Ο σκύλος που… έχει κάτσει στα θρανία, προκειμένου να πάρει «πτυχίο» στην προχωρημένη εκπαίδευση, είναι ευτυχισμένος, ήρεμος, ξεχειλίζει από αυτοπεποίθηση και σας εμπιστεύεται… με κλειστά μάτια. Όπως και εσείς.

«Όλοι θέλουμε έναν σκύλο που να μας ακούει, να περπατά όμορφα δίπλα μας και να μπορούμε να τον παίρνουμε παντού μαζί χωρίς άγχος. Η εκπαίδευση είναι το «κλειδί». Αφού, λοιπόν, ο σκύλος σας έχει αποκτήσει τις πρώτες του δεξιότητες, έρχεται η ώρα να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, στην προχωρημένη εκπαίδευση», αναφέρει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Γιώργος Βαβίτσας.

Η έννοια της προχωρημένης εκπαίδευσης

Η προχωρημένη εκπαίδευση, εξηγεί ο κ. Βαβίτσας, αφορά την ενίσχυση και τη γενίκευση των συμπεριφορών του σκύλου, που, ήδη, γνωρίζει, ώστε να τις εφαρμόζει παντού και πάντα.

Η συνεργασία ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας

Κάνει σαφές ότι δεν περιλαμβάνει, ούτε κόλπα, ούτε εντυπωσιακές ασκήσεις.

Τι μαθαίνει ο σκύλος στην προχωρημένη εκπαίδευση

Ποια είναι, λοιπόν, αυτά που ο σκύλος σας μπορεί να διδαχτεί με την προχωρημένη εκπαίδευση;

● Να κάθεται ή να μένει στη θέση που του έχετε πει, ακόμη και όταν υπάρχουν περισπασμοί γύρω του.

● Να περπατάει κοντά σας χωρίς να τραβάει, ακόμη και σε έναν δρόμο που έχει πολύ κόσμο.

● Να έρχεται σε εσάς όταν τον φωνάζετε, ακόμη κι αν έχει άλλα ερεθίσματα γύρω του.

Τα οφέλη της προχωρημένης εκπαίδευσης για εσάς και για τον σκύλο σας

Το συγκεκριμένο στάδιο εκπαίδευσης αποφέρει πολλά οφέλη, τα οποία απαριθμεί ο κ. Βαβίτσας.

1. Ασφάλεια: Είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι ο σκύλος σας θα ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

2. Ελευθερία: Θα μπορεί να σας συνοδεύει σε περισσότερες βόλτες και δραστηριότητες.

3. Ηρεμία: Μαθαίνει να διαχειρίζεται τα ερεθίσματα γύρω του και να παραμένει πιο χαλαρός.

4. Δέσιμο: Η συνεργασία ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας.

Εν κατακλείδι, ο κ. Βαβίτσας λέει: «Η προχωρημένη εκπαίδευση είναι το στάδιο που κάνει τη διαφορά. Είναι αυτό που μετατρέπει έναν σκύλο που «ξέρει μερικές εντολές» σε ένα πραγματικά συνεργάσιμο σύντροφο. Έναν σύντροφο, που μπορεί να σας ακολουθεί παντού με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Με τις θετικές μεθόδους εκπαίδευσης, η διαδικασία γίνεται διασκεδαστική, τόσο για τον σκύλο όσο και για εσάς. Και το αποτέλεσμα είναι μια σχέση γεμάτη εμπιστοσύνη, κατανόηση και χαρά!».

● Ο κ. Γιώργος Βαβίτσας είναι θετικός εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, απόφοιτος της σχολής Dog Friendly Academy.

Ως θετικός εκπαιδευτής, στόχος του είναι, οι κηδεμόνες να αποκτήσουν μια υγιή σχέση με τα ζωάκια τους. Μια σχέση, που θα βασίζεται στην αγάπη, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

