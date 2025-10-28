Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Οι εθελόντριες που φροντίζουν 100 σκυλάκια και 25 γατούλες – Τις στηρίζουμε
Οι εθελόντριες που φροντίζουν 100 σκυλάκια και 25 γατούλες – Τις στηρίζουμε

Στην Καρδίτσα υπάρχει ένα κτήμα όπου ζουν 100 αδεσποτάκια σκυλάκια και 25 γατούλες.

Τζούλη Τούντα
Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Πρωινό: Το σημαντικότερο γεύμα της μέρας μας

Όλα τα σκυλάκια και τα γατάκια βρέθηκαν στον δρόμο, κακοποιημένα, άρρωστα, εγκαταλελειμμένα, αφημένα στην τύχη τους. Γεννήθηκαν από αδέσποτη μανούλα.
Αλλά η τύχη τους χαμογέλασε καθώς, εκεί, στην Καρδίτσα υπάρχουν δύο εθελόντριες η Πέπη Παπατσώρη – Τίκα και η Ζέτα Γκόλια, -που έχουν αφοσιωθεί ψυχή τε και σώματι στη διάσωσή τους.
Στο κτήμα – Pepis Strays House (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) – φιλοξενούνται 100 σκυλάκια και 25 γατούλες.
Συνολικά, το κτήμα έχει έκταση 11 στρέμματα. Η κα Παπατσώρη – Τίκα έχει διαμορφώσει τους κατάλληλους χώρους για να ζουν τα ζωάκια ασφαλή.

Όλα τα σκυλάκια είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, έχουν τσιπάκι

Είναι υπερβολικά ανθρωποκεντρικά ζώα, παιχνιδιάρικα και επιζητούν τα χάδια και τις αγκαλιές

Στο σημείο αυτό να πούμε ότι, πριν οκτώ χρόνια εγκατέλειψε την Αθήνα και το επάγγελμά της – ήταν πολιτικός μηχανικός- διέθεσε όλη της την περιουσία για να διαμορφώσει το κτήμα, προκειμένου να μπορεί να σώζει όσες περισσότερες αδέσποτες ζωές.

Όλα έχουν τα σπιτάκια τους, για να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, και είναι περιφραγμένα για την ασφάλεια τους. Διαθέτουν και εξωτερικό χώρο, έτσι, ώστε να μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να παίζουν μεταξύ τους και να περνούν όμορφα.

Στο Pepis Strays House ζουν σκυλάκια όλων των ηλικιών. Από κουταβάκια μέχρι ηλικιωμένα. «Όλα συνυπάρχουν αρμονικά. Είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, έχουν τσιπάκι και μία φορά τον μήνα, μας επισκέπτεται κτηνίατρος. Επίσης, τους γίνονται και ειδικές εξετάσεις, για λεισμάνια, ερλιχίωση, διροφιλαρίωση και αναπλάσμωση», αναφέρει η κα Παπατσώρη – Τίκα.

Όποιο ζωάκι χρειάζεται θεραπεία, εννοείται ότι θα ακολουθήσει τις κτηνιατρικές οδηγίες. Όλες οι γατούλες είναι στειρωμένες.

Καθημερινά η κα Παπατσώρη – Τίκα, επισκέπτεται τα ζωάκια και φροντίζει για την καθαριότητα, το φαγητό και το νεράκι τους. Κάθεται με τις ώρες για να τους προσφέρει και τα χάδια τους, που τόσο τα αναζητούν. Δίπλα της, η κα Ζέτα Γκόλια, κοινωνικός λειτουργός.

Η κα Πέπη Παπατσώρη – Τίκα

«Δεν επιτρέπεται να πεθάνω. Αν πάθω τίποτα δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να τα αναλάβει», λέει με αγωνία η κα Παπατσώρη – Τίκα.

Η κα Ζέτα Γκόλια

Το όνειρό τους είναι να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να μπορούν τον χώρο να τον επισκέπτονται και σχολεία, προκειμένου να αναπτυχθεί η φιλοζωική παιδεία.

Τα 100 σκυλάκια και οι χαρακτήρες τους

Είναι υπερβολικά ανθρωποκεντρικά ζώα, παιχνιδιάρικα, περιγράφει η κα Παπατσώρη – Τίκα, και επιζητούν τα χάδια και τις αγκαλιές. Έχουν άψογο χαρακτήρα. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και όσα ήταν φοβικά, ο φόβος πλέον αποτελεί παρελθόν.


Τα κουτάβια φιλοξενούνται από εθελόντριες και τα έξοδα τους τα έχει αναλάβει η κα Παπατσώρη – Τίκα.
Όλα τα ζωάκια είναι υγιέστατα.

Υπεύθυνες υιοθεσίες

Το σκυλάκια δίνονται για υιοθεσία μόνο σε ανθρώπους που θα τα θεωρούν ισότιμα μέλη της οικογένειας. Ο νέος κηδεμόνας υπογράφει συμβόλαιο υιοθεσίας και περνάει το τσιπάκι στο όνομά του μέσω του gov.gr

Το Pepis Strays House απαρτίζεται και από μία ομάδα ανθρώπων που έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για κάποιο σκυλάκι. Περνούν από συνέντευξη και στη συνέχεια η ομάδα ενημερώνει την υπεύθυνη υιοθεσιών – την κα Κωνσταντίνα Νασιάκου- η οποία παίρνει την τελική απόφαση.
Κάνει εξαιρετική δουλειά, τονίζει η κα Παπατσώρη – Τίκα, και το καλύτερο «δώρο» μας είναι ότι με τις οικογένειες, που έχουν υιοθετήσει σκυλάκι, έχουμε αναπτύξει φιλικές σχέσεις.

Πέρυσι δόθηκαν για υιοθεσία 350 σκυλάκια.

Πριν πάνε στο καινούργιο τους σπίτι, επισημαίνει η κα Παπατσώρη – Τίκα, τα σκυλάκια επισκέπτονται τον κτηνίατρό μας, ο οποίος έχει αρχείο για όλα. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάσει το σκυλάκι, ο νέος του κηδεμόνας, μπορεί να επικοινωνήσει και με τον δικό μας κτηνίατρο.

«Έχω απίστευτη αγάπη για τα ζώα. Βλέπω πολύ σκληρά πράγματα και κάνω ό,τι μπορώ για αυτά», λέει συγκινημένη η κα Παπατσώρη – Τίκα.
Γινόμαστε ένα και συνεισφέρουμε γι’ αυτά τα πλάσματα, καθώς οι δύο εθελόντριες «ματώνουν» οικονομικά, για να μπορέσουν να τους προσφέρουν το καλύτερο για την ευζωία τους.

Επικοινωνούμε μαζί τους μέσω:

https://www.facebook.com/tikapepi

● email: zetapepis@gmail.com

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Wall Street: Το roller coaster των 100 δισ. δολ.

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου στον σκύλο – Συμπτώματα και αντιμετώπιση
Πώς θα καταλάβουμε εάν ο σκύλος μας μπορεί να έχει την πάθηση προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Ακόμα και η ακράτεια, μπορεί να είναι ένδειξη ότι ο σκύλος πάσχει από προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου. Οι φυλές που είναι πιο επιρρεπής.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές
Άσχημα νέα για τα κατοικίδια σε πτήσεις: Αντιμετωπίζονται νομικά σαν αποσκευές

Η απόφαση αυτή θέτει δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις επιβατών που ταξιδεύουν με κατοικίδια χωρίς ειδική δήλωση μεταφοράς, περιορίζοντας σημαντικά το εύρος των αποζημιώσεων σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς.

Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007
Θα είχε μεγαλύτερη πλάκα αν ήμουν ο Τζέιμς Μποντ: Η Σίντνεϊ Σουίνι απαντά στις φήμες για το αν θα γίνει το επόμενο κορίτσι του 007

Μετά από τέσσερις μήνες, όταν άρχισαν να ακούγονται για πρώτη φορά οι φήμες, η σταρ του Euphoria Σίντνεϊ Σουίνι απάντησε για πρώτη αν θα είναι το επόμενο κορίτσι του Τζέιμς Μποντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»
Σαμαράς για 28η Οκτωβρίου: Ο λαός είπε «ΟΧΙ» στην υποταγή, δεν υπολόγισε «διεθνείς συσχετισμούς»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, επισήμανε πως «εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε».

Σύνταξη
Στον ΟΦΗ ο Κόντης
Στον ΟΦΗ ο Κόντης

Σε συμφωνία με τον ΟΦΗ για την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας ως το 2027 έχει έρθει ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια
Έτοιμος για ειρηνευτικές συνομιλίες δηλώνει ο Ζελένσκι, αλλά ζητά την οικονομική στήριξη της ΕΕ για τρία χρόνια

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους που δημοσιεύονται σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι οι συνομιλίες μπορούν να γίνουν οπουδήποτε εκτός Ρωσίας και Λευκορωσίας

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό
Κουτσούμπας: Οι νέες λαμπρές σελίδες της Ιστορίας θα γραφτούν και πάλι από τον οργανωμένο λαό

«Που ορθώνει το ανάστημα του, υπερασπίζεται τη ζωή και τις ανάγκες του και παλεύει με κάθε τρόπο για να επιβάλει το δίκιο του», τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»
Στέλαν Σκάρσγκαρντ - Αποδίδει το εγκεφαλικό επεισόδιο στο ότι «έζησε μια άτακτη ζωή»

Ο 74χρονος ηθοποιός, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, λέει ότι ζει «με παράταση» από τότε που έπαθε εγκεφαλικό, πριν από τρία χρόνια, μεταξύ των γυρισμάτων των ταινιών Dune του Ντενί Βιλνέβ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διαδρομές της ουτοπίας
Διαδρομές της ουτοπίας

Ένα πρόσφατο βιβλίο συζητά τους στοχαστές που είδαν με θετικό τρόπο την έννοια της ουτοπίας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»
Η ανθρωπότητα εκτός του επιθυμητού κλιματικού στόχου, ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ – «Ας αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας»

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι τα κράτη δεν κατάφεραν να φτάσουν στον επιθυμητό κλιματικό στόχο, κάνοντας λόγο για πιθανές καταστροφικές συνέπειες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Άντριου: Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν καλοπερνούσαν στο Royal Lodge μετά το ένταλμα σύλληψης
Οικοδεσπότης δημοσία δαπάνη - Όταν ο Άντριου υποδέχτηκε στο Royal Lodge Γουάινσταϊν, Μάξγουελ και Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου που υποδεχόταν με πάρτι τους διαβόητους φίλους του στην πολυτελή κατοικία που του είχε παραχωρηθεί σχεδόν δωρεάν

Σύνταξη
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν

Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, που ήταν χρόνων όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – Ολοκληρώθηκε η μαθητική στην Αθήνα
Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου - Ολοκληρώθηκε η μαθητική στην Αθήνα

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»
Κωστούλας: «Θα υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για όλη μου τη ζωή, πέτυχα τον στόχο μου πριν φύγω»

Ο Μπάμπης Κωστούλας... άνοιξε λογαριασμό με το πρώτο του γκολ στην Premier League και νωρίτερα μίλησε για τη μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στη Μπράιτον, δηλώνοντας πως ήταν δύσκολο να φύγει μεν, αλλά το έκανε έχοντας πετύχει τους στόχους του με τους «ερυθρόλευκους».

Σύνταξη
Χανιά: Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου
Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου

Τι λένε οι δικηγόροι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά - Τι δήλωσαν η κόρη και η σύζυγος του θύματος - Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Σύνταξη
Σεισμός στην Τουρκία: Απανωτοί μετασεισμοί μετά τη δόνηση 6,1 Ρίχτερ – Πάνω από 20 τραυματίες
Απανωτοί μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Κατάρρευση κτιρίων και πάνω από 20 τραυματίες

Ο σεισμός 6,1 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος στην περιοχή Σιντίργκι στην Τουρκία προκάλεσε πανικό στους κατοίκους - Ήταν η δεύτερη ισχυρή δόνηση μέσα σε 2,5 μήνες

Σύνταξη
