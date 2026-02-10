Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
10.02.2026
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Τα υγιή δόντια του σκύλου τον προστατεύουν από οδοντικές παθήσεις
Τα υγιή δόντια του σκύλου τον προστατεύουν από οδοντικές παθήσεις

Η τακτική οδοντική φροντίδα στο σπίτι, διατηρεί τα δόντια του σκύλου μας γερά.

Τζούλη Τούντα
Για να μην «χαλάσουν» τα δόντια του σκύλου μας, και του προκαλέσουν διάφορα προβλήματα που θα τον ταλανίσουν, φροντίζουμε να τον εξοικειώσουμε με το βούρτσισμα.

Η φροντίδα τον δοντιών παίζει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση της καλής υγιεινής του στόματός του.

Δεν χρησιμοποιούμε, ποτέ, οδοντόκρεμα που είναι για ανθρώπους

Η σωστή στοματική φροντίδα προλαμβάνει την ουλίτιδα και την απώλεια δοντιών

«Πολλοί «γονείς» κατοικιδίων αναρωτιούνται πώς μπορούν να διατηρήσουν καλή υγεία για τον σκύλο τους. Ένα συχνά παραμελημένο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι είναι η στοματική υγιεινή. Το βούρτσισμα των δοντιών δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασικό για την υγεία και την ευζωία του σκύλου», επισημαίνει η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Γιατί είναι σημαντικό το βούρτσισμα δοντιών;

Η σωστή στοματική φροντίδα προλαμβάνει, επισημαίνει η κα Μοσχολιού, την ουλίτιδα και την απώλεια δοντιών, μειώνει τον πόνο που συχνά δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Ο σκύλος δεν μπορεί να μας «πει» ότι πονάει στο στόμα.

Επίσης, προστατεύει από λοιμώξεις που, μπορεί να επηρεάσουν την καρδιά, το ήπαρ και τα νεφρά.

Είναι δική μας ευθύνη να προλάβουμε προβλήματα πριν εμφανιστούν.

Μπορεί ένας σκύλος να μάθει να δέχεται το βούρτσισμα;

Η απάντηση είναι ναι, δηλώνει η κα Μοσχολιού.

Το μυστικό βρίσκεται στην εκπαίδευση με θετική ενίσχυση, στην υπομονή και στα μικρά βήματα.

Δεν κρατάμε τον σκύλο για να του βουρτσίσουμε τα δόντια. Τον μαθαίνουμε να το αποδέχεται και να το συνδέει με κάτι ευχάριστο.

Ο τρόπος για να μυήσουμε τον σκύλο σταδιακά στο βούρτσισμα

Όπως, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, το να βουρτσίζουμε τα δόντια του σκύλου μας είναι άκρως απαραίτητο για να έχει καλή υγεία.

Γι’ αυτό η κα Μοσχολιού μας λέει βήμα – βήμα τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε, προκειμένου να κάθεται ο σκύλος μας ήρεμος.

1. Εξοικείωση με το άγγιγμα

Ξεκινάμε όταν ο σκύλος είναι χαλαρός. Αγγίζουμε απαλά το μουσούδι, τα χείλη και τα ούλα για 1 έως 2 δευτερόλεπτα και επιβραβεύουμε αμέσως με λιχουδιά ή με ήρεμο τόνο φωνής. Δεν ανοίγουμε το στόμα και δεν πιέζουμε. Στόχος είναι να νιώσει άνετα και ασφαλής.

2. Δίνουμε στον σκύλο να γευτεί την οδοντόκρεμα

Χρησιμοποιούμε ειδική οδοντόκρεμα για σκύλους και αφήνουμε τον σκύλο να τη γλείψει από το δάχτυλό μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εμπειρία να είναι ευχάριστη και όχι απειλητική.

3. Το δάχτυλό μας γίνεται «βουρτσάκι»

Βάζουμε στο δάκτυλό μας λίγη οδοντόκρεμα και τρίβουμε απαλά τα μπροστινά δόντια. Για αρχή, αρκούν λίγα δευτερόλεπτα.

Σταματάμε πριν ο σκύλος κουραστεί ή δυσανασχετήσει.

4. Εισάγουμε στη διαδικασία την οδοντόβουρτσα

Μόλις ο σκύλος εξοικειωθεί με το δάχτυλό μας, χρησιμοποιούμε μαλακή οδοντόβουρτσα για σκύλους.

Ξεκινάμε από τα μπροστινά δόντια και σταδιακά πηγαίνουμε προς τα πίσω.

Δεν χρειάζεται να ανοίγουμε τελείως το στόμα, καθώς τα περισσότερα προβλήματα ξεκινούν από την εξωτερική επιφάνεια των δοντιών.

Πόσο συχνά χρειάζεται να βουρτσίζουμε τα δόντια του

Ιδανικά, σύμφωνα με την κα Μοσχολιού, το βούρτσισμα θα πρέπει να γίνεται καθημερινά. Αν δεν είναι εφικτό, ακόμη και 3 έως 4 φορές την εβδομάδα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στη στοματική υγεία του σκύλου. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια και όχι η διάρκεια.

Τι πρέπει να αποφεύγουμε

«Μην χρησιμοποιείτε την οδοντόκρεμα που είναι για τους ανθρώπους. Κατά το βούρτσισμα δεν χρειάζεται βιασύνη ούτε νεύρα ή πίεση. Το «ας τελειώνουμε γρήγορα» δημιουργεί αρνητικό συσχετισμό και καθιστά την επόμενη φορά πιο δύσκολη», υπογραμμίζει η κα Μοσχολιού.

Κατανοούμε τον σκύλο μας και ερχόμαστε πιο κοντά μαζί του

Το βούρτσισμα των δοντιών, αναφέρει η εκπαιδεύτρια, δεν είναι απλώς μια πράξη φροντίδας. Είναι επικοινωνία, εμπιστοσύνη και συνεργασία.

Τέλος, η κα Μοσχολιού τονίζει: « Όταν ο σκύλος μας καταλαβαίνει ότι τον «ακούμε», τον σεβόμαστε και δεν τον πιέζουμε, μας επιτρέπει να φροντίσουμε την υγεία του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Η θετική εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

