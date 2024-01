Πόλεμος στη Γάζα: 24 ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις στη Γάζα

Είκοσι τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις – ο υψηλότερος απολογισμός νεκρών μέσα σε μία ημέρα από τον Οκτώβριο που άρχισε ο πόλεμος -, ενώ οι Παλαιστίνιοι έκαναν λόγο για τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό της νότιας περιοχής της Γάζας στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε στους δημοσιογράφους πως 21 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε μια έκρηξη στην κεντρική Γάζα.

Πρόσθεσε πως μαχητές εκτόξευσαν αυτοπροωθούμενες βομβίδες εναντίον ενός άρματος μάχης και ταυτόχρονα έκρηξη σημειώθηκε σε δύο κτίρια στα οποία οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν τοποθετήσει εκρηκτικά για να τα καταστρέψουν. Τα κτίρια κατέρρευσαν ενώ ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονταν μέσα σ’ αυτά.

«Απ’ όσο γνωρίζουμε, γύρω στις 4 το απόγευμα, ένα RPG εκτοξεύθηκε από τρομοκράτες εναντίον ενός άρματος μάχης που προστατεύει τις δυνάμεις και ταυτόχρονα σημειώθηκε έκρηξη σε δύο διώροφα κτίρια. Τα κτίρια κατέρρευσαν εξαιτίας αυτής της έκρηξης, ενώ οι περισσότερες δυνάμεις βρίσκονταν μέσα και κοντά σε αυτά», ανέφερε.

Ο Χαγκάρι τόνισε ότι η έκρηξη ήταν πιθανότατα αποτέλεσμα ναρκών που τοποθετήθηκαν από τα στρατεύματα για την κατεδάφιση των κτιρίων, αλλά η αιτία της έκρηξης είναι ακόμη υπό διερεύνηση.

«Εξακολουθούμε να μελετάμε και να ερευνάμε τις λεπτομέρειες του περιστατικού και τα αίτια της έκρηξης», δήλωσε.

Για αρκετές ώρες οι δυνάμεις διάσωσης εργάζονταν για να απεγκλωβίσουν τα θύματα από τα κτίρια που κατέρρευσαν.

Με βάση την καταμέτρηση των ισραηλινών δυνάμεων οι νεκροί στρατιώτες στη Γάζα είναι πλέον 219.

