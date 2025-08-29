Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
29.08.2025
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Προχωρημένη εκπαίδευση: Το επόμενο σημαντικό βήμα στη σχέση με τον σκύλο σας
Pet Stories 29 Αυγούστου 2025

Προχωρημένη εκπαίδευση: Το επόμενο σημαντικό βήμα στη σχέση με τον σκύλο σας

Οι «γνώσεις» που αποκτούν, ο σκύλος και ο «κηδεμόνας» του, με την προχωρημένη εκπαίδευση οδηγούν σε μια σχέση κατανόησης και εμπιστοσύνης.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Ο σκύλος που… έχει κάτσει στα θρανία, προκειμένου να πάρει «πτυχίο» στην προχωρημένη εκπαίδευση, είναι ευτυχισμένος, ήρεμος, ξεχειλίζει από αυτοπεποίθηση και σας εμπιστεύεται… με κλειστά μάτια. Όπως και εσείς.

«Όλοι θέλουμε έναν σκύλο που να μας ακούει, να περπατά όμορφα δίπλα μας και να μπορούμε να τον παίρνουμε παντού μαζί χωρίς άγχος. Η εκπαίδευση είναι το «κλειδί». Αφού, λοιπόν, ο σκύλος σας έχει αποκτήσει τις πρώτες του δεξιότητες, έρχεται η ώρα να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, στην προχωρημένη εκπαίδευση», αναφέρει ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Γιώργος Βαβίτσας.

Η έννοια της προχωρημένης εκπαίδευσης

Η προχωρημένη εκπαίδευση, εξηγεί ο κ. Βαβίτσας, αφορά την ενίσχυση και τη γενίκευση των συμπεριφορών του σκύλου, που, ήδη, γνωρίζει, ώστε να τις εφαρμόζει παντού και πάντα.

Η συνεργασία ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας

Ο σκύλος σας θα ανταποκρίνεται και στις πιο δύσκολες καταστάσεις

Κάνει σαφές ότι δεν περιλαμβάνει, ούτε κόλπα, ούτε εντυπωσιακές ασκήσεις.

Τι μαθαίνει ο σκύλος στην προχωρημένη εκπαίδευση

Ποια είναι, λοιπόν, αυτά που ο σκύλος σας μπορεί να διδαχτεί με την προχωρημένη εκπαίδευση;

● Να κάθεται ή να μένει στη θέση που του έχετε πει, ακόμη και όταν υπάρχουν περισπασμοί γύρω του.

● Να περπατάει κοντά σας χωρίς να τραβάει, ακόμη και σε έναν δρόμο που έχει πολύ κόσμο.

● Να έρχεται σε εσάς όταν τον φωνάζετε, ακόμη κι αν έχει άλλα ερεθίσματα γύρω του.

Τα οφέλη της προχωρημένης εκπαίδευσης για εσάς και για τον σκύλο σας

Το συγκεκριμένο στάδιο εκπαίδευσης αποφέρει πολλά οφέλη, τα οποία απαριθμεί ο κ. Βαβίτσας.

1. Ασφάλεια: Είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι ο σκύλος σας θα ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

2. Ελευθερία: Θα μπορεί να σας συνοδεύει σε περισσότερες βόλτες και δραστηριότητες.

3. Ηρεμία: Μαθαίνει να διαχειρίζεται τα ερεθίσματα γύρω του και να παραμένει πιο χαλαρός.

4. Δέσιμο: Η συνεργασία ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας.

Εν κατακλείδι, ο κ. Βαβίτσας λέει: «Η προχωρημένη εκπαίδευση είναι το στάδιο που κάνει τη διαφορά. Είναι αυτό που μετατρέπει έναν σκύλο που «ξέρει μερικές εντολές» σε ένα πραγματικά συνεργάσιμο σύντροφο. Έναν σύντροφο, που μπορεί να σας ακολουθεί παντού με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Με τις θετικές μεθόδους εκπαίδευσης, η διαδικασία γίνεται διασκεδαστική, τόσο για τον σκύλο όσο και για εσάς. Και το αποτέλεσμα είναι μια σχέση γεμάτη εμπιστοσύνη, κατανόηση και χαρά!».

Ο θετικός εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Γιώργος Βαβίτσας

● Ο κ. Γιώργος Βαβίτσας είναι θετικός εκπαιδευτής σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, απόφοιτος της σχολής Dog Friendly Academy.

Ως θετικός εκπαιδευτής, στόχος του είναι, οι κηδεμόνες να αποκτήσουν μια υγιή σχέση με τα ζωάκια τους. Μια σχέση, που θα βασίζεται στην αγάπη, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη.

Instagram: trustthepaw_georgevavitsas

Facebook: Γιώργος Βαβίτσας

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η περιβόητη σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Σύνταξη
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Κοινωνική πολιτική 29.08.25

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Υπουργικό συμβούλιο 29.08.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Σύνταξη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση
Αντιπαράθεση 29.08.25

Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση

Η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης - Ο Γιώργος Γαβρήλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG
English edition 29.08.25

Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG

Net financing to Greece’s general government turned positive in July, reaching €509 million, compared with a negative flow of €93 million in June.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ελλάδα 29.08.25

Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
