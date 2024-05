H 28χρονη κόρη του Eminem, Hailie Jade Scott παντρεύτηκε με τον σύντροφό της Evan McClintock το περασμένο Σαββατοκύριακο σε μια παραμυθένια τελετή, εάν κρίνουμε από τις φωτογραφίες που ανέβασε η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram.

Όπως θα δείτε στη λεζάντα γράφει χαρακτηριστικά: «Ξυπνώντας ως σύζυγος αυτή την εβδομάδα», με τους 3.2 εκατομμύρια ακολούθους της να την συγχαίρουν και να της στέλνουν μηνύματα αγάπης.

«Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε καλύτερη, πιο όμορφη γιορτή για το Σαββατοκύριακο. Τόσα πολλά δάκρυα χαράς χύθηκαν, γέλια & χαμόγελα, & τόση πολλή αγάπη νιώσαμε. Ο Evan και εγώ νιώθουμε τόσο ευγνώμονες για όλη την οικογένεια & τους φίλους που ταξίδεψαν για να μας υποστηρίξουν και να είναι μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου της ζωής μας ως σύζυγοι», έγραψε χαρακτηριστικά η Hailie.

Σε μια άλλη φωτογραφία βλέπουμε την ίδια να μοιράζεται μια συγκινητική στιγμή με τον διάσημο μπαμπά της Eminem, καθώς όπως είθισται χόρεψαν ως μπαμπάς και κόρη.

Η Hailie φορούσε ένα εντυπωσιακό στράπλες νυφικό με λεπτομέρειες γοργόνας, με τον ράπερ πατέρα της Eminem να φοράει σμόκιν, αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου.

