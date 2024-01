Ισραήλ: Κόντρα με το Κατάρ για τις δηλώσεις Νετανιάχου και την απάντηση του υπ. Εξωτερικών του εμιράτου

Όπως μεταφέρουν οι Times of Israel σε μια ηχογράφηση που προβλήθηκε την Τρίτη από την ισραηλινή τηλεόραση, ο Νετανιάχου ακούστηκε να επικρίνει το Κατάρ για το ρόλο του ως μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την ομηρία με την τρομοκρατική οργάνωση και φάνηκε να εκφράζει απογοήτευση για τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν άσκησαν μεγαλύτερη πίεση στο κράτος του Κόλπου, «το οποίο είναι κορυφαίος προστάτης της Χαμάς και φιλοξενεί τους ηγέτες της».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ να απαντήσει μέσω του εκπροσώπου του και με την σειρά τους να απαντήσουν ξεχωριστά ο ακροδεξιός υπ. Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμόντριχ και λογαρισμός στο twitter που εκπροσωπεί όλο το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ.

Αυτό ουσιαστικά δυσχαιρένει τις προσπάθειες για απελευθέρωση των ομήρων ή ανταλλαγή αιχμαλώτων, καθώς δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο εκ των πέντε διαπραγματευτών (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ, Ισραήλ, Χαμάς).

We are appalled by the alleged remarks attributed to the Israeli Prime Minister in various media reports about Qatar’s mediation role. These remarks if validated, are irresponsible and destructive to the efforts to save innocent lives, but are not surprising.

