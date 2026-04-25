Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς

Την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, σχολιάζει η Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας πως «η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας και οι συζητήσεις για νέα εξοπλιστικά προγράμματα δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για τη στρατηγική της χώρας στη διεθνή συγκυρία».

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

«Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ακόμη μία επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας και οι συζητήσεις για νέα εξοπλιστικά προγράμματα δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για τη στρατηγική της χώρας στη διεθνή συγκυρία.

Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά: ποιο είναι το σχέδιό της; Υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα ή μετατρέπει τη χώρα σε συμπλήρωμα των στρατηγικών επιδιώξεων ισχυρών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή;

Η Γαλλία έχει τη δική της στρατηγική στην περιοχή, με δεδομένο ότι χρειάζεται τη συνεργασία της Ελλάδα και Κύπρου ώστε να παίξει ρόλο στο Λίβανο.

Το ζήτημα είναι αν η Ελλάδα έχει δική της στρατηγική ή αν απλώς ακολουθεί, πληρώνοντας μια νέα κούρσα εξοπλισμών χωρίς δημόσια συζήτηση, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφή απάντηση για τον ρόλο που αναλαμβάνει η χώρα σε μια περιοχή που φλέγεται.

Ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο».