές οι συμπεριφορές, μπορεί μερικές φορές να φαίνονται «ακατάστατες» ή ενοχλητικές για τον άνθρωπο. Όμως για τον σκύλο είναι φυσιολογικές και απαραίτητες.

Μέσα από το παιχνίδι εκτονώνει την ενέργειά του, διατηρείται υγιής και νιώθει χαρά.

Η σημασία της κοινωνικοποίησης

«Ο σκύλος είναι κοινωνικό ζώο από τη φύση του. Χρειάζεται επαφή τόσο με ανθρώπους όσο και με άλλους σκύλους», υπογραμμίζει ο κ. Κοντάκος.



Μέσα από την κοινωνικοποίηση, εξηγεί, μαθαίνει να επικοινωνεί, να καταλαβαίνει τα όρια και να αναπτύσσει ισορροπημένη συμπεριφορά.

Ένας σκύλος που ζει απομονωμένος ή που δεν έχει τη δυνατότητα να συναντά άλλα ζώα, μπορεί να γίνει φοβικός, αγχωμένος ή ακόμα και επιθετικός.

Αντίθετα, υπογραμμίζει ο κ. Κοντάκος, η σωστή κοινωνικοποίηση τον βοηθά να νιώθει ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Όρια και σεβασμός στη φύση του

Φυσικά, το να αφήνουμε τον σκύλο να είναι σκύλος, διευκρινίζει ο κ. Κοντάκος, δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται εκπαίδευση. Οι κανόνες είναι απαραίτητοι για να μπορεί να ζει αρμονικά μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία. Η εκπαίδευση όμως πρέπει να γίνεται με σεβασμό και κατανόηση προς τη φύση του ζώου.

Ο στόχος δεν είναι να καταπιέσουμε τα ένστικτά του, αλλά να τα κατευθύνουμε με τρόπο που να επιτρέπει στον σκύλο να εκφράζεται φυσικά. Χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα.

Ένας ευτυχισμένος σκύλος

Τελικά, ένας σκύλος που μπορεί να τρέχει, να μυρίζει, να παίζει και να εξερευνά είναι ένας σκύλος χαρούμενος και ισορροπημένος. Όταν οι βασικές του ανάγκες ικανοποιούνται, τονίζει ο εκπαιδευτής, η σχέση του με τον άνθρωπο γίνεται ακόμη πιο δυνατή.

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο σκύλος δεν είναι ένα αντικείμενο ή ένα διακοσμητικό στοιχείο του σπιτιού. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός με προσωπικότητα και ανάγκες.

Εν κατακλείδι, ο κ. Κοντάκος επισημαίνει: «Αν σεβαστούμε τη φύση του και του επιτρέψουμε να εκφράζει τις φυσικές του συμπεριφορές, τότε θα έχουμε δίπλα μας έναν πραγματικά ευτυχισμένο και πιστό φίλο».

⃰ Ο κύριος Σωτήρης Κοντάκος είναι απόφοιτος της σχολής Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου.

Παρακολουθεί ανελλιπώς σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν στην εκπαίδευση σκύλων και, όπως λέει: «Λατρεύω να δουλεύω με τους τετράποδους φίλους μου και τους κηδεμόνες τους».