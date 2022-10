Τουλάχιστον 22 άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 52 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση το βράδυ του Σαββάτου στην Λας Τεχερίας (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter), βιομηχανική πόλη περίπου εβδομήντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καράκας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλσι Ροδρίγκες.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και εβδομάδες είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 13 ανθρώπους.

Δείτε ακόμα – Βενεζουέλα: Τουλάχιστον εφτά νεκροί και τρεις αγνοούμενοι από πλημμύρα

«Πέντε παραπόταμοι υπερχείλισαν και (…) διαπιστώνουμε εδώ πολύ μεγάλες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες: (…) έχουμε βρει 22 νεκρούς, υπάρχουν τουλάχιστον 52 αγνοούμενοι», δήλωσε η κυρία Ροδρίγκες σε ΜΜΕ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν στην Τεχερίας σπίτια που καταστράφηκαν ολοσχερώς, καταστήματα που έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, κατολισθήσεις λάσπης, δέντρα που παρασύρθηκαν από ορεινό όγκο σκορπισμένα στους δρόμους.

Χίλιοι άνθρωποι συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης Ρεμίχιο Σεμπάγιος Ιτσάσο, που πήγε στην πόλη για να δει το εύρος των ζημιών.

«Χάσαμε αγόρια και κορίτσια», είπε η αντιπρόεδρος Ροδρίγκες, «αυτό που έγινε είναι τραγωδία».

#Venezuela 🇻🇪 | Serious #floods were recorded last night in several sectors in #LasTejerias, state of #Aragua, after the overflow of several streams. They report at least one person dead after being dragged by the current of the Los Patos creek.#flooding #Twitter账号 #Twitter pic.twitter.com/y3wpNB5uIn

— Top Disaster (@Top_Disaster) October 9, 2022