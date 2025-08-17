Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα
Pet Stories 17 Αυγούστου 2025

Οι εθελόντριες που πασχίζουν για τα αδεσποτάκια – Πώς επέζησαν τέσσερα κουταβάκια που είχαν βυθιστεί σε κώμα

Βοηθάμε τις βορειοελλαδίτισες εθελόντριες που φροντίζουν εκατοντάδες αδεσποτάκια. Έσωσαν και τέσσερα κουταβάκια που είχαν πέσει σε κώμα. Βλέπουμε το βίντεο την ημέρα που βρέθηκαν.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Είναι δύο γυναίκες εθελόντριες, εκεί, στον Νομό Θεσσαλονίκης, που έχουν αφιερωθεί στα αδεσποτάκια.
Καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να τους προσφέρουν μία αξιοπρεπή ζωή. Σε αυτά τα πλάσματα έχουν ανοίξει διάπλατα την αγκαλιά τους και προσπαθούν να τους παρέχουν φροντίδα, ασφάλεια, έναν χώρο που να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες. Να μην τους λείπει τίποτα.

Μεριμνούν να τρέφονται με καλής ποιότητας ξηράς τροφής, να έχουν στη διάθεσή τους πάντα καθαρό νερό.
Δεν ξεχνούν την ιατρική τους φροντίδα και την αποπαρασίτωσή τους.

Οι εθελόντριες Μαρία Χρυσίδου και η Ελπίδα Βόγλη εδώ και τρία χρόνια, σε ένα κτήμα, που έχει έκταση 12 στρέμματα, έχουν υπό την προστασία τους 80 σκύλους, ενώ σε άλλο κτήμα ζουν κουταβάκια – το κουταβόσπιτο, όπως το αποκαλούν.

Όλα τα σκυλάκια είναι υγιέστατα

Είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα, έχουν και τσιπάκι

Παράλληλα φροντίζουν 49 σκύλους που βρίσκονται στον δρόμο.

Η κα Μαρία Χρυσίδου έχει υιοθετήσει τρία σκυλάκια και πέντε γάτες, από τις οποίες η μία είναι ανάπηρη.

Η κα Ελπίδα Βόγλη έχει υιοθετήσει 14 σκυλάκια. Τα έξι είναι γεροντάκια.

Η μικρή «πολιτεία» των 80 σκύλων – Η καθημερινότητα των εθελοντριών στο κτήμα- Οι δυσκολίες

Το κτήμα βρίσκεται στο χωριό Γαλαρινός Χαλκιδικής.
Όλα τα σκυλάκια, περιγράφει η κα Χρυσίδου, έχουν τα σπιτάκια τους μέσα σε έναν περιφραγμένο χώρο, διαστάσεων 5 επί 5. Σε κάθε περιφραγμένο χώρο συγκατοικούν σκυλάκια που είναι φιλαράκια.

Τα σκυλάκια έχουν το δικό τους δοχείο με νερό και καθημερινά βγαίνουν από τον «κήπο» τους (περιφραγμένος χώρος) και τριγυρνούν ελεύθερα στο κτήμα.
Ο περιφραγμένος χώρος καλύπτεται από δένδρα ή και τέντες.

Οι εθελόντριες μένουν σε προάστια της Θεσσαλονίκης. Το κτήμα απέχει από τα σπίτια τους 18 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι διανύουν, συνολικά καθημερινά, 36 χιλιόμετρα.

Δεν πηγαίνουν και οι δύο μαζί στο κτήμα. Το πρόγραμμά τους είναι εναλλάξ. Μία εβδομάδα η μία και μία η άλλη. Έτσι ώστε να τους δίνετε η δυνατότητα να ξεκουράζονται.

Καθοδόν για το κτήμα φροντίζουν και άλλους 49 σκύλους, οι οποίοι τις περιμένουν κάθε μέρα με ανυπομονησία.

Στο κτήμα φτάνουν στις 10:00 και φεύγουν στις 16:00. Όλες τις ημέρες του χρόνου. Οι εθελόντριες καθαρίζουν τους χώρους τους με μεγάλη σχολαστικότητα και φροντίζουν τους σκύλους.

Το κτήμα, ωστόσο, δεν έχει νερό. Έτσι, η μεταφορά νερού γίνεται με βυτιοφόρο, που επιβαρύνει οικονομικά τις εθελόντριες.

Το κτήμα δεν είναι ιδιοκτησίας τους και όπως καταλαβαίνουμε τα έξοδα που κουβαλούν στις πλάτες τους είναι υπέρογκα.

Τον Οκτώβριο η «πολιτεία» των σκύλων έχει «γενέθλια». Θα σβήσει τρία κεράκια.

Η κυρία Χρυσίδου δεν ξεχνά ότι χάριν μιας τουρίστριας δημιουργήθηκε αυτός ο χώρος, αλλά και από εθελοντές που βοήθησαν στις κατασκευές. Όπως και στον άνδρας της που συνέβαλε το όνειρο της να γίνει πραγματικότητα.

Οι χαρακτήρες των σκύλων και η κατάσταση της υγεία τους

«Τα σκυλάκια που έχουμε στο κτήμα είναι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, όλων των ηλικιών. Τα κουτάβια τα έχουμε στο άλλο κτήμα.

Υπάρχουν σκυλάκια που είναι φοβικά, άλλα που είναι κοινωνικά και επιζητούν τα χάδια, τη στοργή, τα παιχνίδια. Κανένα δεν είναι επιθετικό», αφηγείται η κα Χρυσίδου.


Όλα τα σκυλάκια τους είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα, έχουν τσιπάκι και οι εθελόντριες φροντίζουν και για την αποπαρασίτωσή τους. Όπως και για τις αιματολογικές τους εξετάσεις.
Όλα είναι υγιέστατα.

Τα τέσσερα κουταβάκια

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που στα δυτικά της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν τέσσερα κουταβάκια σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Τα είχαν εγκαταλείψει και είχαν πέσει σε κώμα.
Τα κορμάκια τους ήταν γεμάτα από τσιμπούρια και ψύλλους και είχαν και ψώρα.

Στο κτηνιατρείο διαπιστώθηκε ότι το ένα από αυτά είχε πρόβλημα και στο ποδαράκι του, αλλά θα γίνει καλά.

Οι εθελόντριες, λοιπόν, έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους και ήδη τα μόλις δύο μηνών κουταβάκια, αρχίζουν και βρίσκουν τις δυνάμεις τους. Και είναι τρισευτυχισμένα, αφού βρίσκονται σε καλά χέρια. «Χέρια», που αγαπούν βαθιά τα ζωάκια.

Τα κουταβάκια σήμερα. Τα τρία λευκά είναι κοριτσάκια και το καφέ με άσπρο είναι αγοράκι

Όπως πολύ καλά καταλαβαίνουμε οι εθελόντριες έχουν την ανάγκη μας. Τα έξοδα είναι δυσβάστακτα.

Τις συμπαραστεκόμαστε όπως και όσο μπορούμε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας ,698. 6792.925 και μιλάμε με την κα Μαρία Χρυσίδου.

Η εθελόντρια, Μαρία Χρυσίδου στο κτήμα, αγκαλιά με έναν σκυλάκο

Ενέργεια
ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

ExxonMobil: Το διάταγμα Πούτιν που ανοίγει τον δρόμο για επιστροφή στη Ρωσία

inWellness
inTown
