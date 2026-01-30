Αν πραγματικά αγαπάμε τον σκύλο μας, η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η καθημερινή του βόλτα.

Βεβαίως και θα υπάρξουν ημέρες στην κοινή μας ζωή, που, μπορεί να αδυνατούμε να τον βγάλουμε έξω. Αλλά και για εκείνες τις μέρες υπάρχει λύση.

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι «όταν λέμε βόλτα, δεν εννοούμε μόνο να κάνει την ανάγκη του και να γυρίσουμε σπίτι. Για τους περισσότερους σκύλους, η βόλτα είναι η ώρα που θα κινηθούν, θα μυρίσουν, θα εξερευνήσουν και θα αδειάσει λίγο το κεφάλι τους. Είναι σαν ένα καθημερινό reset. Τους βοηθά να ξεσπάσουν, να ηρεμήσουν και να νιώσουν πιο ισορροπημένοι», τονίζει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Αθηνά Περιβόλα.

Ένας σκύλος που δεν βγαίνει βόλτα, συχνά αρχίζει να εφευρίσκει τρόπους για να μάς τραβήξει την προσοχή

Αν, λοιπόν, κόψουμε τις βόλτες τελείως, συνεχίζει η εκπαιδεύτρια, ή τις κάνουμε πάντα στο τρέξιμο, είναι πολύ πιθανό να δούμε αλλαγές στη συμπεριφορά. Κι αυτό θα συμβεί, επειδή θα τού λείπουν βασικά πράγματα, που τα έχει ανάγκη. Όπως η κίνηση, οι μυρωδιές, τα ερεθίσματα και ο χρόνος για έξω.

Όταν δεν καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες του, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.

Μερικά σημάδια, που δείχνουν ότι ο σκύλος μας χρειάζεται περισσότερη ή πιο ποιοτική βόλτα, παραθέτει η κα Περιβόλα.

Οι σκύλοι εκδηλώνουν περισσότερη ένταση και υπερδιέγερση

Πολλοί σκύλοι μοιάζουν σαν να είναι στο «κόκκινο» όταν στερούνται, λέει η εκπαιδεύτρια, την επαρκή κίνηση και την εκτόνωση.

Μπορεί να δούμε τους σκύλους μας να κάνουν τα εξής:

● ένα συνεχές πήγαινε – έλα στο σπίτι, ανησυχία, δυσκολία να ηρεμήσουν

● τρελά zoomies μέσα στο σπίτι

● να εκδηλώνουν υπερβολικό ενθουσιασμό με το παραμικρό (πόρτα, ήχοι, επισκέπτες)

Αυτό, συχνά είναι ένα μείγμα περίσσιας ενέργειας και συσσωρευμένης έντασης.

Ανία = ανεπιθύμητες συμπεριφορές

Όταν ο σκύλος δεν πηγαίνει βόλτα, επισημαίνει η κα Περιβόλα, στερείται και ένα μεγάλο κομμάτι δουλειάς. Όπως να μυρίσει, να εξερευνήσει, να κινηθεί, να πάρει πληροφορίες από το περιβάλλον. Τότε ο εγκέφαλος ζητάει διέξοδο και, συχνά βλέπουμε:

● μάσημα (παπούτσια, έπιπλα), σκίσιμο, καταστροφές,

● σκάψιμο (αν υπάρχει αυλή/κήπος),

● υπερβολικό γάβγισμα,

● σκανδαλιές, που εμφανίζονται ξαφνικά.

Ο σκύλος προσπαθεί πιο έντονα να μάς κεντρίσει την προσοχή

Ένας σκύλος που δεν βγαίνει βόλτα, σύμφωνα με την κα Περιβόλα, συχνά αρχίζει να εφευρίσκει τρόπους για να μάς τραβήξει την προσοχή.

Μάς φέρνει παιχνίδια ασταμάτητα, σπρώχνει με τη μύτη, κλαψουρίζει, ανεβαίνει πάνω μας. «Κλέβει» αντικείμενα για να τον κυνηγήσουμε. Στην ουσία μάς λέει: «Κάτι μου λείπει, κάνε κάτι μαζί μου».

Σημάδια στρες όταν απουσιάζουμε από το σπίτι

«Η ρουτίνα της βόλτας βοηθά πολλούς σκύλους να εκτονωθούν μέσα στη μέρα. Όταν αυτή λείπει, κάποιοι γίνονται πιο ανήσυχοι όταν μένουν μόνοι ή δυσκολεύονται να χαλαρώσουν», αναφέρει η κα Περιβόλα.

Δεν σημαίνει ότι, διευκρινίζει, η έλλειψη βόλτας προκαλεί πάντα στρες αποχωρισμού. Αλλά, μπορεί να ενισχύσει την ανησυχία σε σκύλους που ήδη δυσκολεύονται ή να κάνει την καθημερινότητα πιο δύσκολη.

