Οι κοσμαγάπητες φυλές των βραχυκεφαλικών σκύλων έχουν διάφορες ευαισθησίες -σε ό,τι αφορά στην υγεία τους- και θα πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερωθούν από τον κτηνίατρο.

«Τα τελευταία χρόνια, φυλές, όπως το Γαλλικό Μπουλντόγκ, το Παγκ, το Αγγλικό Μπουλντόγκ και το Σίχ Τσου γνωρίζουν τεράστια δημοτικότητα. Αυτές οι χαριτωμένες φυλές, υποφέρουν από το σύνδρομο της ανώτερης αναπνευστικής οδού των βραχυκεφαλικών φυλών των σκύλων», υπογραμμίζει η κτηνίατρος, Μαρία Χαϊκάλη.

Οι ανατομικές ανωμαλίες που ευθύνονται για το σύνδρομο

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κα Χαϊκάλη, το σύνδρομο αυτό συμπεριλαμβάνει τις εξής ανατομικές ανωμαλίες:

● Στενοί μυκτήρες (ρουθούνια)

● Υπερμεγέθης και επιμήκης μαλακή υπερώα

● Δυσπλασία του λάρυγγα

● Υποπλασία τραχείας

Ορισμένα από τα συμπτώματα είναι η θορυβώδης αναπνοή, εύκολη κόπωση στο περπάτημα

Το αποτέλεσμα είναι ο σκύλος αναγκαστικά να καταβάλλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να αναπνεύσει – ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι, κατά κύριο λόγο, αναπνευστικά όσο και γαστρεντερικά. Δυστυχώς, λέει η κτηνίατρος, οι κηδεμόνες των φυλών αυτών, δεν τα αναγνωρίζουν πάντα. Κάποια από αυτά είναι:

● Αυξημένη αναπνευστική προσπάθεια.

● Θορυβώδης αναπνοή.

● Εύκολη κόπωση στο περπάτημα.

● Εισπνευστική δύσπνοια.

● Υπερθέρμανση το καλοκαίρι.

● Αναγωγές, εμετοί.

● Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές;

Η διαχείριση του συνδρόμου, ενημερώνει η κα Χαϊκάλη, γίνεται με τους εξής δύο τρόπους:

1. Συντηρητική αντιμετώπιση

● Διατήρηση ιδανικού σωματικού βάρους, γιατί η παχυσαρκία επιβαρύνει την αναπνοή.

● Αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών και έντονης άσκησης.

● Χρήση σαμαριού αντί για περιλαίμιο.

● Προσεκτική παρακολούθηση για επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Για πολλούς σκύλους ωστόσο, αυτά δεν αρκούν.

2. Χειρουργική παρέμβαση

Σε σκύλους με σημαντικά κλινικά προβλήματα, η χειρουργική διόρθωση των στενωμένων μυκτήρων και της μαλακής υπερώας, μπορεί να βελτιώσει θεαματικά την ποιότητα ζωής.

Η επέμβαση, όταν γίνεται εγκαίρως, μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών στο μέλλον.

Οι φυλές των βραχυκεφαλικών σκύλων έχουν αυξημένες ιατρικές ανάγκες

Καταλήγοντας, η κα Χαϊκάλη αναφέρει: «Όσοι σκέφτονται να αποκτήσουν σκύλο βραχυκεφαλικής φυλής πρέπει να γνωρίζουν τις αυξημένες ιατρικές ανάγκες που, πιθανόν να παρουσιαστούν.

Η επιλογή εκτροφέα που κάνει επιλεκτικές εκτροφές, η τακτική κτηνιατρική παρακολούθηση και η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων είναι καθοριστικά για τη μακροχρόνια ευζωία του ζώου».

● Η κα Μαρία Χαϊκάλη αποφοίτησε από το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2018.

Τον επόμενο χρόνο (2019) μετεκπαιδεύτηκε στην αναισθησιολογία και στην εντατικολογία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, απέκτησε -από το ίδιο Πανεπιστήμιο- μεταπτυχιακό στη χειρουργική ζώων συντροφιάς.

Απέκτησε εμπειρία δουλεύοντας σε μεγάλες κλινικές, αλλά και σε μικρότερα κτηνιατρεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Και, όπως λέει: «Από μικρή ηλικία, η αγάπη μου για τα ζώα ήταν πάντα στο επίκεντρο της ζωής μου. Αυτό με οδήγησε να ακολουθήσω τον δρόμο της κτηνιατρικής. Είμαι εδώ για να προσφέρω την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους αγαπημένους μας φίλους».

Είναι ιδιοκτήτρια του Κτηνιατρικού Κέντρου Vet Hood Project.