Την ασθένεια Addison δεν είναι εύκολο να τη διαγνώσεις καθώς υπάρχει μια ποικιλομορφία συμπτωμάτων, που σε οδηγούν σε άλλες νόσους και παθολογικές καταστάσεις.

«Η νόσος Addison’s στον σκύλο, ή πρωτοπαθής υπολειτουργία των επινεφριδίων, είναι μια ενδοκρινολογική πάθηση κατά την οποία τα επινεφρίδια δεν παράγουν επαρκείς ποσότητες κορτιζόλης και αλδοστερόνης.

Αυτές οι ορμόνες είναι κρίσιμες για την ομοιόσταση των υγρών, την αρτηριακή πίεση, τον μεταβολισμό και την ανταπόκριση στο στρες», εξηγεί ο κτηνίατρος, Ορέστης Κουτσουπιάς.

Παρουσιάζεται σε όλες τις ηλικίες, αλλά συχνότερα σε νεαρούς-μέσης ηλικίας ενήλικους σκύλους

Συνήθως, επισημαίνει ο κτηνίατρος ότι η νόσος είναι αυτοάνοση, δηλαδή το ίδιο το ανοσοποιητικό καταστρέφει τον φλοιό των επινεφριδίων. Υπάρχει και η δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια που, μπορεί να προκληθεί από αλλά αίτια, όπως φάρμακα.

Ωστόσο, είναι μακράν σπανιότερη της πρωτοπαθούς.

Σε ποιες ηλικίες και φυλές εμφανίζεται η ασθένεια Addison

Παρουσιάζεται σε όλες τις ηλικίες, ενημερώνει ο κ. Κουτσουπιάς, αλλά συχνότερα σε νεαρούς-μέσης ηλικίας ενήλικους σκύλους. Πιο επιρρεπή είναι τα θηλυκά και ορισμένες φυλές (π.χ. Poodle, Portuguese Water Dog, Bearded Collie, Nova Scotia Duck Tolling Retriever).

«Δεν είναι πολύ συχνή νόσος, αλλά ως κλινικό εύρημα θεωρείται «σημαντική» γιατί μπορεί να εμφανίζεται με χρόνια ή υποκλινικά συμπτώματα, που παρατείνουν τη διάγνωση. Και, μπορεί να παρουσιάζεται και ως οξεία – απειλητική, για τη ζωή, κρίση (Addisonian crisis)», υπογραμμίζει ο κ. Κουτσουπιάς.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι, συνήθως, όπως λέει ο κτηνίατρος, ασαφή και αυξομειώνονται: χρόνια κόπωση/λήθαργος, μειωμένη όρεξη, απώλεια βάρους, διαλείπουσες διάρροιες/εμετοί, αφυδάτωση, πολυουρία/πολυδιψία, και συχνά χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Σε κρίση Addison, μπορεί να δούμε έντονη αδυναμία, κατάρρευση, σοκ, υποθερμία, σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές (χαμηλό Na, υψηλό K).

Αυτή η ποικιλομορφία συμπτωμάτων, διευκρινίζει ο κ. Κουτσουπιάς, εξηγεί γιατί, συχνά, τη μπερδεύουμε με γαστρεντερικές νόσους (IBD, χρόνια γαστρεντερίτιδα) και χρόνια νεφρική δυσλειτουργία. Αλλά και με παγκρεατίτιδα ακόμη και με ψυχογενή ανορεξία ή στρες.

Στην αιματολογική βιοχημεία το πιο χαρακτηριστικό μοτίβο είναι χαμηλό νάτριο και υψηλό κάλιο (χαμηλός λόγος Na/K), υπογλυκαιμία, ήπια αύξηση ουρίας/κρεατινίνης, και απουσία στρες λεμφοπενίας στο CBC.

Η διάγνωση και η κατάλληλη αγωγή

Η διάγνωση, σύμφωνα με τον κτηνίατρο, γίνεται με ACTH stimulation test. Δηλαδή, μετράμε βασική κορτιζόλη, χορηγούμε συνθετική ACTH και μετράμε μετά από μία ώρα.

Στη νόσο Addison η κορτιζόλη δεν αυξάνεται. Η θεραπεία είναι δια βίου: χορήγηση mineralocorticoid αντικατάστασης (π.χ. DOCP ανά 25–30 μέρες ή fludrocortisone per os) και χορήγηση γλυκοκορτικοειδών – συνήθως χαμηλή δόση prednisone, προσαρμογή σε στρες.

Καταλήγοντας, ο κ. Κουτσουπιάς επισημαίνει: «Με σωστή παρακολούθηση ηλεκτρολυτών και τακτική προσαρμογή στις δόσεις, οι περισσότεροι σκύλοι με Addison ζουν μια φυσιολογική, ποιοτική και μακρά ζωή».

● Ο κύριος Ορέστης Κουτσουπιάς είναι κλινικός κτηνίατρος, απόφοιτος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κλινική φροντίδα ζώων και την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Έχει εργαστεί σε διαφορετικά κτηνιατρεία της Αθήνας, καθώς και στην 24ωρη κλινική «Νοσοκομείο Ζώων Αθηνών».

Επιπλέον, έχει λάβει εκπαίδευση στη νοσηλεία στρατιωτικών σκύλων.

Συμμετέχει ενεργά σε συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση (CPD), έχοντας ολοκληρώσει πάνω από 50 διδακτικές ώρες κτηνιατρικών σεμιναρίων.

Τον Νοέμβριο του 2023 ξεκίνησε να λειτουργεί το δικό του Κτηνιατρείο στην Άνω Γλυφάδα Αττικής, όπου παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε σκύλους, γάτες και κουνέλια.