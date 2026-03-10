Δεν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι σκύλοι που παρουσιάζουν ορθοπεδικά προβλήματα.

Τα ορθοπεδικά προβλήματα, όπως επισημαίνει ο κτηνίατρος Θεμιστοκλής Μπούας, αποτελούν μια από τις πιο συχνές αιτίες πόνου και μειωμένης κινητικότητας στους σκύλους.

Η δυσπλασία ισχίων παρατηρείται συχνότερα σε μεγαλόσωμες φυλές

Πολλοί ιδιοκτήτες, συνεχίζει ο κτηνίατρος, παρατηρούν ότι το ζώο τους αρχίζει να κουτσαίνει, να δυσκολεύεται να σηκωθεί ή να αποφεύγει την άσκηση.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματα αυτά σχετίζονται με παθήσεις των αρθρώσεων και των συνδέσμων.

Μεταξύ των πιο συχνών ορθοπεδικών προβλημάτων που συναντάμε στην καθημερινή κτηνιατρική πράξη, λέει ο κ. Μπούας, είναι η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και το εξάρθρημα επιγονατίδας. Αλλά και η δυσπλασία ισχίων και η οστεοαρθρίτιδα.

Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

«Η ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου αποτελεί ένα από τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους. Ο σύνδεσμος αυτός βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατος και είναι υπεύθυνος για τη σταθερότητα της άρθρωσης», ενημερώνει ο κ. Μπούας.

Εξηγεί ότι όταν υποστεί ρήξη, το γόνατο γίνεται ασταθές, προκαλώντας πόνο και χωλότητα.

Σε αρκετές περιπτώσεις η βλάβη δεν είναι άμεσα ολική. Μπορεί αρχικά να υπάρχει μερική ρήξη του χιαστού, η οποία συχνά εκδηλώνεται με ήπια και διαλείπουσα χωλότητα: ο σκύλος, μπορεί να κουτσαίνει μία ημέρα και την επόμενη να φαίνεται φυσιολογικός.

Αυτό, τονίζει ο κ. Μπούας, καθιστά την πάθηση αρκετά «ύπουλη», καθώς με την πάροδο του χρόνου ο σύνδεσμος, μπορεί να οδηγηθεί σε πλήρη ρήξη.

Η αντιμετώπιση της ρήξης χιαστού συνδέσμου είναι χειρουργική. Στόχος η αποκατάσταση της σταθερότητας της άρθρωσης και η πρόληψη της ανάπτυξης

οστεοαρθρίτιδας που προκαλείται από τη χρόνια αστάθεια του γόνατος.

Εξάρθρημα επιγονατίδας

Το εξάρθρημα επιγονατίδας είναι μια κατάσταση, περιγράφει ο κ. Μπούας, κατά την οποία η επιγονατίδα μετακινείται εκτός της φυσιολογικής της θέσης στο γόνατο.

Είναι ιδιαίτερα συχνό σε μικρόσωμες φυλές, όπως τα Maltese, Yorkshire Terrier και Pomeranian, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερους σκύλους.

Ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ότι ο σκύλος σηκώνει το πίσω πόδι, κάνει λίγα βήματα και στη συνέχεια συνεχίζει να περπατά φυσιολογικά.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί μόνιμη χωλότητα ή αλλοίωση της ευθυγράμμισης του άκρου.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης, η θεραπεία, μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική.

Δυσπλασία ισχίων

Η δυσπλασία ισχίων, αναφέρει ο κ. Μπούας, είναι μια αναπτυξιακή πάθηση της άρθρωσης του ισχίου.

Παρατηρείται συχνότερα σε μεγαλόσωμες φυλές όπως ο Γερμανικός Ποιμενικός, το Labrador Retriever και το Golden Retriever.

Στην πάθηση αυτή, η άρθρωση δεν σχηματίζεται σωστά, γεγονός που οδηγεί σε χαλαρότητα της άρθρωσης και προοδευτική ανάπτυξη εκφυλιστικών αλλοιώσεων.

