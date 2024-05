«Φουντώνουν» οι φήμες διαζυγίου για ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια του Χόλιγουντ, τη Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ. Σύμφωνα με αρκετά διεθνή μέσα, το ζευγάρι εθεάθη για τελευταία φορά μαζί πριν απο επτά εβδομάδες στο τέλος Μαρτίου, ενώ έτρωγαν μεσημεριανό γεύμα στη Νέα Υόρκη. Πολλοί αναφέρουν ότι «δεν τα πάνε καλά» και ετοιμάζονται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, μετά από λιγότερο από δύο χρόνια γάμου. Μια πηγή που μίλησε με το In Touch ισχυρίστηκε ότι ο Άφλεκ έχει ήδη μετακομίσει από το συζυγικό τους σπίτι.

«Είναι πλέον προφανές, τελείωσε», δήλωσε ο μυημένος, προσθέτοντας, «Προχωρούν σε διαζύγιο και για μια φορά δεν φταίει ο [Μπεν]!». Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ο ηθοποιός έχει μετακομίσει από την έπαυλη αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων που στέγαζε τον έρωτά του με τη Λόπεζ.

Η απόφαση της JLo να κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ της Amazon Prime με τίτλο «The Greatest Love Story Never Told», τον Φεβρουάριο, το οποίο εξιστόρησε την ιστορία του έρωτά της με τον…πιο εσωστρεφή Μπεν, φαίνεται ότι άσκησε πίεση στον γάμο του ζευγαριού. Ήταν το τρίτο μέρος του πολύ δημόσιου αφιερώματος 20 εκατομμυρίων δολαρίων στον Μπεν, το οποίο περιελάμβανε επίσης το «This Is Me… Now: A Love Story», μια ημι-αυτοβιογραφική ταινία δράσης.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Τζένιφερ στο ντοκιμαντέρ της JLo’s αποκάλυψε ότι ο Μπεν ήταν διστακτικός σχετικά με τα social media και ότι εκείνη λάτρευε την προσοχή των media. «Δεν νομίζω ότι [ο Μπεν] αισθάνεται πολύ άνετα με το να το κάνω αυτό, [αλλά] δεν θέλει να με σταματήσει», δήλωνε η Λατίνα σταρ.

«Ο Μπεν δεν θα προσπαθούσε ποτέ να πνίξει τα όνειρα της ή να της πει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι που προωθεί την καριέρα της, παρόλο που μπορεί να τον ελέγχει αρκετά. Περίμεναν σχεδόν δύο δεκαετίες για να τα ξαναβρούν, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφεραν», εξήγησε η πηγή. «Και οι δύο είπαν ότι ωρίμασαν και έμαθαν από τα λάθη τους, αλλά μερικά από τα μεγαλύτερα ζητήματα που τους χώρισαν την πρώτη φορά παρέμειναν τα ίδια», επισήμανε.

Η «Marca» παρουσιάζει και «στοιχεία», τα οποία αποκαλύπτουν ότι το ζευγάρι δεν τα πάει καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ έχει εντοπιστεί σε πολλά μέρη μόνη της, χωρίς τον Μπεν Άφλεκ. Γιόρτασε την Ημέρα της Μητέρας με φίλους και όχι με τον σύζυγό της. Ο Άφλεκ ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή εκείνη την ημέρα.

Σύμφωνα με το «In Touch Weekly» και άνθρωπο που μίλησε στο μέσο, αποκαλύπτεται ότι το ζευγάρι προσπαθεί να τα βρει και γι’ αυτό πηγαίνει σε σύμβουλο γάμου. Ο ίδιος άνθρωπος ανέφερε ότι οι δυο τους τσακώνονται για τα πάντα. «Μπορεί να δει κάποιος πόσο δυστυχισμένος είναι ο Άφλεκ όταν βρίσκεται σε δημόσιες εκδηλώσεις με τη Λόπεζ», ανέφερε η πηγή.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε τη διάσημη τραγουδίστρια να πηγαίνει σε μάθημα χορού με τους συνεργάτες της, φορώντας φόρμα και αθλητικά παπούτσια. Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν χαμογελαστή, αλλά δημοσίευμα της Daily Mail τονίζει πως το ζευγάρι έχει επτά εβδομάδες να κάνει κοινή εμφάνιση.

Θυμίζουμε ότι η JLo εμφανίστηκε πάλι μόνη της στο «Met Gala» με πολλούς θαυμαστές της να αναρωτιούνται πού βρίσκεται ο Μπεν Άφλεκ.

Breaking: Bennifer hit by divorce rumors: Jennifer Lopez steps out solo again SEVEN WEEKS after she was last pictured in public with Ben Affleck (and they both looked miserable) https://t.co/CUwk4CC6nr #Affleck #amAffleck #Ben pic.twitter.com/7ec845KEK5

— WhatsNew2Day (@whatsn2day) May 16, 2024