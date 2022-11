Η κυβέρνηση της Ιταλίας κήρυξε χθες Κυριακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο πυκνοκατοικημένο νησί Iσκια, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Νάπολη (νότια) και χτυπήθηκε την προηγουμένη από τρομακτική κατολίσθηση (φωτογραφία, επάνω, από Ciro De Luca/Reuters) που προκάλεσαν ισχυρές βροχές, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους επτά νεκρούς.

Νεογέννητο και δυο παιδιά στα θύματα

«Ο απολογισμός των θυμάτων της κατολίσθησης στην Κασαμίτσιολα αυξήθηκε στους επτά νεκρούς, ενώ οι αγνοούμενοι είναι πέντε», δήλωσε χθες Κυριακή το βράδυ ο νομάρχης της Νάπολης, ο Κλαούντιο Παλόμπα.

Στα θύματα της καταστροφής συγκαταλέγονται νεογέννητο και δυο παιδιά. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσεται συχνά στη χερσόνησο, έπειτα από σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις ή σφοδρές βροχοπτώσεις.

“This is the second time I’ve had to do this – after the 2009 landslide they made lots of promises to make the area more secure. They knew the risks, but did nothing.” #Ischia Photos by Roberto Salamone @mindeyehearthttps://t.co/9qE5JyPHxw — Angela Giuffrida (@GiuffridaA) November 27, 2022

Το μέτρο επιτρέπει ταχείες διαδικασίες για την κινητοποίηση κεφαλαίων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να γίνονται εσπευσμένες επεμβάσεις, ή για να δημιουργούνται δομές φιλοξενίας.

A landslide hit the island of #Ischia in Italy 3 people were killed, 13 injured, 11 more missing. Rescuers continue to search. pic.twitter.com/WPcK10JEie — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2022

Η Κασαμίτσιολα, μικρή πόλη 8.000 κατοίκων τον χειμώνα, γνωστή για τις ιαματικές πηγές της, στο πολυτελές νησί Ισκια, κοντά στο Κάπρι, είχε χτυπηθεί το 2017 από σεισμό ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Είχε καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς από πολύ ισχυρότερο σεισμό στα τέλη του 19ου αιώνα.

Επιτόπου, πάνω από 200 μέλη της Πολιτικής Προστασίας και των δυνάμεων επιβολής της τάξης αναζητούσαν χθες αγνοούμενους καθώς εκατοντάδες εθελοντές, με τη λάσπη ως τα γόνατα, προσπαθούσαν να καθαρίσουν δρόμους.

Κουφάρια και υπολείμματα αυτοκινήτων και λεωφορείων που συνέθλιψε η βίαιη κατολίσθηση λάσπης και βράχων ήταν λίγο ως πολύ παντού, ενώ μηχανήματα έργου προσπαθούσαν να διανοίξουν την πρόσβαση σε σπίτια, οχήματα, καταστήματα.

«Ελλειψη αντιπλημμυρικών έργων και πρόληψης»

«Είναι μια κατάσταση που μας πονάει όλους (…) άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από το βουνό. Εδώ είναι νησί, κι ακόμα κι αν δεν γνωριζόμαστε στ’ αλήθεια όλοι, είναι σχεδόν σαν να γνωριζόμαστε», είπε ο Σαλβατόρε Λορίνι, 45 χρονών, που γεννήθηκε και ζει στην Ισκια.

«Κατέβηκε το βουνό, καταστράφηκαν καταστήματα, οχήματα, ξενοδοχεία (…) το ίδιο πράγμα είχε ξαναγίνει πριν από εννιά χρόνια. Τώρα καθαρίζω το κατάστημα της πεθεράς μου», πρόσθεσε.

Scenes of devastation in #Casamicciola on the Italian island of #Ischia after a landslide at dawn today following heavy rain.pic.twitter.com/X929FUZaIq — Wanted in Rome (@wantedinrome) November 26, 2022

Η κατολίσθηση του Σαββάτου προκλήθηκε από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων και πρόληψης, «διότι η φύση είναι η φύση, είχε γίνει κι ο σεισμός, αλλά λίγη πρόληψη» θα μπορούσε να είχε σώσει ζωές, σύμφωνα με τον κ. Λορίνι, που θα ήθελε να δει σύστημα προειδοποίησης παρόμοιο με τις σημαδούρες που ειδοποιούν ότι έρχεται τσουνάμι, αλλά να ειδοποιεί τους πολίτες για τις μετακινήσεις γης.

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής – αν μπορούσα, θα έφευγα από την Κασαμίτσιολα, πλέον το βρίσκω δύσκολο να ζω εδώ. Παρότι πρέπει να πω πως το σπίτι μου άντεξε τον σεισμό, οι πλημμύρες (…)», είπε η Μαρία Γιάκονο, προσθέτοντας πως η καταστροφή τής «ραγίζει την καρδιά».

At least 8 people were killed on the #Italian holiday island of #Ischia after a landslide caused by heavy rain engulfed some buildings, the Ansa news agency reported on Saturday, citing the local police. pic.twitter.com/uxcOjfSNbr — Newsistaan (@newsistaan) November 26, 2022

«Βρίσκομαι πλησίον του πληθυσμού της νήσου Ισκια που πλήττεται από πλημμύρες. Προσεύχομαι για τα θύματα, γι’ αυτούς που υποφέρουν, για όλους όσοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης», είπε από την πλευρά του ο πάπας Φραγκίσκος.

«Η αστικοποίηση κατέστρεψε όλη την περιοχή»

Για τον Τομάζο Μοραμάρκο, τον διευθυντή του ινστιτούτου υδρογεωλογικής έρευνας και προστασίας, ο οποίος μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων AGI, «στην Ισκια η αστικοποίηση κατέστρεψε όλη την περιοχή».

«Οταν το νησί μπήκε στην περίοδο του μαζικού τουρισμού, η επέκταση των υποδομών έγινε με γεωμετρική πρόοδο, πνίγοντας όλα τα φυσικά στοιχεία του και καλύπτοντας τα πάντα με τσιμέντο», υπερθεμάτισε ο γεωλόγος Μάριο Τότσι στις σελίδες της εφημερίδας La Stampa, υπενθυμίζοντας πως στην Ισκια έχουν ανεγερθεί δεκάδες χιλιάδες αυθαίρετα κτίσματα.

Not to diminish in any way the suffering of the people of #Ischia but just a reminder that this has happened before.

Until building laws are enforced and Italian infrastructure in the south of Italy is repaired these tragedies will continue. 😔https://t.co/5CwyjCvaWv — The Calitaliano Kid 😎🌻🇺🇦 #LetsWinGeorgia❗️ (@moved2italy2) November 27, 2022

«Ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να ζει σε κάποιες περιοχές και ότι κτίσματα που ανεγέρθηκαν σε επικίνδυνες περιοχές πρέπει να γκρεμιστούν», δήλωσε χθες ο κυβερνήτης της Καμπανίας, ο Βιντσέντζο ντε Λούκα, στη δημόσια τηλεόραση RAI.

Πηγή: ΑΠΕ