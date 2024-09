Λίβανος: Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νασράλα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με τις επιθέσεις να λαμβάνουν χώρα λίγη ώρα πριν την ομιλία του ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ισραήλ ενέκρινε τα στρατιωτικά σχέδια για το βόρειο πεδίο, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη συνέχιζαν να πετούν σε χαμηλό ύψος πάνω από τη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νασράλα, προκαλώντας έντονους θορύβους, αυξάνοντας τον φόβο και την ένταση στην περιοχή.

«Η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει τον νότιο Λίβανο σε εμπόλεμη ζώνη, χρησιμοποιώντας τα σπίτια των αμάχων ως αποθήκες όπλων και σήραγγες», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας στο βόρειο Ισραήλ.

Αντίθετα, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βηρυτό καταδίκασε τις επιθέσεις, με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ να δηλώνει ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι «απαράδεκτη», επισημαίνοντας τις βαριές παράπλευρες απώλειες μεταξύ αμάχων και τον τρόμο που έχει σπείρει στον λιβανέζικο πληθυσμό.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 τραυματίστηκαν από τις εκρήξεις συσκευών βομβητών και γουόκι-τόκι που χρησιμοποιούσαν μέλη της Χεζμπολάχ.

The Israeli forces declare the start of a military operation on southern Lebanon, with squadrons of israeli F-35 warplanes heading north to Lebanon now. A number of airstrikes have been recorded in southern Lebanon at this time.

