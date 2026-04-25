25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια
Culture Live 25 Απριλίου 2026, 12:45

Μάγια: Mια αίθουσα συμβουλίου αποκαλύπτει πώς άλλαξε η εξουσία πριν από 1.000 χρόνια

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην καρδιά της ζούγκλας της Γουατεμάλα, στο αρχαίο κέντρο των Μάγια Ucanal, οι αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως ένα κτίριο που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για τον τρόπο άσκησης εξουσίας πριν από περισσότερο από μια χιλιετία. Πρόκειται για έναν χώρο που ερμηνεύεται ως «οίκημα συμβουλίου», όπου φαίνεται πως λαμβάνονταν συλλογικές αποφάσεις σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων.

«Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για μια γενικευμένη κατάρρευση των Μάγια», εξηγεί η αρχαιολόγος Κριστίνα Χάλπεριν από το Université de Montréal, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antiquity. «Τα δεδομένα από το Ucanal και άλλες περιοχές δείχνουν κάτι πιο σύνθετο: σε πολλά μέρη δεν υπήρξε κατάρρευση, αλλά αναδιάρθρωση των πολιτικών συστημάτων με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα».

Ένα νέο μοντέλο εξουσίας

Το κτίριο που αποκαλύφθηκε αποτελεί έναν ασυνήθιστο για την εποχή αρχιτεκτονικό τύπο: μια ανοιχτή αίθουσα με κιονοστοιχίες, που χρονολογείται περίπου από το 810 έως το 1000 μ.Χ. Εκεί πιθανότατα συγκεντρώνονταν βασιλιάδες, ευγενείς, διπλωμάτες και πολεμιστές, συζητώντας από ζητήματα πολέμου και πολιτικής μέχρι εγκλήματα, τελετές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Παρότι τέτοιες αίθουσες είναι γνωστές σε μεταγενέστερες περιόδους, η ύπαρξή τους τόσο νωρίς προκαλεί έκπληξη στους ερευνητές. Και αυτό γιατί η συγκεκριμένη εποχή στην περιοχή Πετέν χαρακτηρίζεται από έντονες πολιτικές κρίσεις. Την ίδια στιγμή, όμως, το βασίλειο K’anwitznal με πρωτεύουσα το Ucanal φαίνεται να αντέχει και να ακμάζει, ενώ άλλα κέντρα παρακμάζουν.

Χάρτης της περιοχής των Μάγια που απεικονίζει επιλεγμένες τοποθεσίες που αναφέρονται στο κείμενο (εικονογράφηση: C. Halperin).

Από τους «θεϊκούς» βασιλιάδες στη συναίνεση

Στις παλαιότερες φάσεις του πολιτισμού των Μάγια, η εξουσία συγκεντρωνόταν στα χέρια των βασιλιάδων, οι οποίοι θεωρούνταν σχεδόν θεϊκές μορφές. Οι αποφάσεις λαμβάνονταν μέσα στα ανάκτορα, σε χώρους που τόνιζαν έντονα την απόσταση ανάμεσα στον ηγεμόνα και τους υπόλοιπους.

Κάτοψη των ανασκαφών της ύστερης Κλασικής περιόδου στο Ουκανάλ, στη δομή K-1, Sub-1, καθώς και τρισδιάστατη αναπαράσταση (SketchUp) της κατασκευής (κάτοψη: L. Gauthier & C. Halperin· αναπαράσταση: M. Voltaire).

Κατά τη Μετακλασική περίοδο, ωστόσο, αυτή η εικόνα αλλάζει. Η ισχύς των βασιλιάδων φαίνεται να περιορίζεται, ενώ οι αναπαραστάσεις τους γίνονται σπανιότερες. Το πώς ακριβώς έγινε αυτή η μετάβαση προς πιο συλλογικά μοντέλα διακυβέρνησης παρέμενε μέχρι πρόσφατα ασαφές.

Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά πριν και μετά τη μορφή της κιονοστοιχίας με ανοιχτή αίθουσα της Δομής K-1 (Sub-1):α) τελική φάση κατασκευής τριών πλατφορμών κατά τη Μετακλασική περίοδο· β) τοίχος υπερυψωμένου δρόμου της Ύστερης Κλασικής περιόδου και φάση Sub-2 της Ύστερης Κλασικής, με τα δυτικά και ανατολικά τοιχώματα της ανωδομής να επισημαίνονται με πορτοκαλί στις κάθετες τομές ανασκαφής (εικονογράφηση: C. Halperin & L. Gauthier).

Η αίθουσα στο Ucanal έρχεται να καλύψει αυτό το κενό: αποτελεί μια πρώιμη ένδειξη ότι οι αποφάσεις άρχισαν να λαμβάνονται μέσα από διαδικασίες συναίνεσης και κατανομής της εξουσίας, και όχι αποκλειστικά από έναν «θεϊκό» ηγεμόνα.

