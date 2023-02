Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες που σάρωσαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι αρχές χθες Πέμπτη, 5η ημέρα επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (στη φωτογραφία του Andre Penner/AP, επάνω, άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους).

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία…

Το πυροσβεστικό σώμα στην πολιτεία Σάο Πάολο συνεχίζει να ψάχνει, με την ελπίδα πως θα βρει σώους ορισμένους από τους δεκάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται στη Σαν Σεμπαστσιάου, παραθαλάσσιο θέρετρο που υπέστη βαρύ χτύπημα, 200 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πολιτειακή πρωτεύουσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Προειδοποίηση από ΤτΕ: Η κλιματική αλλαγή θα χτυπήσει το ελληνικό ΑΕΠ

«Οσο περνά ο χρόνος τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς. Αλλά συνεχίζουμε τη δουλειά» όσο υπάρχει η παραμικρή ελπίδα, είπε μέλος σωστικού συνεργείου.

Devastating rains wreak havoc in #SãoPaulo‘s coast in #Brazil causing floods and landslides. Over 600mm of rain in 24hrs declared a state of public calamity in #SãoSebastião. Some regions saw 190mm of rain in 12hrs while #Ilhabela experienced 226mm in a few hours. via:@Estadao pic.twitter.com/PLFAC6mwFE — Volcaholic (@CarolynnePries1) February 19, 2023

Η προσοχή των σωστικών συνεργείων είναι επικεντρωμένη στη συνοικία Βίλα Σαΐ, όπου σπίτια σε πλαγιά λόφου θάφτηκαν όταν χτυπήθηκαν από κατολίσθηση λάσπης και βράχων.

Μέσα σε 24 ώρες έπεσαν πάνω από 680 χιλιοστά βροχής στη Σαν Σεμπαστσιάου, μ’ άλλα λόγια ποσότητα διπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο σ’ αυτήν την πόλη-προορισμό για πολλούς το σαββατοκύριακο του καρναβαλιού. Επρόκειτο για εθνικό ρεκόρ, κατά την πολιτειακή κυβέρνηση στη Σάο Πάολο.

SMS χωρίς αποτέλεσμα

Ο κυβερνήτης της Σάο Πάολο, Ταρκίζιου ντε Φρέιτας, παραδέχθηκε χθες Πέμπτη πως το σύστημα προειδοποίησης των κατοίκων με SMS δεν επέτρεψε να αποφευχθεί η τραγωδία. Υποσχέθηκε πως θα εγκατασταθούν σειρήνες στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

▶️ 🇧🇷At least 40 people have been killed in flooding and landslides in Brazil’s São Paulo state, officials say. #Brazil #Flood @PressTV pic.twitter.com/N9pnxXvhzG — Luigi Basemi 🏅 (@LBasemi) February 22, 2023

«Στάλθηκαν πριν τις βροχές 2,6 εκατομμύρια προειδοποιητικά SMS. Και είδαμε πως αυτό δεν ήταν αποτελεσματικό. Εδώ, στην παραλία, πάνω από 30.000 άνθρωποι έλαβαν προειδοποιητικά SMS», δήλωσε ο κυβερνήτης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ειδικοί αποδίδουν την καταστροφή, την πολλοστή αυτής της φύσης που ζει τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο κράτος της Λατινικής Αμερικής, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης.

In #Brazil, heavy rains triggered massive floods and landslides in the state of São Paulo. At least 40 people have been killed. Rescue efforts are currently underway. Take a look:pic.twitter.com/xSYtuTwlek — Steve Hanke (@steve_hanke) February 22, 2023

Σχεδόν 9,5 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι ζουν σε περιοχές εκτεθειμένες στον κίνδυνο κατολισθήσεων ή πλημμυρών, μεγάλο μέρος τους σε φαβέλες -παραγκουπόλεις – οι οποίες στερούνται βασικές υποδομές, όπως η αποχέτευση, υπολόγιζε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Επιτήρησης και Προειδοποίησης για Φυσικές Καταστροφές της χώρας (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEN).

Πηγή: ΑΠΕ