Περισσότερη αντιδραστικότητα στη βόλτα

Αυτό είναι κλασικό, λέει η κα Περιβόλα, καθώς δεν βγαίνουμε βόλτα για μέρες, και όταν το αποφασίσουμε ο σκύλος «τρελαίνεται». Τραβάει περισσότερο, γαβγίζει πιο εύκολα σε σκύλους και ανθρώπους, έχει χαμηλότερη αυτοσυγκράτηση.

Γιατί; Επειδή βγαίνει με συσσωρευμένη ενέργεια, έχει ένταση, τεράστια ανάγκη για να μυρίσει και για εξερεύνηση.

«Πέφτει» η εκπαιδευτική τους ικανότητα

Χωρίς βόλτες, εκτόνωση, διέγερση, πολλοί σκύλοι, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, βαριούνται γρήγορα, τσιτώνουν και δεν ακούν. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν, διευκρινίζει η κα Περιβόλα, αλλά στην κατάσταση που βρίσκονται δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στη μάθηση.

Κίνδυνος για αύξηση βάρους

Αν μειωθεί η σωματική κίνηση, συχνά, αυξάνεται το βάρος και «πέφτει» η φυσική κατάσταση.

Αυτή η κατάσταση, υπογραμμίζει η κα Περιβόλα, μπορεί να προκαλέσει έντονη δυσφορία. Και ένας σκύλος που δεν νιώθει καλά με το σώμα του έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει:

● πιο γκρινιάρης στο άγγιγμα,

● λιγότερο ανεκτικός,

● πιο ευερέθιστος.

Τι κάνουμε εάν δεν μπορούμε να βγάλουμε τον σκύλο βόλτα

Είναι λογικό να αναρωτιόμαστε, όπως λέει η κα Περιβόλα, «Οκ, και αν δεν μπορούμε να βγούμε; Τι κάνουμε;». Ιδανικά, προτείνει η ειδικός, κρατάμε κάποιου είδους βόλτα, ακόμη κι αν είναι μικρή. Αλλά αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να βγούμε βόλτα (καιρός, ασθένεια, πρόγραμμα), κάνουμε τα εξής:

● 5-10 λεπτά άσκηση, χρησιμοποιώντας τη μύτη του (π.χ. κρύψιμο λιχουδιάς στην

πετσέτα του, ώστε να ψάχνει να τη βρει),

● γεύματα ως enrichment (βάζουμε φαγητό σε παιχνίδια-πάζλ),

● 2- 3 λεπτά εκπαίδευσης (εύκολα κόλπα, «Κάτσε/ Ξάπλα», «Δώσε χέρι», «Πήγαινε στο στρώμα),

● παιχνίδι με κανόνες (tug με «Πάρε/ Άστο», ή ήρεμο παιχνίδι αναζήτησης),

● μάσημα -λικ-ματ για χαλάρωση – σε πολλούς σκύλους μειώνει την ένταση.

Αν ο σκύλος μας είναι υψηλής ενέργειας

Σε αυτήν την περίπτωση, αναφέρει η κα Περιβόλα, μπορεί να χρειαστούμε βοήθεια από έναν dog walker. Φροντίζουμε για ασφαλές playdate με σωστό ταίριασμα και μεγαλύτερη πιο ποιοτική βόλτα, με έμφαση στο sniffing -όταν γίνεται.

Με τη βόλτα ο σκύλος δεν πλήττει και εκτονώνεται

Συνοψίζοντας, η κα Περιβόλα, λέει: «Όταν ο σκύλος μας δεν βγαίνει βόλτα, συνήθως δεν «χαλάει» ο χαρακτήρας του. Απλώς μένει με γεμάτο ρεζερβουάρ και δεν έχει αρκετούς τρόπους να το αδειάσει σωστά. Η βόλτα -ειδικά η βόλτα που χρησιμοποιεί τη μύτη του και εξερευνά- είναι από τα πιο απλά «εργαλεία» που έχουμε για να μην νιώθει ανία και έχει ένταση. Έτσι, θα βλέπουμε πιο ήρεμη, ισορροπημένη συμπεριφορά».

⃰ Η κυρία Αθηνά Περιβόλα είναι θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, απόφοιτος της σχολής Stardogs.

Με πολυετή εμπειρία σε σκύλους με φοβίες, άγχος αποχωρισμού, δυσκολίες συμπεριφοράς και στην εκπαίδευση κουταβιών – ενήλικων σκύλων, σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα θετικής εκπαίδευσης.

Παρέχει καθοδήγηση στους κηδεμόνες για τη βέλτιστη, ασφαλή συμβίωση και τη θετική σχέση με τον σκύλο τους.