Αρχιτεκτονική λιθοδομής της Ύστερης Κλασικής περιόδου με πέτρινους τοίχους και στέγες:α) Δομή 6F-68 στο Γιαξούνα (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Ambrosino 2007: εικ. 3–8)· β) Δομή 22A στο Κοπάν (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Fash κ.ά. 1992: εικ. 13)· γ) παλατιακή αρχιτεκτονική, Κεντρική Ακρόπολη, Τικάλ (σχέδιο: C. Halperin, βάσει Harrison στο Christie 2003

Πολιτική μπροστά στα μάτια των πολιτών

Σε αντίθεση με τα απομονωμένα ανάκτορα, το συγκεκριμένο κτίριο ήταν ανοιχτό και τοποθετημένο σε δημόσια πλατεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συζητήσεις δεν ήταν κρυφές: οι πολίτες μπορούσαν να τις παρακολουθούν και ενδεχομένως να επηρεάζουν το κλίμα των αποφάσεων.

Αρχιτεκτονική της Ύστερης Κλασικής περιόδου από τα Βόρεια Πεδινά:α) Δομή 44 στο Τζιμπιλτσάλτουν, ένα «super popol nah» κατασκευασμένο με λιθόκτιστη στέγη και τοίχους (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Arnauld στο Okoshi 2021: εικ. 8.5c)· β) Δομή 3E3 στο Τσιτσέν Ιτζά με λουτρό ιδρώτα (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Ruppert 1952: εικ. 50)· γ) Δομή 3D7 στο Τσιτσέν Ιτζά (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Ruppert 1952).

Η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας πιο «ορατής» πολιτικής διαδικασίας, με στοιχεία διαφάνειας αλλά και δημόσιας διαπραγμάτευσης.

«Δεν υπήρχε μόνο η βασιλική εξουσία», σημειώνει η Χάλπεριν. «Υπήρχαν και άλλες μορφές οργάνωσης, όπως συμβούλια και δίκτυα εξουσίας με πιο οριζόντια δομή, στα οποία φαίνεται πως συμμετείχαν – άμεσα ή έμμεσα – και απλοί άνθρωποι».

Κιονοστήρικτες ανοιχτές αίθουσες από τα Κεντρικά Πεδινά των Μάγια:α) αναπαράσταση της Δομής K-1 στο Ουκανάλ της Ύστερης Κλασικής περιόδου, βασισμένη σε ανασκαφικά δεδομένα (σχέδιο: C. Halperin)· β) Δομή 90 στο Γιαξχά της Ύστερης Κλασικής περιόδου (έχει προστεθεί με γκρι το φθαρτό τοίχωμα· σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Hermes & Źrałka στο Źrałka & Koszkul 2012: εικ. 10)· γ) Μετακλασικές Δομές 606A και 615 στην Ομάδα A του Ζακπετέν (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Pugh & Shiratori στο Rice & Rice 2018: εικ. 12.13)· δ) Μετακλασικές Δομές B και F στο Τοποξτέ (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Bullard 1970: εικ. 3)· ε) Μετακλασική Δομή H12-4 στο Τίπου (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Graham στο Thomas 1991).

Μετακλασικές κιονοστήρικτες ανοιχτές αίθουσες στα Υψίπεδα της Γουατεμάλας:α) Δομές 2, 6, 7 και 10 ως πιθανά κτίρια popol nah (διοικητικά, δημόσια) και Δομές 12 και 13 ως πιθανά nimja («μεγάλα σπίτια» κατοικίας και διοίκησης), Καουινάλ, Ομάδα A (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Ichon κ.ά. 1980: εικ. 5)· β) Δομή 4 Βόρεια και Νότια, Ζακουλέου (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Trik στο Woodbury & Trik 1953: εικ. 7)· γ) Δομή 22, Ισιμτσέ (σχέδιο: L. Gauthier, βάσει Guillemin 1967: σ. 28).

Όταν η κοινωνία αποκτά φωνή

Τα ευρήματα από το Ucanal δείχνουν επίσης ότι η επιρροή των μη ελίτ στρωμάτων αυξανόταν. Ο ηγεμόνας Παπμαλίλ και οι διάδοχοί του προχώρησαν σε έργα που εξυπηρετούσαν το σύνολο της κοινότητας, όπως ιερά, γήπεδα για το τελετουργικό παιχνίδι με μπάλα και υποδομές νερού. Παράλληλα, περισσότεροι άνθρωποι είχαν πρόσβαση σε εισαγόμενα αγαθά.

Το Βωμό 12 του Καρακόλ απεικονίζει τον Παπμαλίλ του Κ’ανουίτζναλ (αριστερά) καθισμένο αντικριστά με τον ηγεμόνα του Καρακόλ, Κ’ίνιτς Τουμπίλ Γιοπάατ (δεξιά), περ. 820 μ.Χ. (σχέδιο: N. Grube).

Για τους ερευνητές, αυτό υποδηλώνει μια κοινωνία πιο δυναμική απ’ όσο θεωρούνταν μέχρι σήμερα. Οι κάτοικοι δεν ήταν παθητικοί: μπορούσαν να μετακινηθούν ή να αποστασιοποιηθούν αν οι συνθήκες γίνονταν πιεστικές.

