Πόλεμος στη Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις κατά Ισραήλ για το φονικό χτύπημα σε καταφύγιο του ΟΗΕ

Σφοδρές αντιδράσεις από χώρες και διεθνείς οργανισμούς έχει προκαλέσει το φονικό χτύπημα του Ισραήλ σε καταφύγιο του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας όπου βρίσκονται χιλιάδες εκτοπισμένοι.

Η Ερυθρά Ημισέληνος καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν επιβάλει «καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας» γύρω από το νοσοκομείο αλ-Άμαλ στη Χαν Γιουνίς.

Παρόλο που οι συνομιλίες για μια νέα συμφωνία για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται, δεν φαίνεται πουθενά πώς μπορεί να φτάσουμε στο τέλος του πολέμου.

Την Παρασκευή το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη αναμένεται να γνωστοποιήσει την απόφασή του για το εάν θα παρθούν έκτακτα μέτρα για τη Γάζα μετά την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ.

Οι Χούθι, παρά τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα, συνεχίζουν να χτυπούν πλοία που σχετίζονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν ως ένδειξη συμπαράστασης στους Παλαιστίνιους.

07:44 Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ζητά «ταχεία» και «διαρκή» ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «ταχεία, ασφαλή, ανεμπόδιστη, διευρυμένη και διαρκή ανθρωπιστική πρόσβαση σε όλη τη Γάζα», σε ανάρτησή του στο X.

Υπενθυμίζεται ότι το γραφείο συντονισμού του Ισραήλ για τις δραστηριότητές του στην Παλαιστίνη (COGAT) υποστήριξε για άλλη μια φορά ότι η ανθρωπιστική βοήθεια επιτρέπεται στον πολιορκημένο θύλακα «χωρίς περιορισμό».

Στην πράξη, οι συνοριακοί έλεγχοι από τις ισραηλινές αρχές έχουν περιορίσει σημαντικά τη ροή της βοήθειας στη Γάζα.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που εργάζονται επί τόπου λένε ότι η βοήθεια που περνάει είναι «σταγόνα στον ωκεανό» από αυτό που χρειάζεται εν μέσω της εξελισσόμενης κρίσης στην εμπόλεμη περιοχή, η οποία λέγεται ότι βρίσκεται στα πρόθυρα λιμού.

To be able to deliver effective humanitarian aid in Gaza: we need safety, we need equipment, we need more crossing points, we need access to the north. I call for rapid, safe, unhindered, expanded & sustained humanitarian access throughout Gaza. — António Guterres (@antonioguterres) January 24, 2024

07:35 Μια σύντομη σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ, OCHA αναφέρει ότι «κανένας δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει» από το νοσοκομείο Νάσερ λόγω των βομβαρδισμών σε κοντινή απόσταση, συμπεριλαμβανομένων 400 ασθενών με αιμοκάθαρση που «χρειάζονται υποστήριξη»

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από χτύπημα ισραηλινού τανκ σε καταφύγιο του ΟΗΕ στη Χαν Γιουνίς ενώ τραυματίστηκαν δεκάδες. Η επίθεση έχει προκαλέσει διεθνή οργή

Τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν κατοικημένη περιοχή στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, όπως αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa

Το Wafa αναφέρει επίσης ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό του τζαμιού Ομάρ μπιν Αμπντούλ-Αζίζ στη Ράφα την Τετάρτη

Το Διεθνές Δικαστήριο θα γνωστοποιήσει την Παρασκευή το μεσημέρι την απάντησή του στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία των Παλαιστινίων από «ανεπανόρθωτη βλάβη», στο πλαίσιο της δίκης του Ισραήλ που φέρεται να διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

07:25 Παλαιστίνιοι μαχητές συγκρούονται με τον ισραηλινό στρατό «δυτικά, νότια και ανατολικά» της Χαν Γιουνίς

Παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες προβάλλουν «προμελετημένη άμυνα κατά των ισραηλινών επιθετικών επιχειρήσεων» στο νότιο τμήμα της Χαν Γιουνίς και μάχονται κατά των ισραηλινών δυνάμεων στα δυτικά, νότια και ανατολικά της πόλης, αναφέρουν το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) με έδρα τις ΗΠΑ και το Critical Threats Project (CTP).

Τα δύο παρατηρητήρια πολέμου αναφέρουν επίσης ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν να γίνουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον Παλαιστίνιων μαχητών στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο, σύμφωνα με το ISW και το CTP, είναι ευάλωτο στην επαναδιείσδυση της Χαμάς.

Η παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ – μία από τις πολλές οργανώσεις που μάχονται στη Γάζα – δήλωσε ότι μαχητές της εκτόξευσαν ρουκέτες προς το ισραηλινό έδαφος την Τετάρτη, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ISW/CTP.

Israeli forces destroyed an underground tunnel route 1.5 kilometers from the Israeli border that connects the northern and southern Gaza Strip. pic.twitter.com/45r4KL95IX — Critical Threats (@criticalthreats) January 25, 2024

07:16 Η κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Χαν Γιουνίς οδηγεί ακόμη περισσότερες οικογένειες προς τον νότο της Γάζας

Δεν έχει τέλος ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων προς τον νότο της Λωρίδας της Γάζας. Η κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Χαν Γιουνίς οδηγεί ακόμη περισσότερες οικογένειες να κινηθούν νότια, αν και όπως καταγγέλλουν τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν υπάρχει ασφαλές σημείο στη Γάζα.

Hundreds of Palestinians forcibly fled Gaza’s southern city of Khan Younis as Israeli forces advanced deeper into the area — in pictures. 🔗: https://t.co/CZM2kS7NoB pic.twitter.com/xBUjiWRbn9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 25, 2024

07:06 Αμερικανίδα ηθοποιός περιγελά Παλαιστίνιο φωτορεπόρτερ επειδή έφυγε από τη Λωρίδα της Γάζας

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντέμπρα Μέσινγκ περιγελά με ανάρτησή της τον γνωστό Παλαιστίνιο φωτορεπόρτερ Μοτάζ Αζάιζα για την απόφασή του να φύγει από τη Λωρίδα της Γάζας.

Τη συγκεκριμένη ανάρτηση έχει αναδείξει το Quds News Network που σχετίζεται με τη Χαμάς:

American actress Debra Messing mocks the decision of journalist Motaz Azaiza to escape Israel’s genocide in Gaza. pic.twitter.com/9vZCsX6pgp — Quds News Network (@QudsNen) January 25, 2024

06:57 Αναφορές για εισβολή των IDF στην Τζενίν

Σύμφωνα με τον Τζακ Χούρι της Haaretz, υπάρχουν αναφορές για εισβολή των IDF στην Τζενίν στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ακούγονται πυροβολισμοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά – κυρίως τις βραδινές ώρες – επιδρομές σε πόλεις και χωριά της Δυτικής Όχθης με αποτέλεσμα να υπάρχουν νεκροί, τραυματίες και πολλοί συλληφθέντες Παλαιστίνιοι.

06:48 Απελευθερωμένη όμηρος υποστηρίζει ότι συνάντησε τον Γιάχια Σινουάρ σε τούνελ στη Γάζα

Η Αντίνα Μοσέ, η οποία κρατήθηκε όμηρος στη Γάζα για σχεδόν 50 ημέρες, μίλησε για την αιχμαλωσία της στο Κανάλι 12 και υποστήριξε ότι συνάντησε τον ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα, Γιάχια Σινουάρ σε τούνελ στη Λωρίδα.

Η 72χρονη πρώην όμηρος είχε απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου, ενώ απελευθερώθηκε τέλος Νοεμβρίου.

Ο Σινουάρ, σύμφωνα με τη Μοσέ, επισκέφθηκε την ίδια και μια άλλη ομάδα ομήρων σε τούνελ βαθιά κάτω από τη γη.

«Γεια σας. Πώς είστε; Όλα καλά;» φαίνεται να είπε στα εβραϊκά ο Σινουάρ που είχε μάθει τη γλώσσα κατά τη διάρκεια μακράς φυλάκισής του στο Ισραήλ. Η ίδια είπε ότι οι όμηροι έσκυψαν το κεφάλι και δεν απάντησαν. Ακολούθησε άλλη μια επίσκεψη τρεις εβδομάδες αργότερα, σύμφωνα με τη Μοσέ.

06:38 Εκτοπισμένα παιδιά παρακολουθούν υπαίθριο μάθημα στη Ράφα

Στη Ράφα, όπου ζουν σήμερα περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι, εκτοπισμένα παιδιά παρακολούθησαν μαθήματα Κορανίου την Τετάρτη που ήταν και η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης.

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε έξω από το σχολείο Μπιρ αλ-Σαμπά, κοντά σε σκηνές και αίθουσες διδασκαλίας όπου ζουν τώρα οικογένειες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ:

372 σχολικά κτίρια, περίπου το 75% του συνόλου των σχολικών κτιρίων στη Γάζα, έχουν υποστεί ζημιές

12 σχολικά κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και 99 έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές

Περισσότεροι από 625.000 μαθητές και 22.564 εκπαιδευτικοί δεν έχουν ασφαλή πρόσβαση στην εκπαίδευση από τότε που έκλεισαν τα σχολεία πριν από τρεις και πλέον μήνες

06:28 Συνεχίζονται οι επιθέσεις έξω από το νοσοκομείο Νάσερ

Γιατρός στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς ανάρτησε βίντεο που δείχνει βομβαρδισμούς να προκαλούν έκρηξη και μεγάλα σύννεφα γκρίζας σκόνης μπροστά από το νοσοκομείο, σε μια ανάρτηση στο Instagram που επαληθεύτηκε από την υπηρεσία ελέγχου γεγονότων Sanad του Al Jazeera.

06:20 Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του στη Χαν Γιουνίς

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα 111η ημέρα του πολέμου τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ, Δυτική Όχθη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή, με τον κίνδυνο να υπάρξει περιφερειακός πόλεμος να είναι παραπάνω από υπαρκτός.

