15.08.2025 | 16:18
Φωτιά στην Αργολίδα – Στη μάχη εναέρια μέσα
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
15 Αυγούστου 2025 | 16:40

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Μετά από αιώνες ακμής, η κλασική περίοδος του πολιτισμού των Μάγια γνώρισε σταδιακή παρακμή από τον 8ο αιώνα μ.Χ., οδηγώντας σε πλήρη κατάρρευση δύο περίπου αιώνες αργότερα. Πυραμίδες, πλατείες, στάδια και εκτεταμένα υδραυλικά δίκτυα – στοιχεία της τεχνολογικής και πολιτισμικής τους άνθησης – εγκαταλείφθηκαν και οι πόλεις τους ερήμωσαν.

Από όλους τους παράγοντες που προτάθηκαν ως πιθανοί υπαίτιοι – πόλεμοι, επιδημίες, κοινωνικές αναταραχές, κλιματική αστάθεια – ο ρόλος του κλίματος ξεχωρίζει ως καθοριστικός. Τώρα, νέα στοιχεία από επιστημονική μελέτη αποδεικνύουν ότι κατά τους τελευταίους δύο αιώνες της κλασικής περιόδου (περίπου 870–1100 μ.Χ.) ο πολιτισμός των Μάγια υπέστη 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας, που μπορεί να έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην πτώση του.

YouTube thumbnail

Ο σταλαγμίτης που έλυσε το μυστήριο

Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση ενός σταλαγμίτη από τις σπηλιές Tzabnah, κοντά σε ιστορικούς οικισμούς όπως οι Chichén Itzá και Uxmal. Η ακρίβεια των μετρήσεων επέτρεψε την ανακατασκευή των εποχικών βροχοπτώσεων με λεπτομέρεια ανά μήνα, αποκαλύπτοντας οκτώ ξεχωριστά επεισόδια ξηρασίας – το κάθε ένα τουλάχιστον τριετές – μέσα σε αυτήν την περίοδο.

Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά τα επεισόδια ήταν η ξηρασία που ξεκίνησε το 929 μ.Χ. και διήρκεσε 13 χρόνια – το πιο παρατεταμένο τέτοιο γεγονός που έχει καταγραφεί, όχι μόνο στη διάρκεια του προκολομβιανού πολιτισμού αλλά και στις επόμενες εποχές.

Αν και οι Μάγια διέθεταν εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, όπως τα υδραυλικά έργα και τις δεξαμενές ικανές να αποτρέψουν ακραία ξηρασία, η παρατεταμένη έλλειψη βροχής υπερέβη τη δυνατότητα αντοχής των συστημάτων αυτών. Σε προηγούμενη μελέτη του 2021 σημειώθηκε ότι σε μικρότερες ξηρασίες η αγροτική παραγωγή – ειδικά του βασικού σιτηρού, του καλαμποκιού – μπορούσε να επιβιώσει σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι ξηρασίες μεγάλης διάρκειας μείωναν την παραγωγή στο 10 % της κανονικής.

Παράλληλα, ωστόσο, κάποιοι ειδικοί, όπως ο Σκοτ Φέντικ, υπογραμμίζουν ότι αυτή η ανάλυση δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την ανθεκτικότητα των μόνιμων καλλιεργειών (π.χ. ορισμένες φυτικές ποικιλίες που αντέχουν καλύτερα στη ξηρασία). Πρότεινε ότι πολλά τέτοια φυτά θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν επάρκεια τροφίμων ακόμη και σε περιόδους μέτριας ξηρασίας.

Ένα ακόμα κρίσιμο εύρημα αφορούσε μια διακοπή στην ανάπτυξη του σταλαγμίτη μεταξύ των ετών περίπου 1021–1070 μ.Χ. Αυτό μπορεί να ήταν αποτέλεσμα είτε υπερβολικής ξηρασίας (με τόσο λίγο νερό ώστε η ανάπτυξη να διακόπηκε πλήρως) είτε αντίθετα, υπερβολικής βροχόπτωσης που διαλύει τα στρώματα των ισοτόπων.

Τόσο ο αρχαιολόγος Ραφαέλ Κόμπος όσο και άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι ξηρασίες στο τέλος του 11ου αιώνα ευθυγραμμίζονται χρονικά με την εγκατάλειψη σημαντικών κέντρων όπως η Uxmal. Παράλληλα, η παλαιότερη άνθηση άλλων πόλεων, όπως η Chichén Itzá, φαίνεται να υποχώρησε υπό αυτές τις πιέσεις, παρά την ύπαρξη δικτύων εμπορίου και κεντρικού προγραμματισμού που προσέφεραν προσωρινή ανθεκτικότητα.

