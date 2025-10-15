Το νέο καταφύγιο, όπου θα μεταφερθούν τα 16 αδεσποτάκια, έχει βρεθεί, όμως χρειάζεται να περιφραχτεί για την ασφάλειά τους. Αλλά και να φτιάχνει ένα κιόσκι, έτσι ώστε να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα έξοδα είναι πολλά. Για μία εθελόντρια, η οποία τα τελευταία εννέα χρόνια έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη διάσωση των αδέσποτων ζώων, η τσέπη της «αιμορραγεί».

Όλα αυτά τα χρόνια, η εθελόντρια Αλίκη Παππάκου διασώζει κάθε αδεσποτάκι που συναντά στον δρόμο της, όποιο χρειάζεται κτηνιατρική φροντίδα του την προσφέρει και φιλοξενεί στο σπίτι της ζωάκια. Μεριμνά να βρει σε όλα ένα σπιτικό. Δεν θα σκεφτεί λεπτό, αν μάθει ότι κάποιο ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο, να διανύσει χιλιόμετρα για τη σωτηρία του.

Η προστασία και η ευζωία των ζώων ας γίνει μία από τις προτεραιότητές μας

Πάντα έχει μέσα στο αυτοκίνητό της τροφή για να ταΐσει κάποιο αδεσποτάκι στην περίπτωση που δει κάποιο καθοδόν, ενώ φροντίζει κι άλλα σκυλάκια που ζουν στον δρόμο.

Δεν τολμά να αρρωστήσει, όπως χαρακτηριστικά λέει, γιατί τι θα γίνουν αυτές οι ψυχές;

Επείγουσες οι επισκευές και η μεταφορά των σκύλων στο νέο καταφύγιο

«Σε έναν χώρο της Καρδίτσας, προς τη λίμνη Πλαστήρα, φροντίζω 16 σκυλάκια: τέσσερα κουτάβια (από 6 έως 8 μηνών) και ενήλικα/ηλικιωμένα, ηλικίας από 1 ½ έως οκτώ χρονών. Όλα τα σκυλάκια είναι εμβολιασμένα και τα θηλυκά στειρωμένα. Το καταφύγιο… γυναικοκρατείται, καθώς τα αρσενικά είναι μόνο τρία», λέει χαριτολογώντας, η εθελόντρια, Αλίκη Παππάκου.

Το μέρος δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, τα σκυλάκια δεν ζουν σε κλουβιά, αλλά σε οκτώ σπιτάκια, τα οποία είναι δωρεά του Δήμου Πλαστήρα. Το κάθε σπιτάκι έχει και εξωτερικό χώρο, ο οποίος είναι περιφραγμένος για την ασφάλεια τους.



Πρέπει άμεσα να διαμορφωθεί το νέο καταφύγιο και να μεταφερθούν τα σκυλάκια, καθώς ο τόπος που μένουν τώρα, είναι δύσβατος και το επίπεδο εδάφους δεν είναι οριζόντιο. Αποτέλεσμα κάθε φορά που βρέχει ή χιονίζει, το χώμα υποχωρεί.

Τα σκυλάκια θα μεταφερθούν στην Καρδίτσα, σε έναν χώρο, τον οποίο παραχωρεί στην εθελόντρια το Pepys Stray House.

Για ένα καλύτερο καταφύγιο

Γινόμαστε ένα και συνεισφέρουμε όσο μπορούμε για αυτές τις ψυχούλες. Ακόμα και ένα μικρό ποσό από όλους μας, είναι μια ανάσα για την εθελόντρια.



Δεν ξεχνάμε ότι οι εθελοντές, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρουν σε αυτά τα πλάσματα ό,τι καλύτερο μπορούν.

Εκεί έξω, εκατομμύρια αδέσποτες ψυχές χρειάζονται τη βοήθεια μας για να έχουν όσο γίνεται μία αξιοπρεπή ζωή.

Υιοθετούμε ζωάκια από καταφύγια, που τόσο τους λείπει η ζεστασιά ενός σπιτιού. Δεν κλείνουμε τα μάτια στα αδέσποτα ζώα.

Για τα 16 σκυλάκια μας, επικοινωνούμε με την εθελόντρια, Αλίκη Παππάκου (6974.106.594) ή επισκεπτόμαστε τη σελίδα της στο Fb, Aliki Stray Paws.