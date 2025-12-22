Η βόλτα για τους σκύλους είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας.

Κάθε σκύλος την απολαμβάνει με τον δικό του τρόπο. Δεν υπάρχει σκύλος που να είναι …καρμπόν με κάποιον άλλον.

Πόσο εύκολο όμως είναι, να διαχειριζόμαστε δύο σκύλους;

«Για πολλούς ανθρώπους, η ιδέα να βγάζεις βόλτα δύο σκύλους μοιάζει απλή: «Αν μπορώ να βγάζω έναν, μπορώ και δύο». Επίσης, το φαντάζονται πιο ευχάριστο: μεγαλύτερη παρέα, περισσότερη χαρά και παιχνίδι. Όμως, όσοι το έχουν δοκιμάσει, ξέρουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια και σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων, Γεωργία Μυλωνά.

Η σημασία της ατομικής εκπαίδευσης

Πολλές φορές, αναφέρει η κα Μυλωνά, υποτιμούμε πόσο σημαντική είναι η ατομική εκπαίδευση του κάθε σκύλου πριν τη διαδικασία του κοινού περιπάτου.

Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται οι δύο σκύλοι να είναι σταθεροί, όταν βγαίνουν ο καθένας μόνος του. Δηλαδή, εξηγεί η κα Μυλωνά, να μπορούν να περπατούν χωρίς υπερβολικό τράβηγμα, να ανταποκρίνονται και να επικοινωνούν με τον κηδεμόνα, να ρυθμίζουν σώμα, συναισθήματα και αντιδράσεις.

Δεν ταιριάζουν όλοι οι σκύλοι μεταξύ τους σε ρυθμό, ενέργεια, ανάγκες

Αν ένας από τους δύο δεν έχει αυτή τη βάση, τότε η κοινή βόλτα ενισχύει προβλήματα αντί να τα λύνει.

Η δυναμική της τριγωνικής σχέσης

«Όταν περπατούν δύο σκύλοι μαζί, η δυναμική αλλάζει. Δεν διαχειριζόμαστε πλέον έναν σκύλο με τις δικές του ανάγκες, τα συναισθήματά του, τα ερεθίσματα. Αλλά δύο ζώα που αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους, με εμάς και με το περιβάλλον. Ο ένας επηρεάζει τον άλλον – καμιά φορά θετικά, συχνά και αρνητικά. Ξαφνικά, καλούμαστε να διαχειριστούμε όχι μία συμπεριφορά, αλλά ένα μικρό κοινωνικό σύστημα», υπογραμμίζει η κα Μυλωνά.

Διευκρινίζει ότι ένας πιο αγχώδης σκύλος, μπορεί ασυναίσθητα να αυξήσει την ένταση του άλλου. Ένας υπερενθουσιώδης, μπορεί να παρασύρει τον δεύτερο σε αντιδράσεις που μόνος του δεν θα έκανε. Ένας φοβικός σκύλος μπορεί να δει τον άλλον να πλησιάζει ένα ερέθισμα και να νιώσει ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια.

Και υπάρχει η σχέση του καθενός με τον άνθρωπο. Κάθε ζώο συνδέεται μοναδικά μαζί μας, έχει δικό του τρόπο επικοινωνίας, δικές του

προσδοκίες. Ένας ζητά ασφάλεια και καθοδήγηση, άλλος λειτουργεί πιο ανεξάρτητα. Όταν βρεθούν μαζί, αυτές οι δύο «γραμμές επικοινωνίας», συχνά, μπερδεύονται. Κάποιος μας προσέχει λιγότερο, κάποιος ακολουθεί τον άλλο σκύλο, άλλος «κολλάει» περισσότερο πάνω μας. Η βόλτα γίνεται μια τριγωνική σχέση, που χρειάζεται διαχείριση και κατανόηση.

Δεν είναι όλοι οι σκύλοι ίδιοι

Συχνά, υπογραμμίζει η κα Μυλωνά, δεν λαμβάνουμε υπόψη την συμβατότητα. Δεν ταιριάζουν όλοι οι σκύλοι μεταξύ τους σε ρυθμό, ενέργεια, ανάγκες.

Ένας νεαρός σκύλος με ενθουσιασμό έχει διαφορετική βόλτα στο μυαλό του από έναν ηλικιωμένο που θέλει να περπατά ήρεμα και να μυρίζει. Ένας σκύλος με αντοχή έχει άλλη ταχύτητα και ανάγκη εξερεύνησης από έναν που κουράζεται εύκολα ή αντιμετωπίζει θέματα υγείας.

Μέγεθος και δύναμη επηρεάζουν τη μεταξύ τους σωματική αλληλεπίδραση, αλλά και τη δική μας.

Δύο μικρόσωμοι σκύλοι είναι διαφορετική υπόθεση από έναν μεγάλο και έναν μικρό σκύλο ή δύο μεγαλόσωμους σκύλους.

Οι ανάγκες τους, μπορεί να μην συμβαδίζουν. Ο ένας θέλει πολλή ώρα για να μυρίσει, ο άλλος περισσότερο περπάτημα. Κάποιος «διαβάζει» το περιβάλλον, άλλος θέλει να τρέξει.

Όταν τους δένουμε μαζί με κοινό σκοπό, κάποιος θα αδικηθεί. Κάποιος θα χάσει αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη από τη βόλτα του.

Η συναισθηματική διάσταση

Κάθε σκύλος, αποσαφηνίζει, η εκπαιδεύτρια, χρειάζεται τον δικό του ποιοτικό χρόνο μαζί μας και την ευκαιρία να εκφράσει τον εαυτό του. Στη διπλή βόλτα, ο πιο ήρεμος σκύλος «χάνεται» πίσω από τον πιο ενεργητικό. Μπορεί να υπομένει αποφάσεις που δεν θα επέλεγε. Είναι εύκολο να «κρυφτούν» συναισθήματα που χρειάζονται προσοχή.

Επιπλέον, στην κοινή βόλτα υπάρχουν περισσότερα ερεθίσματα, η συγκέντρωση διασπάται και η ανοχή μειώνεται. Όλα αυτά τους επηρεάζουν, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν πιο εύκολα.

Γνωρίζουμε πως μία από τις ανάγκες του σκύλου – για να έχει πνευματική και ψυχική ευημερία- είναι να επεξεργαστεί τον κόσμο με τη μύτη του, ανενόχλητος, για τουλάχιστον 15΄ την ημέρα. Εάν σε αυτό προσθέσουμε, το αίσθημα ασφάλειας, την εξερεύνηση, την ηρεμία και την σύνδεση με τον άνθρωπό του, τότε έχουμε πραγματικά έναν ποιοτικό περίπατο.

Το πρακτικό μέρος της κοινής βόλτας

«Το πρακτικό μέρος είναι συχνά απαιτητικό. Οι οδηγοί μπλέκονται εύκολα με δύο σκύλους. Δεν είναι όμως λύση να βάλουμε κοντούς οδηγούς. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο κατάλληλος οδηγός στη βόλτα είναι σταθερού μήκους, 2μ.+, για να μπορεί ο σκύλος να κινείται άνετα», τονίζει η κα Μυλωνά.

Συνεχίζει, λέγοντας ότι δύο σώματα που κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς, που σταματούν απότομα ή αλλάζουν κατεύθυνση, απαιτούν συνεχή εγρήγορση.

Κάθε αλλαγή περιβάλλοντος, ένα ξαφνικό ερέθισμα, μπορεί να διπλασιάσει όχι μόνο το ενδιαφέρον των σκύλων, αλλά και τη δύναμη που θα νιώσουμε.

Ο περίπατος δύο σκύλων απαιτεί προσωπικό, σωματικό έλεγχο, καλύτερα αντανακλαστικά και επίγνωση του χώρου.

Είναι σημαντικό να επιλέγουμε κατάλληλα μέρη για την κοινή βόλτα.

Ένα πιο ήρεμο περιβάλλον χωρίς πολλά ερεθίσματα, με ενδιαφέρουσες μυρωδιές και επαρκή άνετο χώρο, κάνει την διαφορά στον περίπατο.

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να θυμόμαστε

Σύμφωνα, λοιπόν, με την κα Μυλωνά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα εξής:

● Ατομική εκπαίδευση: Ο κάθε σκύλος πρέπει να είναι σταθερός μόνος του, πριν απαιτήσουμε να είναι σταθεροί μαζί.

● Δυναμική τριγωνική σχέση: Πώς επηρεάζει ο ένας σκύλος τον άλλον και πώς αλλάζει η σχέση τους όταν μπαίνουμε και εμείς στο σύστημα.

● Συμβατότητα: Ρυθμός, ενέργεια, ηλικία, αντοχή, ανάγκες, μέγεθος, δύναμη, παίζουν τεράστιο ρόλο.

● Συναισθηματική διάσταση: Η ανοχή και τα όρια αλλάζουν, τα ερεθίσματα αυξάνονται, η προσοχή μοιράζεται και κάποια σημαντικά συναισθήματα, μπορεί να «κρυφτούν».

● Πρακτικότητα: Οδηγοί, συντονισμός, επιλογή περιβάλλοντος, επικοινωνία.

Πόσο εύκολο είναι τελικά να πηγαίνουμε δύο σκύλους βόλτα;

Η πιο ειλικρινής απάντηση, εξομολογείται η κα Μυλωνά είναι ότι δεν είναι εύκολο. Μπορεί να γίνει φορτίο για τους σκύλους και πηγή άγχους. Είναι, λοιπόν, κακή ιδέα να βγάζουμε δύο σκύλους βόλτα μαζί; Όχι απαραίτητα. Μπορεί να γίνει, χρειάζεται όμως προεργασία, σταθερή εκπαίδευση, συμβατότητα και ρεαλισμό.

Ξεκινάμε με ατομικές βόλτες, συνεχίζουμε με παράλληλες (δύο άτομα, δύο σκύλοι, περισσότερος χώρος και χαλάρωση ενδιάμεσα). Καταλήγουμε στις κοινές βόλτες όταν και οι δύο είναι έτοιμοι.

Έτσι, γίνεται, ενημερώνει η κα Μυλωνά , όταν δεν πιέζουμε καταστάσεις, ακούμε και σεβόμαστε τις ανάγκες δύο διαφορετικών ζώων. Και δεν στηριζόμαστε αποκλειστικά στη δική μας ευκολία.

Αν γίνει σωστά, καταλήγει η εκπαιδεύτρια, μπορεί η βόλτα να είναι μια όμορφη και ποιοτική εμπειρία για όλους.

⃰ Η κυρία Γεωργία Μυλωνά είναι εκπαιδεύτρια και σύμβουλος συμπεριφοράς σκύλων, απόφοιτη της Ακαδημίας Woofland.

Συνδυάζοντας την πολυετή πρακτική της στην εργοθεραπεία, φέρνει μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση σκύλων και κηδεμόνων, με στόχο την ποιότητα ζωής και την αρμονική συμβίωση.

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και δημιουργικά προγράμματα προάγει την κυνοπαιδεία σε παιδιά και ενήλικες, καλλιεργώντας υπευθυνότητα, επικοινωνία και κατανόηση.

Επενδύει στην εξέλιξή της, συμμετέχοντας σε εξειδικευμένα διεθνή σεμινάρια, φέρνοντας στην Ελλάδα νέες προσεγγίσεις για να υποστηρίζει αποτελεσματικά κάθε σκύλο και την οικογένειά του.

Είναι μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Συλλόγου Εκπαίδευσης και Συμπεριφοράς Σκύλων (Ελ.Σ.Ε.Σ.Σ). Δρα ενεργά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τη σύγχρονη εκπαίδευση και τη ζωή με τους σκύλους.

Ζει στη Θεσσαλονίκη.