Συνολικά, αυτές οι ανακαλύψεις υποστηρίζουν την θεωρία ότι η κλιματική αλλαγή – ειδικά η παρατεταμένη ξηρασία – λειτούργησε ως επιταχυντής της παρακμής. Δεν ήταν ο μοναδικός παράγοντας, αλλά σε έναν αγροτικό πολιτισμό όπως των Μάγια, όπου η παραγωγή τροφίμων ήταν άμεσα συνυφασμένη με την υγρασία της εποχής, ο ρόλος της κλιματικής πίεσης ήταν κρίσιμος.

YouTube thumbnail

Η τελική κατάρρευσης των Μάγια

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες θεωρίες για την κατάρρευση των Μάγια αναγνώριζαν και κλιματικούς παράγοντες, όπως οι μεγάλης διάρκειας ξηρασίες (megadroughts) που έχουν εντοπιστεί σε ιζήματα λιμνών ή σε εδαφικά δείγματα. Ωστόσο, τα παλαιότερα δεδομένα δεν παρείχαν ακριβή χρονολόγηση ούτε μπορούσαν να δείξουν με λεπτομέρεια πότε ακριβώς, μέσα στον χρόνο, σημειώνονταν οι περίοδοι ξηρασίας.

Η νέα έρευνα δίνει για πρώτη φορά τόσο λεπτομερή εικόνα, ώστε να γνωρίζουμε τις μεταβολές στις βροχοπτώσεις σχεδόν μήνα-μήνα. Τα 44 συνολικά χρόνια ξηρασίας, με κορύφωση το 13ετές επεισόδιο που ξεκίνησε το 929 μ.Χ., αναδεικνύονται πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους κλιματικούς παράγοντες της τελικής κατάρρευσης των Μάγια. Η ανάλυση των σταλαγμιτών προσφέρει ένα ακριβές χρονικό «μονοπάτι» που συνδέει τις φυσικές ενδείξεις της κλιματικής πίεσης με τα αρχαιολογικά ευρήματα — όπως η διακοπή της ανέγερσης μνημείων και η εγκατάλειψη μεγάλων πόλεων.

Έτσι, ενώ ο πολιτισμός των Μάγια δεν κατέρρευσε ούτε από έναν παράγοντα ούτε από στιγμή, η κλιματική πίεση αποδεικνύεται πως άσκησε ασφυκτική επιρροή, ιδίως όταν συνδυάστηκε με ήδη υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις. Οι 44 αυτές χρονιές ξηρασίας αναδύονται ως κομβικός παράγοντας σε μια ιστορική μετάβαση που οι ερευνητές εξακολουθούν να αναλύουν και να μελετούν.

*Με πληροφορίες από: El Pais English 

World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss θα βραβευθούν στα Kennedy Center Honors και ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15.08.25

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Γίνονται έρευνες 15.08.25

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση
Στατιστικές 15.08.25

Πόσοι πάνε διακοπές και πώς – Όταν τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβέρνηση

Για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο η αναφορά στο 46% των Ελλήνων που δεν έχει χρήματα για μια εβδομάδα διακοπές, είναι «κοπτοραπτική». Μόνο που τα στοιχεία που επικαλείται, είναι επίσης επιλεκτικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
Κατάνυξη 15.08.25

Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας

Τάματα, προσευχές, λιτανείες, αλλά και επιταφίους και πανηγύρια έχει η σημερινή μέρα. Ο Δεκαπενταύγουστος έχει χαρακτηριστεί και το Πάσχα του καλοκαιριού, καθώς τιμάται ο θάνατος της Παναγίας.

Σύνταξη
Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ
Θα τα καταφέρει; 15.08.25

Μία μικρή εξέγερση στην ψηφιακή τελειότητα – Πώς η Gen Z θέλει να αναστήσει τα φωτογραφικά φιλμ

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον της Gen Z για τα φωτογραφικά φιλμ, οι εταιρείες παραγωγής τους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι – «Το λυπηρό της υπόθεσης»
Fizz 15.08.25

Ο φόβος της Νταϊάνα για τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι - «Το λυπηρό της υπόθεσης»

Ο βιογράφος της Νταϊάνα, Άντριου Μόρτον, λέει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι θα είχε «προσπαθήσει να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός» μεταξύ των δύο αποξενωμένων γιων της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνησή του μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel
Επενδυτικές κινήσεις 15.08.25

Πιέσεις για να αποκτήσει η κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο στην πάλαι ποτέ εμβληματική Intel

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει την απομάκρυνση του CEO της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, κατηγορώντας τον για «επιθετική στάση» λόγω ανησυχιών σχετικά με προηγούμενους δεσμούς του με την Κίνα

Σύνταξη
