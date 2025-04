Η «Λάμψη»: Αληθινή ανατριχιαστική φωτογραφία από το τέλος της ταινίας βρέθηκε μετά από δεκαετίες

Πραγματική φωτογραφία πίσω από μια από μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της καλτ ταινίας τρόμου «The Shining» (Η Λάμψη) βρέθηκε μετά από δεκαετίες.

Η ταινία έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών βιβλίων και ντοκιμαντέρ και, σε αυτά τα έργα, οι θεωρητικοί του κινηματογράφου έχουν αναλύσει κάθε σκηνή διατυπώνοντας ιδέες και αποκαλύπτοντας κρυφές αναφορές.

Αλλά μια στιγμή στην ταινία παρέμεινε μυστήριο για πάνω από 45 χρόνια.

Ειδικότερα, στο τέλος της ταινίας, ο Τζακ Τόρανς (Τζακ Νίκολσον) εμφανίζεται σε μια ασπρόμαυρη ομαδική φωτογραφία στο ξενοδοχείο «Overlook», αφού η ψυχική του κατάσταση επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο, εξαιτίας της υπερφυσικής παρουσίας που ένιωθε να υπάρχει μέσα στο κτιρίο.

Το απόκοσμο στιγμιότυπο αποκαλύπτει ότι ο Τόρανς, ανεξήγητα, ήταν πάντα μέρος του ξενοδοχείου.

Τώρα, μετά από ένα χρόνο έρευνας, ο δημοσιογράφος των New York Times, Άλεκ Τόλερ και ο Βρετανός ακαδημαϊκός Άλασντερ Σπαρκ βρήκαν μια ασαφή αναφορά στη φωτογραφία σε ένα βιβλίο της δεκαετίας του 1980 που επιβεβαιώνει ότι η πρωτότυπη είχε ληφθεί από ένα αρχείο, με το κεφάλι του Τζακ Νίκολσον κολλημένο στο μπροστινό μέρος.

Σύμφωνα με ένα νήμα (thread) του Τόλερ στο X/Twitter, ο Σπαρκ αναγνώρισε τον Σάντος Κασάνι, έναν διάσημο χορευτή και εκπαιδευτή τζαζ στο Λονδίνο τη δεκαετία του 1920 και αυτό που βοήθησε να περιοριστεί το χρονοδιάγραμμα και η τοποθεσία.

Ο Κασάνι φορά επίσης μια προσθετική μύτη, έτσι ώστε οι Άλεκ Τόλερ και Άλασντερ Σπαρ ήταν σε θέση να «τριγωνοποιήσουν την ημερομηνία» με βάση αυτό το στοιχείο.

Οι Τόλερ και Σπαρκ κοίταξαν εκατοντάδες, «ίσως χιλιάδες», «σελίδες αρχείων βρετανικών εφημερίδων, παλιές φωτογραφίες από τζαζ κλαμπ, σχέδια κτιρίων/κατόψεις, βίντεο με οδηγίες χορού κ.λπ., αλλά δεν βρήκαν ποτέ μέρη που να ταιριάζουν», αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Μετά από πολλή έρευνα, περιόρισαν την πηγή: το BBC Hulton Archive, το οποίο αργότερα αγοράστηκε από το Getty. Το συμπέρασμά τους επιβεβαιώθηκε από τον Μάρεϊ Κλόουζ, έναν φωτογράφο που συνεργάστηκε με τον Κιούμπρικ στην ταινία The Shining.

