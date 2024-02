Η ιστορία ζωής που μοιράζεται η Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ έγινε ντοκιμαντέρ αλλά και μουσικό άλμπουμ με τη συνεργασία και των δύο. Μια μέρα πριν του Αγίου Βαλεντίνου, η Λατίνα σταρ περπάτησε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του φιλμ «This Is Me…Now: A Love Story» στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Στο πλευρό της, για ακόμη μια φορά ήταν ο Μπεν Άφλεκ. Όταν έφτασαν στο Dolby Theatre αντάλλαξαν ένα καυτό φιλί μπροστά στις κάμερες, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους, παραμονή της Ημέρας των Ερωτευμένων. Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι ζει τον απόλυτο έρωτα και το δείχνει με κάθε τρόπο. Όπως δήλωσε η ίδια «η πραγματική ιστορία αγάπης της με τον Άφλεκ ήταν εκείνη που την ενέπνευσε» για να το ντοκιμαντέρ.

Για την εμφάνισή της η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε φόρεμα Zuhair Murad Couture με vintage διαμαντένια σκουλαρίκια Joseph Saidian and Sons και δαχτυλίδια με διαμάντια A.Jaffe.

Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το ζευγάρι σε τρυφερές στιγμές

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκαλύπτει τις συμβουλές που της έδωσε ο Μπεν Άφλεκ όταν αμφέβαλλε για τις συγγραφικές της ικανότητες. Έλεγε: «Δεν γράφω, δεν το κάνω αυτό.» Kαι εκείνος της είπε: «Κάνεις, γράφεις, σκηνοθετείς, κάνεις παραγωγή, χορογραφείς, κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Άρχισε να μπαίνεις σε αυτό, άρχισε να κατέχεις λίγο αυτό που είσαι», θυμάται να της είπε ο Άφλεκ.

Τα πρότζεκτ της JLo

Είναι ήδη γνωστό, πώς η Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφορεί τρία πρότζεκτ σχετικά με την περίφημη αναζήτησή της για την αγάπη – μια φιλόδοξη μουσική ταινία με τίτλο «This Is Me… Now: A Love Story», το άλμπουμ της «This Is Me… Now» και ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τα γυρίσματα της ταινίας και του δίσκου, «The Greatest Love Story Never Told».

Ερωτικές επιστολές

Σε συνέντευξή της στο «Variety, αποκαλύπτεται ότι η Λόπεζ είχε χρησιμοποιήσει ερωτικές επιστολές που είχε γράψει ο Ά κατά τη διάρκεια του brainstorming για το νέο της άλμπουμ. Το ανανεωμένο ειδύλλιό τους ενέπνευσε μεγάλο μέρος της σκηνοθεσίας της ταινίας, είπε ο σκηνοθέτης Ντέιβ Μέγιερς στη συνέντευξη Τύπου και σημείωσε συγκεκριμένα μια σκηνή που την παρουσίαζε να δουλεύει ως εργάτρια…σε εργοστάσιο καρδιών.

«Μεταφορικά, είναι αλήθεια», είπε ο Mέγιερς. «Αυτό προέκυψε από το ότι μου είπε τον πόνο της, ειδικά τον πόνο που πέρασε όταν χώρισε με τον Μπεν την πρώτη φορά. Υπήρχε πολλή ειλικρίνεια που μοιράζονταν σε εκείνη την πρώτη συνάντηση, και έτσι το εργοστάσιο της καρδιάς έγινε ένα είδος κατάρρευσης σε επίπεδο Τιτανικού, που ήταν μια μεταφορά για αυτό που μου έδινε ως την αλήθεια της».

Στο καστ των αστέρων που συμμετέχουν στην ταινία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο σύζυγός της Μπεν Άφλεκ και οι Τρέβορ Νόα, Φατ Τζο, Κιμ Πέτρας, Post Malone, Σοφία Βεργκάρα και Τζένιφερ Λιούις. Η σταρ συνέγραψε το σενάριο μαζί με τους Ματ Γουόλτον και Κρίς Σάφερ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy Ντέιβ Μέγιερς.

Στόχος τόσο της ταινίας όσο και του ομώνυμου νέου μουσικού άλμπουμ της είναι το κοινό να γοητευτεί και να μείνει με την ελπίδα ότι η αληθινή αγάπη μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ένα όνειρο.

Η «θεραπεία» που αναζητά η JLo

Με φανταστικά κοστούμια και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα, η ταινία θα παρουσιάζει το προσωπικό ταξίδι της Λόπεζ στην αγάπη. Σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ντέιβ Μάιερς η μεγάλη popstar δημιούργησε μια κινηματογραφική ‘οδύσσεια’ με αφηγηματικό χαρακτήρα, η οποία στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα από την ζωή της, ενώ εμπεριέχει και μυθοπλαστικά στοιχεία.

Ο χαρακτήρας της τραγουδίστριας στην ταινία φαίνεται να αναζητά «θεραπεία», αφού οι φίλοι της, οι οποίοι την έχουν δει να παντρεύεται ξανά και ξανά, υποδεικνύουν ότι μπορεί να είναι εθισμένη στο σεξ. Το τρέιλερ, μάλιστα, τη βρίσκει να αναζητά ακόμη και ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματίες, προκειμένου να απαντήσει τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής της. Ωστόσο, η Τζένιφερ Λόπεζ ως «αθεράπευτα ρομαντική» φαίνεται ότι θα κάνει τα πάντα για να βρει την αγάπη, καθώς έχει πίστη στο παραμυθένιο τέλος.

Στην ταινία, η τραγουδίστρια διακωμωδεί τους τρεις αποτυχημένους γάμους της με τους Μάρκ Άντονι, Κρις Τζαντ και Οχάνι Νόα, καθώς την βλέπουμε να παντρεύεται τρεις φορές. Η Λατίνα σταρ είναι σήμερα παντρεμένη με τον Μπεν Άφλεκ και στην ταινία αναμένεται να υπάρχει μια γεύση και από τη δική τους σχέση.

Το τρέιλερ της ταινίας «This Is Me…Now: A Love Story»: