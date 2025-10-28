Όλα τα σκυλάκια και τα γατάκια βρέθηκαν στον δρόμο, κακοποιημένα, άρρωστα, εγκαταλελειμμένα, αφημένα στην τύχη τους. Γεννήθηκαν από αδέσποτη μανούλα.

Αλλά η τύχη τους χαμογέλασε καθώς, εκεί, στην Καρδίτσα υπάρχουν δύο εθελόντριες η Πέπη Παπατσώρη – Τίκα και η Ζέτα Γκόλια, -που έχουν αφοσιωθεί ψυχή τε και σώματι στη διάσωσή τους.

Στο κτήμα – Pepis Strays House (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) – φιλοξενούνται 100 σκυλάκια και 25 γατούλες.

Συνολικά, το κτήμα έχει έκταση 11 στρέμματα. Η κα Παπατσώρη – Τίκα έχει διαμορφώσει τους κατάλληλους χώρους για να ζουν τα ζωάκια ασφαλή.

Όλα τα σκυλάκια είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, έχουν τσιπάκι

Στο σημείο αυτό να πούμε ότι, πριν οκτώ χρόνια εγκατέλειψε την Αθήνα και το επάγγελμά της – ήταν πολιτικός μηχανικός- διέθεσε όλη της την περιουσία για να διαμορφώσει το κτήμα, προκειμένου να μπορεί να σώζει όσες περισσότερες αδέσποτες ζωές.

Όλα έχουν τα σπιτάκια τους, για να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες, και είναι περιφραγμένα για την ασφάλεια τους. Διαθέτουν και εξωτερικό χώρο, έτσι, ώστε να μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να παίζουν μεταξύ τους και να περνούν όμορφα.

Στο Pepis Strays House ζουν σκυλάκια όλων των ηλικιών. Από κουταβάκια μέχρι ηλικιωμένα. «Όλα συνυπάρχουν αρμονικά. Είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα, έχουν τσιπάκι και μία φορά τον μήνα, μας επισκέπτεται κτηνίατρος. Επίσης, τους γίνονται και ειδικές εξετάσεις, για λεισμάνια, ερλιχίωση, διροφιλαρίωση και αναπλάσμωση», αναφέρει η κα Παπατσώρη – Τίκα.

Όποιο ζωάκι χρειάζεται θεραπεία, εννοείται ότι θα ακολουθήσει τις κτηνιατρικές οδηγίες. Όλες οι γατούλες είναι στειρωμένες.

Καθημερινά η κα Παπατσώρη – Τίκα, επισκέπτεται τα ζωάκια και φροντίζει για την καθαριότητα, το φαγητό και το νεράκι τους. Κάθεται με τις ώρες για να τους προσφέρει και τα χάδια τους, που τόσο τα αναζητούν. Δίπλα της, η κα Ζέτα Γκόλια, κοινωνικός λειτουργός.

«Δεν επιτρέπεται να πεθάνω. Αν πάθω τίποτα δεν ξέρω ποιος θα μπορέσει να τα αναλάβει», λέει με αγωνία η κα Παπατσώρη – Τίκα.

Το όνειρό τους είναι να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να μπορούν τον χώρο να τον επισκέπτονται και σχολεία, προκειμένου να αναπτυχθεί η φιλοζωική παιδεία.

Τα 100 σκυλάκια και οι χαρακτήρες τους

Είναι υπερβολικά ανθρωποκεντρικά ζώα, παιχνιδιάρικα, περιγράφει η κα Παπατσώρη – Τίκα, και επιζητούν τα χάδια και τις αγκαλιές. Έχουν άψογο χαρακτήρα. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Και όσα ήταν φοβικά, ο φόβος πλέον αποτελεί παρελθόν.



Τα κουτάβια φιλοξενούνται από εθελόντριες και τα έξοδα τους τα έχει αναλάβει η κα Παπατσώρη – Τίκα.

Όλα τα ζωάκια είναι υγιέστατα.

Υπεύθυνες υιοθεσίες

Το σκυλάκια δίνονται για υιοθεσία μόνο σε ανθρώπους που θα τα θεωρούν ισότιμα μέλη της οικογένειας. Ο νέος κηδεμόνας υπογράφει συμβόλαιο υιοθεσίας και περνάει το τσιπάκι στο όνομά του μέσω του gov.gr

Το Pepis Strays House απαρτίζεται και από μία ομάδα ανθρώπων που έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για κάποιο σκυλάκι. Περνούν από συνέντευξη και στη συνέχεια η ομάδα ενημερώνει την υπεύθυνη υιοθεσιών – την κα Κωνσταντίνα Νασιάκου- η οποία παίρνει την τελική απόφαση.

Κάνει εξαιρετική δουλειά, τονίζει η κα Παπατσώρη – Τίκα, και το καλύτερο «δώρο» μας είναι ότι με τις οικογένειες, που έχουν υιοθετήσει σκυλάκι, έχουμε αναπτύξει φιλικές σχέσεις.

Πέρυσι δόθηκαν για υιοθεσία 350 σκυλάκια.

Πριν πάνε στο καινούργιο τους σπίτι, επισημαίνει η κα Παπατσώρη – Τίκα, τα σκυλάκια επισκέπτονται τον κτηνίατρό μας, ο οποίος έχει αρχείο για όλα. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάσει το σκυλάκι, ο νέος του κηδεμόνας, μπορεί να επικοινωνήσει και με τον δικό μας κτηνίατρο.

«Έχω απίστευτη αγάπη για τα ζώα. Βλέπω πολύ σκληρά πράγματα και κάνω ό,τι μπορώ για αυτά», λέει συγκινημένη η κα Παπατσώρη – Τίκα.

Γινόμαστε ένα και συνεισφέρουμε γι’ αυτά τα πλάσματα, καθώς οι δύο εθελόντριες «ματώνουν» οικονομικά, για να μπορέσουν να τους προσφέρουν το καλύτερο για την ευζωία τους.

Επικοινωνούμε μαζί τους μέσω:

● https://www.facebook.com/tikapepi

● email: zetapepis@gmail.com