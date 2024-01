Live: Το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις στη Χαν Γιουνίς – Νέες επιδρομές ΗΠΑ, Βρετανίας στην Υεμένη

Οι μάχες εντείνονται στη Χαν Γιουνίς, καθώς τα ισραηλινά στρατεύματα προωθούνται βαθύτερα στην πόλη, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και βασικές υποδομές, με φόντο την πρόταση που φέρεται να έκανε το Ισραήλ στη Χαμάς, να υπάρξει δίμηνη κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

Πυρά ακούγονται κοντά στο νοσοκομείο Νασέρ, με τον ΟΗΕ να εκφράζει ανησυχία διότι «οι εχθροπραξίες εντείνονται» στην πόλη, ενώ η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έκανε λόγο για κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» στον τομέα όπου βρίσκεται άλλο νοσοκομείο, το Άμαλ («Ελπίδα»).

Η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών PalTel ανακοίνωσε νέα διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη. Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ ΗΠΑ και Βρετανία προχώρησαν σε νέες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη, στοχεύοντας θέσεις των Χούθι.

Τουλάχιστον 25.295 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 63.000 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Οι Χούθι, υποσχέθηκαν να απαντήσουν στις νέες επιδρομές ΗΠΑ – Βρετανίας στην Υεμένη.

Ο Mohammad Ali AlHouthi, εκ των ανώτατων ηγετών των Χούθι, έκανε ανάρτηση στο Χ σχετικά με τα χτυπήματα, λέγοντας: «Κάθε επιχείρηση και κάθε επίθεση εναντίον της χώρας μας δεν θα είναι χωρίς απάντηση».

Ο ισραηλινός στρατός εκτόξευσε βλήματα πυροβολικού εναντίον της έδρας της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνουμ στο Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, αναφέρει η οργάνωση.

Η PRCS έγραψε στο X ότι οι βομβαρδισμοί συνέπεσαν με «έντονα πυρά από ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα που αναζήτησαν ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας».

Το Χαν Γιουνίς έχει δεχθεί συνεχείς επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα δεκάδες θύματα μεταξύ των αμάχων, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι προσπαθεί να εξολοθρεύσει τους μαχητές της Χαμάς στην πόλη.

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες βρίσκονται πιθανότατα στα «πρώτα στάδια της ανασυγκρότησης των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων τους» στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσαν δύο στρατιωτικές δεξαμενές σκέψης.

Στην τελευταία τους αξιολόγηση του πεδίου μάχης για τον πόλεμο, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) με έδρα τις ΗΠΑ και το Critical Threats Project (CTP) δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν μειώσει το «αποτύπωμά» τους στο βόρειο τμήμα της Γάζας από τις 31 Δεκεμβρίου, επιτρέποντας την επανεμφάνιση «κυβερνητικών δομών που υποστηρίζονται από τη Χαμάς» σε ορισμένες περιοχές.

Ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν τις χερσαίες επιχειρήσεις στο Χαν Γιουνίς του νότου, αφού κήρυξαν ότι βασικές περιοχές του βορρά «εκκαθαρίστηκαν» από τις κύριες μαχητικές δυνάμεις της Χαμάς, οι Παλαιστίνιοι μαχητές «ανασυγκροτούνται και πάλι στρατιωτικά» στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

«Η Χαμάς και άλλοι Παλαιστίνιοι μαχητές αμφισβητούν ήδη τις ισραηλινές επιδρομές στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, γεγονός που δείχνει ότι η Χαμάς ανασυγκροτεί κάποιες από τις στρατιωτικές της δυνατότητες», ανέφεραν το ISW και το CTP.

