Μόνο ένας μήνας έχει περάσει από τότε που κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφική ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ, με τίτλο «This Is Me… Now». Για όσους δεν την έχουν δει, συμμετείχαν πολλοί διάσημοι ηθοποιοί και celebrities.

Συγκεκριμένα, στην ταινία εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων η Τζέιν Φόντα, η Κέκε Πάλμερ και ο Φατ Τζο. Ακόμη, ο Τρέβορ Νόα , η Σοφία Βεργκάρα, ο Ποστ Μαλόνε και προφανώς ο Μπεν Άφλεκ. Παράλληλα με την ταινία, η JLo κυκλοφόρησε και ένα ντοκιμαντέρ, στο οποίο μιλάει για όλους τους διάσημους που δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή της.

Η απάντητη της Λόπεζ στους «αρνητές»

«Δε θέλω να αναγκάσω κανέναν που δεν πιστεύει ότι θα είναι διασκεδαστικό, να το κάνει», εξηγεί. «Κανείς δε θέλει να μου πει “όχι”, το καταλαβαίνω αυτό. Οπότε, όταν σε έναν ηθοποιό δεν άρεσε το σενάριο, έλεγε κάτι άλλο. Ότι το έχει ξανακάνει και ότι δεν είναι διαθέσιμος».

Όσον αφορά τους «αρνητές» της Λατίνας pop star, ήταν αρκετοί. Για παράδειγμα, η Tέιλορ Σουίφτ, ο Τζέισον Μομόα και η Τζένιφερ Κούλιτζ. Ακόμη, «μη διαθέσιμοι» ήταν η Lizzo, ο Τζέιμς Κορντέν, ο Bad Bunny και η Βανέσα Χάντζενς. Επίσης, στην ταινία δε συμμετείχαν τελικά η Αριάνα Γκράντε και ο Snoop Dogg.

Βέβαια, υπάρχουν μερικές ενστάσεις στα όσα ισχυρίζεται η Τζένιφερ Λόπεζ. Συγκεκριμένα, η Lizzo έχει ήδη διαψεύσει τη μη διαθεσιμότητά της με ένα βίντεο στο TikTok. «Δεν μου είπε κανείς τίποτα. Κανείς δεν με ρώτησε. JLo, σε αγαπώ» λέει χαρακτηριστικά.

«Όπως και να έχει, υποθέτω ότι την επόμενη φορά που κάποιος μου θα πει ότι είναι “μη διαθέσιμος”, μπορώ να υποθέσω ότι απλά δεν του αρέσει η ταινία μου!» καταλήγει η pop star στο ντοκιμαντέρ.

Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ:

Τα πρότζεκτ της JLo

Είναι ήδη γνωστό, πώς η Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφορεί τρία πρότζεκτ σχετικά με την περίφημη αναζήτησή της για την αγάπη – μια φιλόδοξη μουσική ταινία με τίτλο «This Is Me… Now: A Love Story», το άλμπουμ της «This Is Me… Now» και ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τα γυρίσματα της ταινίας και του δίσκου, «The Greatest Love Story Never Told».

Μια ώρα στο μυαλό της Τζένιφερ Λόπεζ

Ο χαρακτήρας της τραγουδίστριας στην ταινία «This Is Me… Now» φαίνεται να αναζητά «θεραπεία», αφού οι φίλοι της, οι οποίοι την έχουν δει να παντρεύεται ξανά και ξανά, υποδεικνύουν ότι μπορεί να είναι εθισμένη στο σεξ. Το τρέιλερ, μάλιστα, τη βρίσκει να αναζητά ακόμη και ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματίες, προκειμένου να απαντήσει τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής της. Ωστόσο, η Τζένιφερ ως «αθεράπευτα ρομαντική» φαίνεται ότι θα κάνει τα πάντα για να βρει την αγάπη, καθώς έχει πίστη στο παραμυθένιο τέλος.