Τα συμπτώματα, μπορεί να περιλαμβάνουν δυσκολία στο ανέβασμα σκάλας, μειωμένη διάθεση για άσκηση, δυσκαμψία μετά από ξεκούραση ή χαρακτηριστικό «πηδηχτό» βάδισμα.

Η έγκαιρη διάγνωση, υπογραμμίζει ο κ. Μπούας, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ιδανικά, σε φυλές με προδιάθεση πραγματοποιούνται προληπτικές απεικονιστικές εξετάσεις περίπου στους 4,5 μήνες ζωής, ώστε να αξιολογηθεί η ανάπτυξη της άρθρωσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συστηθεί πρώιμη χειρουργική παρέμβαση, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ανάπτυξης της λεκάνης και της άρθρωσης του ισχίου. Προλαμβάνοντας έτσι την εγκατάσταση σοβαρής δυσπλασίας στο μέλλον.

Οστεοαρθρίτιδα

Η οστεοαρθρίτιδα, σύμφωνα με τον κτηνίατρο, είναι μια εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων που μπορεί να εμφανιστεί είτε λόγω γήρανσης είτε ως αποτέλεσμα άλλων ορθοπεδικών προβλημάτων. Όπως η ρήξη χιαστού συνδέσμου ή η δυσπλασία ισχίων. Προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και προοδευτική μείωση της κινητικότητας.

Η έγκαιρη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για κάθε ζώο.

Η αντιμετώπιση, μπορεί να περιλαμβάνει φυσικοθεραπεία, συμπληρώματα για την υποστήριξη των αρθρώσεων, αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Καθώς και σύγχρονες μηνιαίες ενέσιμες θεραπείες που στοχεύουν στη μείωση του πόνου και της φλεγμονής.

Σε πιο σοβαρά περιστατικά, ενδέχεται, να απαιτηθούν χειρουργικές επεμβάσεις.

Πρόληψη, «ασπίδα» για τα ορθοπεδικά προβλήματα

Παρότι ορισμένα από αυτά τα προβλήματα έχουν γενετική προδιάθεση υπάρχουν σημαντικά μέτρα, επισημαίνει ο κ. Μπούας, που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους. Όπως:

● Η διατήρηση σωστού σωματικού βάρους.

● Η ισορροπημένη και ποιοτική διατροφή.

● Η κατάλληλη άσκηση χωρίς υπερβολική καταπόνηση, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενα ζώα.

● Ο προληπτικός ορθοπεδικός έλεγχος σε φυλές με προδιάθεση.

Τέλος, ο κ. Μπούας πληροφορεί ότι: «Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η σωστή κτηνιατρική καθοδήγηση μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών. Αλλά και στη διατήρηση καλής ποιότητας ζωής για τους τετράποδους φίλους μας».

⃰ Ο κύριος Θεμιστοκλής (Θέμης) Μπούας, MSc VM&VS, είναι κτηνίατρος μικρών ζώων με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη χειρουργική μαλακών μορίων, ορθοπαιδική και νευροχειρουργική.

Έχει εργαστεί σε απαιτητικές κλινικές του εξωτερικού, με σημαντική εμπειρία σε προχωρημένες χειρουργικές επεμβάσεις και περιστατικά πρώτης και δεύτερης γνώμης.

Συνεχίζει τη μετεκπαίδευσή του στο πλαίσιο του ESAVS Masters in Advanced Studies στη χειρουργική μικρών ζώων.

Είναι βραβευμένος με το διεθνές IVC «Brilliant People – We Care» Award για την ικανότητά του να διαχειρίζεται απαιτητικά περιστατικά. Αλλά και να προσφέρει υψηλού επιπέδου χειρουργική φροντίδα.

Είναι συνιδρυτής του Elite Vets, ενός σύγχρονου κτηνιατρείου πρώτης και δεύτερης γνώμης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με έμφαση στη χειρουργική, την απεικονιστική διάγνωση και την ογκολογία.

Στόχος του είναι η παροχή τεκμηριωμένης, σύγχρονης και ανθρώπινης κτηνιατρικής φροντίδας, συνδυάζοντας επιστημονική αρτιότητα με

ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με τον ιδιοκτήτη.