Καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν περιοχές της Βραζιλίας (επιχείρηση διάσωσης στη φωτογραφία, επάνω, από το Reuters) εδώ και ημέρες στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και ανάγκασαν πάνω από 5.000 να ξεσπιτωθούν, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη.

Δύο νεκροί

Στην πολιτεία Σάντα Καταρίνα (νότια), οι βροχές προκάλεσαν πλημμύρες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι: ο ένας υπέστη ηλεκτροπληξία, ο δεύτερος καταπλακώθηκε από κατολίσθηση. Πυροσβέστης αγνοείται.

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τις αρχές εικονίζουν ολόκληρες συνοικίες της πόλης Σαν Ζοάου Μπατσίστα που έχουν πλημμυρίσει. Σ’ άλλες εικόνες διακρίνονται πυροσβέστες να προσφέρουν βοήθεια στους κατοίκους σε δρόμους της πόλης όπου το νερό φθάνει μέχρι τους γοφούς.

#BREAKING | People are forced to take refuge on the roofs of houses and buildings in the flood of Greater #Florianópolis.Residents are rescued from rooftops with the help of helicopters.#Biguaçu #SantaCatarina #Brazil TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/anmxTr9HCh pic.twitter.com/2GSCftT94D — Top Disaster (@Top_Disaster) December 1, 2022

Οι αρχές στη Σάντα Καταρίνα έκαναν λόγο για περίπου χίλιους εκτοπισμένους. Στην πολιτεία Μπαΐα (βορειοανατολικά), πάνω από 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν επίσης να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Situación actual en #Florianopolis 🙁 Esperando que no pase a mayores 🙏🥺 https://t.co/o9Zz8r2gKA — María Paz Zúñiga Báez (@pacizuniga) December 1, 2022

Καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν τη Βραζιλία εδώ και ημέρες. Κατολίσθηση τη Δευτέρα σε δρόμο σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Παρανά (νότια) στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Ψάχνουν δεκάδες αγνοούμενους

Χθες Πέμπτη, πυροσβέστες συνέχιζαν να ψάχνουν αγνοούμενους. Ο αριθμός τους «μειώθηκε σε κάτω από τριάντα», ανέφεραν οι αρχές στην Παρανά. Αρχικά, υπολόγιζαν πως «30 ως 50» αγνοούνται.

Τον Φεβρουάριο, 233 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πετρόπολις, σε ορεινή περιοχή κοντά στο Ρίο ντε Ζανέιρο, που σαρώθηκε από κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Πηγή: ΑΠΕ