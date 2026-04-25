Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο».
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:
«Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμη μία επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας και οι συζητήσεις για νέα εξοπλιστικά προγράμματα δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για τη στρατηγική της χώρας στη διεθνή συγκυρία.
Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά: ποιο είναι το σχέδιό της; Υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα ή μετατρέπει τη χώρα σε συμπλήρωμα των στρατηγικών επιδιώξεων ισχυρών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή;
Η Γαλλία έχει τη δική της στρατηγική στην περιοχή, με δεδομένο ότι χρειάζεται τη συνεργασία της Ελλάδα και Κύπρου ώστε να παίξει ρόλο στο Λίβανο.
Το ζήτημα είναι αν η Ελλάδα έχει δική της στρατηγική ή αν απλώς ακολουθεί, πληρώνοντας μια νέα κούρσα εξοπλισμών χωρίς δημόσια συζήτηση, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφή απάντηση για τον ρόλο που αναλαμβάνει η χώρα σε μια περιοχή που φλέγεται.
Ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο».
- Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
- Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
- ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Γλαβίνας: Το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας
- Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
- Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
- Θεσσαλονίκη: Μέσα σε λίγες ώρες βεβαιώθηκαν από την Τροχαία 793 παραβάσεις
- «Ο Μάικ Τζέιμς αυτοπροτάθηκε στη Μπαρτσελόνα»
- Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις