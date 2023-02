Σφοδρή καταιγίδα που έφερε βροχοπτώσεις «ρεκόρ» στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους σε παραθαλάσσιες κοινότητες στην πολιτεία Σαν Πάουλου της Βραζιλίας, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις το Σαββατοκύριακο του καρναβαλιού, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 35 θάνατοι στον δήμο Σαν Σεμπαστσιάου, περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου, την ομώνυμη πολιτειακή πρωτεύουσα, έκανε γνωστό η κυβέρνηση της πολιτείας.

Terrible Flood footages of 2023 | Today flood in brazil, Most of the city is under water pic.twitter.com/E0AjB6A7ZO

— #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) February 20, 2023