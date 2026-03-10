Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Pet Stories 10 Μαρτίου 2026, 10:00

Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Δεν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι σκύλοι που παρουσιάζουν ορθοπεδικά προβλήματα.

Τα ορθοπεδικά προβλήματα, όπως επισημαίνει ο κτηνίατρος Θεμιστοκλής Μπούας, αποτελούν μια από τις πιο συχνές αιτίες πόνου και μειωμένης κινητικότητας στους σκύλους.

Η δυσπλασία ισχίων παρατηρείται συχνότερα σε μεγαλόσωμες φυλές

Το εξάρθρημα επιγονατίδας είναι ιδιαίτερα συχνό σε μικρόσωμες φυλές

Πολλοί ιδιοκτήτες, συνεχίζει ο κτηνίατρος, παρατηρούν ότι το ζώο τους αρχίζει να κουτσαίνει, να δυσκολεύεται να σηκωθεί ή να αποφεύγει την άσκηση.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματα αυτά σχετίζονται με παθήσεις των αρθρώσεων και των συνδέσμων.

Μεταξύ των πιο συχνών ορθοπεδικών προβλημάτων που συναντάμε στην καθημερινή κτηνιατρική πράξη, λέει ο κ. Μπούας, είναι η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και το εξάρθρημα επιγονατίδας. Αλλά και η δυσπλασία ισχίων και η οστεοαρθρίτιδα.

Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

«Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου αποτελεί ένα από τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους. Ο σύνδεσμος αυτός βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατος και είναι υπεύθυνος για τη σταθερότητα της άρθρωσης», ενημερώνει ο κ. Μπούας.

Εξηγεί ότι όταν υποστεί ρήξη, το γόνατο γίνεται ασταθές, προκαλώντας πόνο και χωλότητα.

Σε αρκετές περιπτώσεις η βλάβη δεν είναι άμεσα ολική. Μπορεί αρχικά να υπάρχει μερική ρήξη του χιαστού, η οποία συχνά εκδηλώνεται με ήπια και διαλείπουσα χωλότητα: ο σκύλος, μπορεί να κουτσαίνει μία ημέρα και την επόμενη να φαίνεται φυσιολογικός.
Αυτό, τονίζει ο κ. Μπούας, καθιστά την πάθηση αρκετά «ύπουλη», καθώς με την πάροδο του χρόνου ο σύνδεσμος, μπορεί να οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη.

Η αντιμετώπιση της ρήξης χιαστού συνδέσμου είναι χειρουργική. Στόχος η αποκατάσταση της σταθερότητας της άρθρωσης και η πρόληψη της ανάπτυξης
οστεοαρθρίτιδας που προκαλείται από τη χρόνια αστάθεια του γόνατος.

Εξάρθρημα επιγονατίδας

Το εξάρθρημα επιγονατίδας είναι μια κατάσταση, περιγράφει ο κ. Μπούας, κατά την οποία η επιγονατίδα μετακινείται εκτός της φυσιολογικής της θέσης στο γόνατο.
Είναι ιδιαίτερα συχνό σε μικρόσωμες φυλές, όπως τα Maltese, Yorkshire Terrier και Pomeranian, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερους σκύλους.

Ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ότι ο σκύλος σηκώνει το πίσω πόδι, κάνει λίγα βήματα και στη συνέχεια συνεχίζει να περπατά φυσιολογικά.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί μόνιμη χωλότητα ή αλλοίωση της ευθυγράμμισης του άκρου.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης, η θεραπεία, μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Δυσπλασία ισχίων

Η δυσπλασία ισχίων, αναφέρει ο κ. Μπούας, είναι μια αναπτυξιακή πάθηση της άρθρωσης του ισχίου.
Παρατηρείται συχνότερα σε μεγαλόσωμες φυλές όπως ο Γερμανικός Ποιμενικός, το Labrador Retriever και το Golden Retriever.

Στην πάθηση αυτή, η άρθρωση δεν σχηματίζεται σωστά, γεγονός που οδηγεί σε χαλαρότητα της άρθρωσης και προοδευτική ανάπτυξη εκφυλιστικών αλλοιώσεων.

Τα συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία στο ανέβασμα σκάλας, μειωμένη διάθεση για άσκηση, δυσκαμψία μετά από ξεκούραση ή χαρακτηριστικό «πηδηχτό» βάδισμα.

Η έγκαιρη διάγνωση, υπογραμμίζει ο κ. Μπούας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ιδανικά, σε φυλές με προδιάθεση πραγματοποιούνται προληπτικές απεικονιστικές εξετάσεις περίπου στους 4,5 μήνες ζωής, ώστε να αξιολογηθεί η ανάπτυξη της άρθρωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συστηθεί πρώιμη χειρουργική παρέμβαση, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ανάπτυξης της λεκάνης και της άρθρωσης του ισχίου. Προλαμβάνοντας έτσι την εγκατάσταση σοβαρής δυσπλασίας στο μέλλον.

Οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα, σύμφωνα με τον κτηνίατρο, είναι μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων που μπορεί να εμφανιστεί είτε λόγω γήρανσης είτε ως αποτέλεσμα άλλων ορθοπεδικών προβλημάτων. Όπως η ρήξη χιαστού συνδέσμου ή η δυσπλασία ισχίων. Προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και προοδευτική μείωση της κινητικότητας.

Η έγκαιρη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για κάθε ζώο.

Η αντιμετώπιση, μπορεί να περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, συμπληρώματα για την υποστήριξη των αρθρώσεων, αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Καθώς και σύγχρονες μηνιαίες ενέσιμες θεραπείες που στοχεύουν στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής.

Σε πιο σοβαρά περιστατικά, ενδέχεται, να απαιτηθούν χειρουργικές επεμβάσεις.

Πρόληψη, «ασπίδα» για τα ορθοπεδικά προβλήματα

Παρότι ορισμένα από αυτά τα προβλήματα έχουν γενετική προδιάθεση υπάρχουν σημαντικά μέτρα, επισημαίνει ο κ. Μπούας, που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους. Όπως:

● Η διατήρηση σωστού σωματικού βάρους.

● Η ισορροπημένη και ποιοτική διατροφή.

● Η κατάλληλη άσκηση χωρίς υπερβολική καταπόνηση, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενα ζώα.

● Ο προληπτικός ορθοπεδικός έλεγχος σε φυλές με προδιάθεση.

Τέλος, ο κ. Μπούας πληροφορεί ότι: «Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή κτηνιατρική καθοδήγηση μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών. Αλλά και στη διατήρηση καλής ποιότητας ζωής για τους τετράποδους φίλους μας».

Ο κτηνίατρος Θεμιστοκλής Μπούας

⃰ Ο κύριος Θεμιστοκλής (Θέμης) Μπούας, MSc VM&ampVS, είναι κτηνίατρος μικρών ζώων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη χειρουργική μαλακών μορίων, ορθοπαιδική και νευροχειρουργική.

Έχει εργαστεί σε απαιτητικές κλινικές του εξωτερικού, με σημαντική εμπειρία σε προχωρημένες χειρουργικές επεμβάσεις και περιστατικά πρώτης και δεύτερης γνώμης.

Συνεχίζει τη μετεκπαίδευσή του στο πλαίσιο του ESAVS Masters in Advanced Studies στη χειρουργική μικρών ζώων.

Είναι βραβευμένος με το διεθνές IVC «Brilliant People – We Care» Award για την ικανότητά του να διαχειρίζεται απαιτητικά περιστατικά. Αλλά και να προσφέρει υψηλού επιπέδου χειρουργική φροντίδα.

Είναι συνιδρυτής του Elite Vets, ενός σύγχρονου κτηνιατρείου πρώτης και δεύτερης γνώμης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με έμφαση στη χειρουργική, την απεικονιστική διάγνωση και την ογκολογία.

Στόχος του είναι η παροχή τεκμηριωμένης, σύγχρονης και ανθρώπινης κτηνιατρικής φροντίδας, συνδυάζοντας επιστημονική αρτιότητα με
ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με τον ιδιοκτήτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

Μέση Ανατολή: Ανατιμήσεις και ανατροπές στα budget των επιχειρήσεων – Ακριβότερα τρόφιμα και ενέργεια πιέζουν την αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Pet Stories
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Γιατί ο σκύλος σάς κοιτάζει όταν τρώτε; – Ποιος ο λόγος που γυρίζει το βλέμμα του μόλις τον δείτε
«Κατευνάζει τα πνεύματα» 08.03.26

Ο σκύλος «καρφώνει» τα μάτια του σε εσάς την ώρα που τρώτε - Γιατί στρέφει το βλέμμα του μόλις τον κοιτάξετε;

Το σίγουρο είναι ότι ο σκύλος δεν γυρίζει το κεφάλι του αλλού για να δείξει ότι… δεν του καίγεται καρφί επειδή εσείς τρώτε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου
Ελλάδα 10.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, ποιοι άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αν υπάρχει κάποιο όνομα που γιορτάζει σήμερα.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Expla-in 10.03.26

Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης -από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της
«Θα κινηθούμε νομικά» 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες - Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός
The Economist 10.03.26

Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κάτι σαν «Τσερνόμπιλ» από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαμάχη κυβέρνησης Τραμπ και Anthropic είναι η δοκιμασία που θα κρίνει ποιος θα ελέγξει την ισχυρή τεχνολογία στο μέλλον.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους
Ντόμινο δυστοπίας 10.03.26

Από το Ιράν, έως τον Λίβανο και τον Κόλπο – Η Μέση Ανατολή και η διττή στρατηγική του χάους

Η διαδοχή Χαμενεΐ στο Ιράν, η ασάφεια της Ουάσιγκτον και οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί Νετανιάχου στην υπό ριζική αναδιαμόρφωση Μέση Ανατολή και πέραν αυτής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;
Κόσμος 10.03.26

Ποιες αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές εταιρείες πλουτίζουν από τον πόλεμο με το Ιράν;

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τον πόλεμο στο Ιράν, λόγω της ανάγκης για παραγωγή οπλικών συστημάτων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο