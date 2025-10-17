Μία από τις πιο συχνές παθήσεις, που εμφανίζεται στον σκύλο, είναι η προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Μια νόσος που μπορούμε να αποφύγουμε τη χειρουργική επέμβαση, αρκεί να την εντοπίσουμε στο αρχικό της στάδιο.

Τι είναι η προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου

«Η σπονδυλική στήλη, είναι ένα σύνολο από κόκκαλα, τα οποία ονομάζονται σπόνδυλοι και περιλαμβάνει και πολύ μικρούς σπονδύλους. Οι σπόνδυλοι προστατεύουν τον νωτιαίο μυελό, αλλά συμβάλλουν και στην κινητικότητα. Ανάμεσα στους σπονδύλους, υπάρχουν οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, οι οποίοι λειτουργούν σαν «μαξιλαράκια», καθώς παρέχουν υποστήριξη και απορροφούν τους κραδασμούς», εξηγεί ο κτηνίατρος, Ελευθέριος Γινάργυρος.

Η προβολή μεσοσπονδύλιου δίσκου, συνεχίζει, είναι η πιο κοινή πάθηση της σπονδυλικής στήλης στους σκύλους και λιγότερο συχνή στις γάτες.

Κατά την πάθηση αυτή, οι δίσκοι χάνουν την ελαστικότητα τους και γίνονται σκληροί και εύθραυστοι. Έτσι, μπορούν πολύ εύκολα να βγουν από τη θέση τους, πιέζουν τον νωτιαίο μυελό και προκαλούν μια μεγάλη «γκάμα» νευρολογικών συμπτωμάτων.

Οι ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες

Αν και μπορεί να επηρεάσει όλα τα σκυλιά, κάποιες φυλές, όπως τα Daschund ή τα Γαλλικά Bulldog -λόγω του ιδιαίτερου σχήματος της σπονδυλικής τους στήλης- φαίνεται να είναι πιο ευπαθή.

Τα πιο συχνά συμπτώματα της προβολής μεσοσπονδύλιου δίσκου

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο από τα πιο συχνά συμπτώματα που παρουσιάζει ο σκύλος είναι:

● Πόνος στη μέση ή στον αυχένα

● Αδυναμία στα πόδια

● Μη φυσιολογική (περίεργη) βάδιση

● Δυσκολία κατά την ανέγερση

● Συχνές πτώσεις

● Δυσκολία στις σκάλες

● Παράλυση

● Ακράτεια

Αν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα στον σκύλο σας – ιδίως αν ανήκει στις ευπαθείς φυλές-, επικοινωνήστε αμέσως με τον κτηνίατρό σας.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Ο κτηνίατρος το πιθανότερο είναι πως θα προβεί σε ενδελεχή νευρολογική εξέταση του ζώου σας, και, πιθανό, και σε ακτινογραφίες.

Σε αυτή την πάθηση είναι όμως, σχεδόν, σίγουρο πως οι πιο ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες, όπως αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Η κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση της πάθησης

Η θεραπεία αυτής της πάθησης, όπως επισημαίνει ο κ. Γινάργυρος, μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική, ανάλογα και με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Αν ο σκύλος δεν παρουσιάζει έντονα συμπτώματα τότε μπορούμε να προχωρήσουμε με τη συντηρητική θεραπεία.

Στη συντηρητική θεραπεία χορηγούνται φάρμακα, για τον έλεγχο του πόνου και, παράλληλα μειώνουμε τον χρόνο άσκησης του σκύλου.

Αν τα συμπτώματα του σκύλου μας είναι έντονα ή τα επεισόδια κρίσεων που έχει είναι αρκετά συχνά, τότε, πιθανότατα, θα πρέπει να ληφθεί χειρουργική φροντίδα. Κι αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον κτηνίατρο μας και μετά την υπόδειξη ειδικών απεικονιστικών εξετάσεων (όπως MRI).

Δεν παραβλέπουμε τα ήπια συμπτώματα

Συμπερασματικά, τονίζει ο κτηνίατρος, δεν θα πρέπει να αμελούμε ακόμα και τα ήπια συμπτώματα στο ζώο μας, όπως είναι μια απλή χωλότητα. Ειδικά αν ανήκει στις φυλές υψηλού ρίσκου ή συντρέχουν άλλοι παράγοντες επικινδυνότητας, όπως έντονη άσκηση ή αυξημένο σωματικό βάρος.

Θα πρέπει να επικοινωνούμε άμεσα με τον κτηνίατρο μας, προκειμένου να γλιτώσουμε τον σκύλο μας από τον πόνο. Αλλά και να προλάβουμε αυτήν τη νόσο στα αρχικά στάδια – αν όντως προκαλεί αυτή το πρόβλημα.

● Ο κ. Ελευθέριος Γινάργυρος είναι πτυχιούχος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε κλινικές μικρών ζώων στην Αμερική και μετεκπαίδευση στην Ακτινολογία, ενώ έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παθολογία των μικρών ζώων, αλλά και στη χειρουργική.

Έχει συμμετάσχει σε πρακτικά σεμινάρια πάνω στην τραυματιολογία, την ορθοπεδική και τη χειρουργική μαλακών μορίων.

Είναι ενεργό μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (Π.Κ.Σ.) και της Ελληνικής Εταιρείας Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.), καθώς και της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.), η οποία προσφέρει βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κτηνιατρική φροντίδα.