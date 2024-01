Live: Συνεχίζονται οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Συνεχίζονται για 107η μέρα οι ανηλεείς επιδρομές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη από τον Λίβανο μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ισραήλ και της Παλαιστίνης θα δουν σήμερα τους ομολόγους τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν στα πιθανά βήματα για να υπάρξει συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Προτείνεται «προπαρασκευαστική ειρηνευτική σύνοδος». Οι ΥΠΕΞ της ΕΕ θα συζητήσουν και τα σχέδια για μια ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τουλάχιστον 25.105 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 62.681 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. «Στη Γάζα έχει σκοτωθεί μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού από ό,τι στους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράκ», λέει ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα για συνομιλίες που θα περιλαμβάνουν εκτός από τον πόλεμο στη Γάζα και τα σχέδια για μια στρατιωτική αποστολή της ΕΕ «για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα που δέχεται επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι», σύμφωνα με διπλωμάτες της ΕΕ.

Τα σχέδια δεν περιλαμβάνουν εντολή για συμμετοχή στις αμερικανικές επιθέσεις κατά θέσεων των Χούτι στην Υεμένη, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων dpa πολλοί διπλωμάτες της ΕΕ. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν έξι Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια επιδρομών στον καταυλισμό Al-Fawwar και στην πόλη Sa’ir κοντά στην πόλη της Χεβρώνας, μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν επίσης έναν άνδρα κατά τη διάρκεια της εισβολής στον καταυλισμό Shuafat, βόρεια της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Επιδρομές αναφέρθηκαν επίσης στις ακόλουθες τοποθεσίες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη:

Η Francesca Albanese, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έχει σκοτώσει μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού στη Γάζα από το ποσοστό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράκ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει το 1,1% του πληθυσμού της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, σε σύγκριση με το 0,2% και το 0,8% του πληθυσμού που σκοτώθηκε στους πολέμους της Ουκρανίας και του Ιράκ, αντίστοιχα, ανέφερε η Αλμπανέζ σε ανάρτησή του στο Χ, χωρίς να αναφέρει πηγή.

«Κανένας πόλεμος σε αυτόν τον αιώνα δεν πλησιάζει την εκστρατεία εξόντωσης που πραγματοποιεί το Ισραήλ στη στη Γάζα», δήλωσε.

As of Oct7, Israel has killed a higher share of population in Gaza (1.1%) than that killed during the Russia invasion of Ukraine (0.2%) & the war in Iraq (0.8%). In much shorter time. No war in this century comes even closer to ISR’s extermination campaign in Gaza.#CeasefireNOW

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 22, 2024