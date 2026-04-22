22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Γιατί τα ομαδικά μαθήματα είναι σημαντικά για τον σκύλο
Pet Stories 22 Απριλίου 2026

Που στοχεύουν τα ομαδικά μαθήματα και πώς ισχυροποιούν τη σχέση μεταξύ σκύλου και ανθρώπου.

Τζούλη Τούντα
Για να συμμετάσχει ένας σκύλος σε ομαδικά μαθήματα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις.

«Συχνά, όταν ρωτάμε για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτής με τον σκύλο μας, γίνεται αναφορά στα ομαδικά μαθήματα. Πράγματι, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης και αξίζει να δούμε τι πραγματικά προσφέρουν», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια.

Ωστόσο, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: τα ομαδικά μαθήματα δεν είναι από μόνα τους αρκετά για την εκπαίδευση ενός σκύλου.

Τα ομαδικά μαθήματα απευθύνονται σε πιο έμπειρους σκύλους και ιδιοκτήτες

Η συνύπαρξη των σκύλων οφείλει να διέπεται από κανόνες καλής συμπεριφοράς

Για να μπορέσει να συμμετάσχει σωστά, εξηγεί η κυρία Κουτούλια, είναι απαραίτητο να έχουν προηγηθεί ατομικά μαθήματα. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα, μπορεί να είναι μια αρνητική εμπειρία.

Ποιοι σκύλοι μπορούν να συμμετάσχουν στα ομαδικά μαθήματα

Τα ομαδικά μαθήματα, αποσαφηνίζει η κυρία Κουτούλια, απευθύνονται σε πιο έμπειρους σκύλους και ιδιοκτήτες. Σε ζευγάρια που έχουν ήδη διδαχθεί τα βασικά και καλούνται πλέον να τα εφαρμόσουν σε πιο απαιτητικές και γεμάτες ερεθίσματα συνθήκες.

Ο σκύλος μας βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με πολλά οπτικά ερεθίσματα και νέες μυρωδιές. Έτσι, ο χώρος καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητικός τόσο για τον σκύλο μας όσο και για εμάς.

Ποιος είναι ο στόχος των ομαδικών μαθημάτων

«Ο αριθμός των σκύλων μπορεί να διαφέρει, όμως ο στόχος παραμένει ίδιος: ο σκύλος να μπορεί να παραμένει ήρεμος, χαρούμενος και συγκεντρωμένος στον άνθρωπό του», υπογραμμίζει η κυρία Κουτούλια.

Η συνύπαρξη των σκύλων, συνεχίζει η εκπαιδεύτρια, οφείλει να διέπεται από κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Στόχος είναι όλοι να αποχωρούν από το μάθημα έχοντας συνδέσει αυτή την εμπειρία με κάτι θετικό και ασφαλές.

Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης ωριμάζει ως χειριστής και δένεται με τον σκύλο του.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, γεμάτο εικόνες, μυρωδιές και κινήσεις, ο σκύλος καλείται να διατηρήσει τη σύνδεσή του με τον ιδιοκτήτη του.
Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η αξία των ομαδικών μαθημάτων. Στη διατήρηση της συνεργασίας, ακόμα και όταν οι συνθήκες γίνονται πιο απαιτητικές.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης μαθαίνει να καθοδηγεί ουσιαστικά τον σκύλο του και να βρίσκεται σε εγρήγορση.

Παράλληλα, μέσα από την παρατήρηση των υπόλοιπων ζευγαριών, αποκτά πολύτιμη εμπειρία. Συχνά, βλέποντας τους άλλους, αναγνωρίζει πιο εύκολα και τα δικά του λάθη.

Η γνώση γίνεται πράξη στα ομαδικά μαθήματα

Τα ομαδικά μαθήματα δεν είναι το ξεκίνημα της εκπαίδευσης, αποσαφηνίζει η εκπαιδεύτρια, αλλά η φυσική της εξέλιξη. Είναι το σημείο όπου η γνώση δοκιμάζεται στην πράξη και η σχέση ανθρώπου – σκύλου ωριμάζει.

Τέλος, η κυρία Κουτούλια καταλήγει: «Όταν έχουν μπει σωστά τα θεμέλια, μπορούν να μετατραπούν σε ένα πολύτιμο εργαλείο που ενισχύει τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη. Αλλά πάνω απ’ όλα δυναμώνει την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ σκύλου και ιδιοκτήτη».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια

⃰ Η κυρία Μυρτώ Κουτούλια είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η εκπαιδευτική της φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τον κηδεμόνα. Εκπαιδεύει τον σκύλο, αλλά εξίσου σημαντικό θεωρεί να εκπαιδεύει τον άνθρωπο ως προς τη σωστή κατανόηση της ψυχολογίας του ζώου. Έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να το καθοδηγεί με ασφάλεια και συνέπεια.

Εξειδικεύεται στην επίλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, όπως ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Δραστηριοποιείται διεθνώς, παραδίδοντας σεμινάρια και workshops σε ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι ενεργό μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας (ΚΟΕ), μέλος DDI (Dog Dancing International) και δόκιμη κριτής Dog Dancing.

Μαζί με τον σκύλο της Onar (Border Collie) έχουν συμμετάσχει σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα του Dog Dancing.

Ο Onar έχει πιστοποιηθεί ως Psychiatric Service Dog, ενώ η ίδια έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση χειριστή για τη συγκεκριμένη ειδικότητα από τον φορέα Service Dog Training School International LTD.

Ειδικεύεται στην προετοιμασία σκύλων και γατών για κινηματογραφικές παραγωγές σε Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 ταινίες.

Διατηρεί δύο σχολές εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας.

YouTube: Myrto Dog Training

www.myrtodogtraining.gr

Ενεργειακή κρίση: Λίγο πριν ξεσπάσει η τέλεια καταιγίδα στην παγκόσμια οικονομία 

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Γατίσιο «ρολόι» 13.04.26

Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου – Τι ισχύει σε άλλες χώρες
Πρωτοποριακή απόφαση 07.04.26

Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε τη συνεπιμέλεια του κατοικιδίου - Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Δικαστήριο στην Ελλάδα δέχθηκε ότι ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Κι όταν τα μέλη της αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, το ζώο αποκτά συναισθηματική ανασφάλεια.

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Στη Νέα Υόρκη 22.04.26

Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στις ΗΠΑ - Πώς την κατέβασαν

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
ΣΥΡΙΖΑ 22.04.26

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Βόλεϊ 22.04.26

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Ηγουμενίτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό
Θεσπρωτία 22.04.26

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από σύγκρουση οχημάτων στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας - Καρτερίου

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Ηγουμενίτσα ανασύρθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο

Μητσοτάκης: Αντιμέτωπος με σκάνδαλα και δημοσκοπική κατρακύλα ανακοινώνει μέτρα οικονομικής στήριξης
Φυγή προς τα εμπρός 22.04.26 Upd: 11:05

Αντιμέτωπος με σκάνδαλα και δημοκοπική κατρακύλα ο Μητσοτάκης - Στις 12:30 ανακοινώνει μέτρα στήριξης

Την ώρα που το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται σήμερα στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μητσοτάκης επιχειρεί αλλαγή κλίματος με επιδόματα

Αντιπολιτευτικά πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»
Αντιπαραθέσεις 22.04.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Τίποτα δεν θα είχαμε μάθει αν δεν υπήρχε η ευρωπαία εισαγγελέας»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης -εν όψει και της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- εξαπολύουν βολές κατά της κυβέρνησης. Θα ψηφίσει υπέρ των άρσεων ο υφυπουργός Κώστας Γκιουλέκας

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Μοντερνισμός 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