«Συχνά υποτιμούμε το πόσο ενεργό ρόλο είχαν οι τοπικοί πληθυσμοί», καταλήγει η Χάλπεριν. «Η περίπτωση του Ucanal δείχνει ότι οι Μάγια δεν κατέρρευσαν απλώς — προσαρμόστηκαν και άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυβερνιόνταν».

 *Mε πληροφορίες από: The Art Newspaper 

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»
750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα - Μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη ως «ζωντανή χρονοκάψουλα»

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα
Burning Ambition 24.04.26

«Ό,τι κι αν παίξουμε, θα ακούγεται σαν Iron Maiden»: Στιβ Χάρις, Μπρους Ντίκινσον & 50 χρόνια μπάντα

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE
Κατεστραμμένες ζωές 24.04.26

To φετινό βραβείο του World Press Photo ανήκει σε μια οικογένεια που διέλυσε η ICE

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών
Αντίο! 24.04.26

Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης, ο Έλληνας του «Νονού», σε ηλικία 93 ετών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τιτανικός Ωκεανός» – Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη
Made in Greece 24.04.26

«Τιτανικός Ωκεανός» - Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Σύνταξη
Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;
Μουσική ιστορία 24.04.26

Από την κιθάρα του Slash στο τελευταίο αυτόγραφο του Τζον Λένον: Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Σύνταξη
Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Ατύχημα 1986 25.04.26

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Σύνταξη
Άγιο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Άγιο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Κόσμος 25.04.26

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Σύνταξη
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα
Premier League 25.04.26

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα

LIVE: Φούλαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Άστον Βίλα για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Σκάλα Ωρωπού: Μήνυση από τον δήμο για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura – «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»
Περιβαλλοντικό έγκλημα 25.04.26

Μήνυση από τον Δήμο Ωρωπού για τα μπάζα σε θαλάσσια περιοχή Natura - «Δημιούργησαν δρόμο 60 μέτρων»

Για τα μπάζα σε περιοχή Natura κατατέθηκε μήνυση σε Λιμεναρχείο και Αστυνομία, ενώ ενημερώθηκε η Κτηματική Υπηρεσία Αν. Αττικής - «Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη» λέει ο δήμαρχος Ωρωπού

Σύνταξη
Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
Ελλάδα 25.04.26

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Μιλώνταςγια τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

Σύνταξη
Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη
Διπλωματία 25.04.26

Μακρόν: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας εμπνέει την Ευρώπη και υλοποιείται στην πράξη

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, στις κοινές δηλώσεις του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράμμισε το βάθος και τη διάρκεια της φιλίας που συνδέει τις δύο χώρες, σημειώνοντας πως σε έναν κόσμο «όλο και πιο βίαιο και ασταθή», η ελληνογαλλική σχέση αποδεικνύεται σταθερή και ανθεκτική. Ο κ. Μακρόν τόνισε πως η Γαλλία αντέδρασε […]

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής
Διπλωματία 25.04.26

Μητσοτάκης σε Μακρόν: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι οι δεσμεύσεις αμοιβαίας συνδρομής

«Η Γαλλία είναι πραγματικός σύμμαχος της Ελλάδας και ο Εμανουέλ Μακρόν φίλος της χώρας και μπορώ να πω και προσωπικός μου φίλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε, μάλιστα, πως «αποδείξαμε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις […]

Σύνταξη
Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
Καιρός 25.04.26

Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα - Οι περιοχές

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
«Στα όρια μου» 25.04.26

Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν
Διπλωματία 25.04.26

Εννέα συμφωνίες υπέγραψαν Μητσοτάκης και Μακρόν – Τι περιλαμβάνουν

Οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν, μεταξύ άλλων, και μία συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου
Τραγωδία 25.04.26

Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Σύνταξη
Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία
'Αποψη 25.04.26

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και το Σύνταγμα: Μια λεπτή ισορροπία

Η μόνη δυνατότητα μονομερούς αποδέσμευσης κράτους μέλους από ενωσιακό νομοθέτημα, έστω και στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, παραμένει η αποχώρησή του από την ΕΕ εν συνόλω.

Κωνταντίνα Γεωργάκη
Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς
Πολιτική 25.04.26

Νέα Αριστερά για επίσκεψη Μακρόν: Ο Μητσοτάκης πορεύεται για ακόμη μια φορά δουλοπρεπώς

Όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά, «ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμη μία φορά, πορεύεται δουλοπρεπώς και αγνοεί παντελώς το συμφέρον του ελληνικού λαού, το οποίο βρίσκεται μακριά από κάθε πόλεμο»

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
Οικονομία 25.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI

Δυναμικό παρών για τέταρτη ημέρα στους Δελφούς δίνει ο ΟΤ μεταδίδοντας με αναλυτική ματιά όλες τις οικονομικές εξελίξεις

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

