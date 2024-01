Πόλεμος στη Γάζα: «Οι ισραηλινές επιθέσεις επηρεάζουν τις τρέχουσες προσπάθειες διαμεσολάβησης», λέει το Κατάρ

Διαμεσολαβητικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως δήλωσε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Δρ. Ματζίντ αλ – Ανσάρι.

Ο ίδιος, μιλώντας μια ημέρα μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις εναντίον Χούθι μαχητών στην Υεμένη, είπε επίσης ότι η κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα συνιστά ένα «μεγάλο κίνδυνο».

Οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, έχουν προκαλέσει με τις επιθέσεις τους από τον Νοέμβριο σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Όταν σημειώθηκε η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και έκτοτε ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ τους, οι Χούθι δήλωσαν την υποστήριξή τους στη Χαμάς και επιπλέον ότι θα στοχοποιούσαν κάθε πλοίο που ταξίδευε προς το Ισραήλ ή έφευγε από αυτό.

«Οι επιθέσεις αυτές δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση και ατιμώρητες», τόνισε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιάχια Σάρι σε καταχώρισή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, διευκρινίζοντας πως πλήγματα πραγματοποιήθηκαν εναντίον των επαρχιών Σαναά, Χοντέιντα, Ταέζ και Αλ-Μπάιντα.

🇾🇪 On January 18, 2024, Yemeni Armed Forces spokesperson Yahya Sare’e issued a statement regarding the targeting of the US military cargo ship (Ocean Jazz) in the Gulf of Aden with suitable naval missiles.

(with English subtitles) pic.twitter.com/HU47Fde1oJ

— The Journaltics (@The_Journaltics) January 22, 2024