Για να συμμετάσχει ένας σκύλος σε ομαδικά μαθήματα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις.

«Συχνά, όταν ρωτάμε για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτής με τον σκύλο μας, γίνεται αναφορά στα ομαδικά μαθήματα. Πράγματι, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης και αξίζει να δούμε τι πραγματικά προσφέρουν», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Μυρτώ Κουτούλια.

Ωστόσο, χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: τα ομαδικά μαθήματα δεν είναι από μόνα τους αρκετά για την εκπαίδευση ενός σκύλου.

Τα ομαδικά μαθήματα απευθύνονται σε πιο έμπειρους σκύλους και ιδιοκτήτες

Για να μπορέσει να συμμετάσχει σωστά, εξηγεί η κυρία Κουτούλια, είναι απαραίτητο να έχουν προηγηθεί ατομικά μαθήματα. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα, μπορεί να είναι μια αρνητική εμπειρία.

Ποιοι σκύλοι μπορούν να συμμετάσχουν στα ομαδικά μαθήματα

Τα ομαδικά μαθήματα, αποσαφηνίζει η κυρία Κουτούλια, απευθύνονται σε πιο έμπειρους σκύλους και ιδιοκτήτες. Σε ζευγάρια που έχουν ήδη διδαχθεί τα βασικά και καλούνται πλέον να τα εφαρμόσουν σε πιο απαιτητικές και γεμάτες ερεθίσματα συνθήκες.

Ο σκύλος μας βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με πολλά οπτικά ερεθίσματα και νέες μυρωδιές. Έτσι, ο χώρος καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητικός τόσο για τον σκύλο μας όσο και για εμάς.

Ποιος είναι ο στόχος των ομαδικών μαθημάτων

«Ο αριθμός των σκύλων μπορεί να διαφέρει, όμως ο στόχος παραμένει ίδιος: ο σκύλος να μπορεί να παραμένει ήρεμος, χαρούμενος και συγκεντρωμένος στον άνθρωπό του», υπογραμμίζει η κυρία Κουτούλια.

Η συνύπαρξη των σκύλων, συνεχίζει η εκπαιδεύτρια, οφείλει να διέπεται από κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Στόχος είναι όλοι να αποχωρούν από το μάθημα έχοντας συνδέσει αυτή την εμπειρία με κάτι θετικό και ασφαλές.

Από την άλλη πλευρά, ο ιδιοκτήτης ωριμάζει ως χειριστής και δένεται με τον σκύλο του.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, γεμάτο εικόνες, μυρωδιές και κινήσεις, ο σκύλος καλείται να διατηρήσει τη σύνδεσή του με τον ιδιοκτήτη του.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η αξία των ομαδικών μαθημάτων. Στη διατήρηση της συνεργασίας, ακόμα και όταν οι συνθήκες γίνονται πιο απαιτητικές.

Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης μαθαίνει να καθοδηγεί ουσιαστικά τον σκύλο του και να βρίσκεται σε εγρήγορση.

Παράλληλα, μέσα από την παρατήρηση των υπόλοιπων ζευγαριών, αποκτά πολύτιμη εμπειρία. Συχνά, βλέποντας τους άλλους, αναγνωρίζει πιο εύκολα και τα δικά του λάθη.

Η γνώση γίνεται πράξη στα ομαδικά μαθήματα

Τα ομαδικά μαθήματα δεν είναι το ξεκίνημα της εκπαίδευσης, αποσαφηνίζει η εκπαιδεύτρια, αλλά η φυσική της εξέλιξη. Είναι το σημείο όπου η γνώση δοκιμάζεται στην πράξη και η σχέση ανθρώπου – σκύλου ωριμάζει.

Τέλος, η κυρία Κουτούλια καταλήγει: «Όταν έχουν μπει σωστά τα θεμέλια, μπορούν να μετατραπούν σε ένα πολύτιμο εργαλείο που ενισχύει τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη. Αλλά πάνω απ’ όλα δυναμώνει την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ σκύλου και ιδιοκτήτη».

⃰ Η κυρία Μυρτώ Κουτούλια είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων για περισσότερο από μια δεκαετία.

Η εκπαιδευτική της φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τον κηδεμόνα. Εκπαιδεύει τον σκύλο, αλλά εξίσου σημαντικό θεωρεί να εκπαιδεύει τον άνθρωπο ως προς τη σωστή κατανόηση της ψυχολογίας του ζώου. Έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να το καθοδηγεί με ασφάλεια και συνέπεια.

Εξειδικεύεται στην επίλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών, όπως ανασφάλεια και επιθετικότητα.

Δραστηριοποιείται διεθνώς, παραδίδοντας σεμινάρια και workshops σε ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι ενεργό μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδας (ΚΟΕ), μέλος DDI (Dog Dancing International) και δόκιμη κριτής Dog Dancing.

Μαζί με τον σκύλο της Onar (Border Collie) έχουν συμμετάσχει σε τρία παγκόσμια πρωταθλήματα του Dog Dancing.

Ο Onar έχει πιστοποιηθεί ως Psychiatric Service Dog, ενώ η ίδια έχει λάβει την επίσημη πιστοποίηση χειριστή για τη συγκεκριμένη ειδικότητα από τον φορέα Service Dog Training School International LTD.

Ειδικεύεται στην προετοιμασία σκύλων και γατών για κινηματογραφικές παραγωγές σε Ευρώπη και σε άλλες χώρες.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 300 ταινίες.

Διατηρεί δύο σχολές εκπαίδευσης στο κέντρο της Αθήνας.

