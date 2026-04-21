Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream
Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το ταλαιπωρημένο πουλαράκι Κούζκο έχει την ανάγκη μας – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
Pet Stories 21 Απριλίου 2026, 10:00

Το ταλαιπωρημένο πουλαράκι Κούζκο έχει την ανάγκη μας – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Η Κούζκο είναι περίπου ενάμιση μηνών και έχει νιώσει αβάσταχτο πόνο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Μπορεί η Κούζκο να υποβλήθηκε σε μια πολύ δύσκολη χειρουργική επέμβαση -και να βγήκε νικήτρια-, αλλά η κατάσταση της υγείας κρίνεται ακόμα κρίσιμη.

Αλλά ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή.

Ήταν την Κυριακή του Πάσχα, όταν οι εθελοντές του «Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης» ενημερώθηκαν από πολίτες, ότι ομάδα αγέλης αλόγων κυκλοφορεί στο Άστρος Κυνουρίας.

Η ομάδα αγέλης αλόγων, αποτελούνταν από τέσσερα ενήλικα και δύο πουλαράκια. Η παρουσία τους στην περιοχή «μετρούσε» 15 μέρες.

Οι εθελοντές επικοινωνούν με την Αστυνομία, η οποία τους ζητά να τα περισυλλέξουν, για την ασφάλεια του κόσμου. Μην τυχόν βγουν στον δρόμο και υπάρξει κάποιο ατύχημα.

Το πουλαράκι διαγνώστηκε με συντριπτικό κάταγμα

Οι εθελοντές έχουν ανάγκη από φάρμακα, αντιβιώσεις, τροφές

Οι εθελοντές σπεύδουν στο σημείο και τα αντικρίζουν. Διακρίνουν ότι το ένα πουλαράκι είναι τραυματισμένο στο πίσω ποδαράκι του.

Τα ζώα δεν μπορούσαν να τα πλησιάσουν, γιατί ήταν φοβισμένα.

Το μικρό, τραυματισμένο πουλαράκι, ακολουθούσε, τρέχοντας την μαμά του κι αυτό επιβάρυνε την κατάσταση του.

Επιχείρηση διάσωσης – Χειρουργική επέμβαση

Τη Δευτέρα του Πάσχα, οι εθελοντές καταφέρνουν να πιάσουν όλα τα άλογα και να τα μεταφέρουν στον χώρο τους.

Επικοινωνούν τηλεφωνικά με την ιππίατρο Ελίζα Γκέτσκου από την «Animal Action Greece», η οποία τούς δίνει κτηνιατρικές οδηγίες, για το πουλαράκι.

Την ίδια μέρα, το μεταφέρουν στην ιππίατρο Κατερίνα Σοφού, που βρίσκεται στην Κόρινθο.
Του παρέχει την κτηνιατρική φροντίδα και ανακοινώνει στους εθελοντές ότι το πουλαράκι πρέπει να υποβληθεί σε ακτινογραφίες.

Την Τρίτη οι εθελοντές πηγαίνουν το πουλαράκι στην κλινική «Κτηνιατρική Φροντίδα Πελοποννήσου, για ακτινογραφίες και για όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι κτηνίατροι το «βαφτίζουν» Κούζκο.

Τις στέλνουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον καθηγητή Νικόλαο Διακάκη.
«Μας είπε ότι πρέπει να χειρουργηθεί και ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι μικρό, καθώς έχει συντριπτικό κάταγμα», αναφέρει ο εθελοντής – επικεφαλής του «Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης».

Το ραντεβού για το χειρουργείο ορίστηκε για την επόμενη μέρα (Τετάρτη), το πρωί.

Τρίτη βράδυ οι εθελοντές φεύγουν, για να πάνε στη Θεσσαλονίκη.

Η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τον κύριο Διακάκη και την ομάδα του.

Ο εθελοντής, Γιώργος Ζαφειράκης, μιλά για έναν πολύ καλό άνθρωπο και επιστήμονα, που αν δεν ήταν εκείνος, η Κούζκο, μπορεί και να μην ξαναέβρισκε την υγεία της. Όπως και για τους ανθρώπους, που απαρτίζουν την ομάδα του.
Από τα βάθη της καρδιάς του, εκφράζει τις ευχαριστίες του, για τη βοήθεια τους.


Και βεβαίως, για όλους τους ανθρώπους, που ήταν στο πλευρό τους, προκειμένου να φροντίσουν την Κούζκο.

Οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για την υγεία της Κούζκο

Ο κίνδυνος για την υγεία της Κούζκο «παραμονεύει» ακόμα, καθώς, μπορεί να πάθει οστεομυελίτιδα.
Οι επόμενες 10 μέρες είναι κρίσιμες.

«Αυτές οι μέρες είναι δύσκολες. Τις δίνουμε αντιβίωση, παυσίπονο, φάρμακα για την πληγή. Και είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην πάθει οστεομυελίτιδα», λέει με αγωνία, ο εθελοντής, Γιώργος Ζαφειράκης.

Αγκαλιάζουμε την προσπάθεια των εθελοντών

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι εθελοντές έδωσαν την ψυχή τους, για να σώσουν την Κούζκο.

Επίσης, έβαλαν βαθιά το χέρι στη τσέπη για τα έξοδα, ενώ δεν το αντέχουν.

Φροντίζουν πλέον 26 ιπποειδή και εκατοντάδες σκύλους και γάτες. Και «παλεύουν» για την ευζωία τους.

Έχουν ανάγκη από φάρμακα, αντιβιώσεις, τροφές.

Για την Κούζκο μας και για τα άλλα ζωάκια που φροντίζουν, προστατεύουν οι εθελοντές του «Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης» είμαστε «σανίδα σωτηρίας».
Συνεισφέρουμε, όπως και όσο μπορούμε. Κάθε βοήθεια, κάνει τη διαφορά.

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Ζαφειράκη, στο 693.283.9363, ή να προσφέρουμε οικονομική ενίσχυση.

● Τράπεζα Πειραιώς 6313-138258-866
IBAN: GR5101713130006313138258866 SWIFT-BIC PIRBGRAA

● Paypal: animalarcadiacare@gmail.com
Δικαιούχος: Πολιτιστικός Φιλοζωικός Σύλλογος Τρίπολης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σύνταξη
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies